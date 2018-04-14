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    Божович: «Люди завидуют Дзюбе. Ведь он красивый, умный и хорошо зарабатывает»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поговорил о фигуре своего форварда Артема Дзюбы. Черногорец считает, что люди завидуют футболисту.

    «Анзор Кавазашвили сравнивал Дзюбу с дохлой курицей? Эта история с Дзюбой уже напрягает всех, включая меня. Артeм – один из лучших нападающих России. Эти сравнения – проблема тех, кто его сравнивает.

    Я думаю, ему завидуют, потому что он высокий, красивый, умный и у него хорошая зарплата», – сказал тренер.

    Дзюба принадлежит санкт-петербургскому «Зениту» и является воспитанником московского «Спартака».

    Источник: Rusfootball.info

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    14.04.2018 22:37
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 апреля 2018, 16:29

      В одном с Божовичем согласен: несмотря на все свои "художества" (особенно спича в отношении Унаи Эмери!), лично у меня Дзюба никакого отвращения не вызывает. Он не злобен, и все его "художества" воспринимаются как шалости большого ребёнка. Некоторые такими остаются до пенсии. И для ребёнка Артём, наверное, действительно "умён". Машину водить умеет, знает, какие яйца у слона...! :-)))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 апреля 2018, 10:40

      вот насчет того что он высокий и зарплата у него такая же согласен, а вот то что умный и красивый это вообще бесспорно)))

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 апреля 2018, 09:10

      Дзюба опять пень-пнем стоял.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8026

      nik55 15 апреля 2018, 09:06

      2 сапога пара

      0
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      Рейтинг: +100706

      zigbert 15 апреля 2018, 08:36

      Все хорошо ,только вот ума-разума ему явно не хватает.

      3
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 15 апреля 2018, 07:32

      Дорогой футболист,но дешёвый человек.

      4
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      Рейтинг: +6916

      sochi-2013 > Муруал 15 апреля 2018, 13:07

      За сколько ты его купил? Приценивался? Чего добился сам?

      -1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > sochi-2013 15 апреля 2018, 13:21

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      А Дзюба чего добился? Что-то значимое выиграл?
      А высокая зарплата - не его заслуга, а лимита.
      Дзюба - порождение нынешней системы.

      -5
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      Рейтинг: +6916

      sochi-2013 > Tostao 15 апреля 2018, 14:03

      Даже то, что о нем пишут, говорит о его неординарности. Сколько игроков с российским паспортом в РФПЛ, а обсуждают 10-15. Другим лимит то почему не помогает?
      Вроде ты уже не пацан, а хрень несешь!

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > sochi-2013 15 апреля 2018, 20:45

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      В чём его неординарность? В его неумной болтливости? Все эти "тренеришки" и прочие высказывания говорят об его одарённости и неординарности? Чем он лучше Зверева и Бузовой. Та же наглая
      серость, возведённая в абсолют.
      Да, я уже давно не пацан, многое повидал и мне есть что сравнивать, наблюдая за такими дзюбами, которым повезло за их тупую игру ПОЛУЧАТЬ, а не зарабатывать, такое бабло. У меня перед глазами Валерий Воронин и Игорь Численко, умершие в нищите. А эти ребята не в пример лучше были, причём одни из лучших в Мире! Так что нотаций мне тут не пиши и про хрень свою забудь.

      -5
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      Рейтинг: +6916

      sochi-2013 > Tostao 15 апреля 2018, 21:53

      Ты какого года? Может тогда помнишь, как умер Воронин, и за что Якушин отчислил его из сборной?
      Но, поверишь, я чту и Воронина, и Стрельцова, и многих других,которые не были ангелами.
      Не надо сейчас "вешать всех собак" на Дзюбу, за весь бардак в современном российском футболе. Если платят такие деньги, ему надо отказываться? Ты много раз ходил к начальству, с просьбой, лишить тебя премиальных за ""?косяки

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > sochi-2013 16 апреля 2018, 00:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я даже просил объявить себе выговор - так и написал в объяснительной, не хотелось ничего объяснять.
      Как потом передала секретарь: начальник посмеялся и ничего не сделал.

      -6
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      Рейтинг: +6916

      sochi-2013 > Tostao 16 апреля 2018, 07:50

      Ты же, из принципа, премиальные и пол зарплаты, перечислил в детский дом.

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      Рейтинг: +762

      sprint5 15 апреля 2018, 06:04

      интересно кто ему завидует

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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ > sprint5 15 апреля 2018, 08:21

      Вот конкретно ты и завидуешь

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 15 апреля 2018, 04:49

      Работает плохо - зарабатывает много

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      Рейтинг: +6916

      sochi-2013 > ДСА 15 апреля 2018, 14:05

      Ты уработался, бедняга, аж мозоли от мышки.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 15 апреля 2018, 03:21

      Дзюба умный?! У Божовича юмор какой-то солдафонский.

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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 14 апреля 2018, 23:58

      Может и поэтому, но он человек говно!

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      Рейтинг: +6916

      sochi-2013 > Вахахахаха 15 апреля 2018, 13:08

      По запаху определил или лизал?

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