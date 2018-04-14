Божович: «Люди завидуют Дзюбе. Ведь он красивый, умный и хорошо зарабатывает»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поговорил о фигуре своего форварда Артема Дзюбы. Черногорец считает, что люди завидуют футболисту.

«Анзор Кавазашвили сравнивал Дзюбу с дохлой курицей? Эта история с Дзюбой уже напрягает всех, включая меня. Артeм – один из лучших нападающих России. Эти сравнения – проблема тех, кто его сравнивает.

Я думаю, ему завидуют, потому что он высокий, красивый, умный и у него хорошая зарплата», – сказал тренер.

Дзюба принадлежит санкт-петербургскому «Зениту» и является воспитанником московского «Спартака».