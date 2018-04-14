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  • Божович: «Люди завидуют Дзюбе. Ведь он красивый, умный и хорошо зарабатывает»

Божович: «Люди завидуют Дзюбе. Ведь он красивый, умный и хорошо зарабатывает»

14 апреля 2018, 22:37
22

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поговорил о фигуре своего форварда Артема Дзюбы. Черногорец считает, что люди завидуют футболисту.

«Анзор Кавазашвили сравнивал Дзюбу с дохлой курицей? Эта история с Дзюбой уже напрягает всех, включая меня. Артeм – один из лучших нападающих России. Эти сравнения – проблема тех, кто его сравнивает.

Я думаю, ему завидуют, потому что он высокий, красивый, умный и у него хорошая зарплата», – сказал тренер.

Дзюба принадлежит санкт-петербургскому «Зениту» и является воспитанником московского «Спартака».

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Дзюба Артем Божович Миодраг
Комментарии (22)
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kvm
1523737121
Согласен: элитная шлюба хорошо зарабатывает.
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Зарема лис
1523739533
Может и поэтому, но он человек говно!
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serppion
1523751660
Дзюба умный?! У Божовича юмор какой-то солдафонский.
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ДСА
1523756963
Работает плохо - зарабатывает много
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Муруал
1523766756
Дорогой футболист,но дешёвый человек.
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zigbert
1523770619
Все хорошо ,только вот ума-разума ему явно не хватает.
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nik55
1523772411
2 сапога пара
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prezent2017
1523772618
Дзюба опять пень-пнем стоял.
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OfaZavr
1523778044
вот насчет того что он высокий и зарплата у него такая же согласен, а вот то что умный и красивый это вообще бесспорно)))
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cska-62
1523798960
В одном с Божовичем согласен: несмотря на все свои "художества" (особенно спича в отношении Унаи Эмери!), лично у меня Дзюба никакого отвращения не вызывает. Он не злобен, и все его "художества" воспринимаются как шалости большого ребёнка. Некоторые такими остаются до пенсии. И для ребёнка Артём, наверное, действительно "умён". Машину водить умеет, знает, какие яйца у слона...! :-)))
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