Божович: «Люди завидуют Дзюбе. Ведь он красивый, умный и хорошо зарабатывает»

В одном с Божовичем согласен: несмотря на все свои "художества" (особенно спича в отношении Унаи Эмери!), лично у меня Дзюба никакого отвращения не вызывает. Он не злобен, и все его "художества" воспринимаются как шалости большого ребёнка. Некоторые такими остаются до пенсии. И для ребёнка Артём, наверное, действительно "умён". Машину водить умеет, знает, какие яйца у слона...! :-)))
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поговорил о фигуре своего форварда Артема Дзюбы. Черногорец считает, что люди завидуют футболисту.
«Анзор Кавазашвили сравнивал Дзюбу с дохлой курицей? Эта история с Дзюбой уже напрягает всех, включая меня. Артeм – один из лучших нападающих России. Эти сравнения – проблема тех, кто его сравнивает.
Я думаю, ему завидуют, потому что он высокий, красивый, умный и у него хорошая зарплата», – сказал тренер.
Дзюба принадлежит санкт-петербургскому «Зениту» и является воспитанником московского «Спартака».