Бундеслига. «Бавария» одержала волевую разгромную победу над «Боруссией» М, Вагнер сделал дубль

В матче 30 тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» встретилась с «Боруссией» М. Чемпионы первыми пропустили, но затем сумели пять раз поразить чужие ворота. Дублем отметился Сандро Вагнер.

Команда из Менхенгладбаха за четыре матча до конца чемпионата находится в шести очках от зоны Лиги Европы.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 30-й тур

Бавария – Боруссия М – 5:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Дрмич, 9; 1:1 – Вагнер, 37; 2:1 – Вагнер, 41; 3:1 – Алькантара, 51; 4:1 – Алаба, 68; 5:1 – Левандовски, 82.

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