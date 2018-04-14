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Орлов: «Манчини уже где-то там. Светлая ему память»

14 апреля 2018, 11:05
27

Спортивный журналист Геннадий Орлов поговорил о фигуре главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини. Комментатор заявил, что итальянец мыслями находится уже не в России.

«Все ожидают, что 20 мая Манчини назовут главным тренером сборной Италии. Он все время улетает в Рим. Там у него квартира, и там же находится штаб-квартира итальянской футбольной федерации. Он уже этим зажегся, живет по этим правилам.

Неслучайно он не пришел на встречу с болельщиками «Зенита». И неслучайно он на днях не вышел к журналистам на предматчевой пресс-конференции. Это говорит, что он уже весь где-то там, в другом месте. Светлая ему дорога и память», – сказал Орлов.

«Зенит» в РФПЛ идет вне зоны Лиги чемпионов.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Орлов Геннадий
Комментарии (27)
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OfaZavr
1523693269
двусмысленно так пожелал ему))
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multiscan
1523693917
После такого, не стыдно будет пожелать того же и Орлову.
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vladimir-7
1523694695
Если Манчини действительно уйдёт из Зенита, разорвав с ним контракт, то должен выплатить неустойку Зениту и желательно за невыполненную работу в течение всего тренерского срока в клубе. Желательно и Фурсенко наказать за протеже Манчини и неоправданных трат государственных денег.
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polt
1523694977
Неужели в Зените грядут серьезные перемены. Пора уже это болото мелиорировать основательно.
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Zenmaster
1523696918
Манчини -- вчерашний день !!!
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серега кашин
1523697064
подождите он с вас еще и денег поимеет
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ufos73
1523699222
8 месяцев назад была совсем другая песня, а сколько его хвалили, когда он только пришел, и сразу выиграл все... Бомжи такие бомжи )))
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sprint5
1523699437
вместе с Фурсенко он его притащил
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fhnv
1523701602
опять придёт новый тренер и будет свой состав набирать. так сказать делать свой вектор !!! так и будет из года в год..жаль очень жаль...
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petrucho-spb
1523707818
Да понятно уже давно,ничего нового.
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