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    Орлов: «Манчини уже где-то там. Светлая ему память»

    Спортивный журналист Геннадий Орлов поговорил о фигуре главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини. Комментатор заявил, что итальянец мыслями находится уже не в России.

    «Все ожидают, что 20 мая Манчини назовут главным тренером сборной Италии. Он все время улетает в Рим. Там у него квартира, и там же находится штаб-квартира итальянской футбольной федерации. Он уже этим зажегся, живет по этим правилам.

    Неслучайно он не пришел на встречу с болельщиками «Зенита». И неслучайно он на днях не вышел к журналистам на предматчевой пресс-конференции. Это говорит, что он уже весь где-то там, в другом месте. Светлая ему дорога и память», – сказал Орлов.

    «Зенит» в РФПЛ идет вне зоны Лиги чемпионов.

    Источник: «ВКонтакте»

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    14.04.2018 11:05
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +100706

      zigbert 14 апреля 2018, 22:02

      Странное и зло вещное пожелание.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 14 апреля 2018, 19:39

      Перо ему в ж... для легкости.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 апреля 2018, 15:38

      Аминь...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3136

      m40 14 апреля 2018, 15:22

      Сказал Гена и перекрестился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 14 апреля 2018, 15:10

      Да понятно уже давно,ничего нового.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 апреля 2018, 14:12

      Какая же светлая? За развал команды полагается особенная память. И Фурсе тоже. Он-то еще здесь!

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 14 апреля 2018, 13:53

      Похоронил Орлов Манчини, заживо похоронил...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 14 апреля 2018, 13:46

      Орлов в своем репертуаре.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 14 апреля 2018, 13:26

      опять придёт новый тренер и будет свой состав набирать. так сказать делать свой вектор !!! так и будет из года в год..жаль очень жаль...

      2
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 14 апреля 2018, 12:51

      Пусть валит

      0
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