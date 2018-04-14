Орлов: «Манчини уже где-то там. Светлая ему память»

Спортивный журналист Геннадий Орлов поговорил о фигуре главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини. Комментатор заявил, что итальянец мыслями находится уже не в России.

«Все ожидают, что 20 мая Манчини назовут главным тренером сборной Италии. Он все время улетает в Рим. Там у него квартира, и там же находится штаб-квартира итальянской футбольной федерации. Он уже этим зажегся, живет по этим правилам.

Неслучайно он не пришел на встречу с болельщиками «Зенита». И неслучайно он на днях не вышел к журналистам на предматчевой пресс-конференции. Это говорит, что он уже весь где-то там, в другом месте. Светлая ему дорога и память», – сказал Орлов.

«Зенит» в РФПЛ идет вне зоны Лиги чемпионов.