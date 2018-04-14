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    Болельщика ЦСКА, который ударил ножом сына-фаната «Спартака», приговорили к четырем годам тюрьмы 

    Житель Кировской области приговорен к четырем годам тюрьмы. Он ударил ножом сына в грудь во время просмотра футбольного матча. Инцидент произошел в ноябре 2017 года.

    Мужчина является фанатом ЦСКА, его сын – «Спартака».

    «Установлено, что во время трансляции футбольного матча между 54-летним осужденным, который является фанатом ЦСКА, и его сыном – болельщиком «Спартака» – произошел конфликт. В ходе ссоры отец нанес сыну удар ножом в грудь, причинив тяжкие телесные повреждения», – сообщает «Р-спорт» со ссылкой на региональные СМИ.

    Потерпевший был доставлен в больницу сразу после инцидента, где ему была оказана медицинская помощь. Он остался жив.

    Источник: Р-Спорт

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    14.04.2018 01:26
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +718

      Антимат 15 апреля 2018, 10:32

      Дело житейское, стоило ли батю сажать?

      1
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 15 апреля 2018, 10:21

      О спорт, ты - мир.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +100705

      zigbert 14 апреля 2018, 21:14

      Таких историй можно привести множество, у которых причина явно не футбольная.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 14 апреля 2018, 16:53

      папа больной что-ли? если только не алкоотмороженные оба...

      1
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 14 апреля 2018, 16:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Теперь бы ещё выяснить, что сынишка свиноболельщик хрюкнул на своего батю

      -6
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 14 апреля 2018, 14:04

      Просто больной человек,,,,,и трагедия в этой семье могла произойти из за чего угодно,,,,не футбол ,,,,так не поделили бы кто первый в ванну с утра пойдёт,,,,или кусок колбасы,,,

      2
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 14 апреля 2018, 11:16

      - это ужасно - когда футбол уже становится ареной для кровавой внутрисемейной разборки(((...отец на сына!, люди с ума сходят....я не знаю подробностей инцидента, но это - дикость!...возможно алкоголь или аффект...люди, никогда не забывайте, что вы - люди, а не звери!...

      2
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      Рейтинг: -366

      Чоткий 14 апреля 2018, 10:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Красава мужик!!! Туда всех спартачей!!!!

      -16
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      ...
      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > Чоткий 14 апреля 2018, 11:52

      Как мне тебя жалко, недоумок малолетний!

      7
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      Рейтинг: -366

      Чоткий > Andrey160268 14 апреля 2018, 19:15

      Недоумок твой дед. А насчёт малолетний... Давай стрелканемся в Москве, я тебе покажу моего малолетнего!!! Он тебе в рот не помесится. 22 см ху.ли

      -3
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > Чоткий 14 апреля 2018, 21:03

      Ну я же сказал, что ты недоумок и твои слова этому подтверждение. Включи мозги (если конечно имеются) и подумай, ну какой нормальный человек куда-то потащится, для того чтобы посмотреть на писюн озабоченного олигофрена?

      1
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > Andrey160268 14 апреля 2018, 23:40

      На *** этот говносайт... Удаляйте меня ********- модераторы... Вы хуже тех ублюдков которые здесь воняют

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 14 апреля 2018, 10:24

      Маргеналы со спортивными предпочтениями

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      Рейтинг: -10

      Строгино_88 14 апреля 2018, 09:59

      это надо насколько быть отморозком

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