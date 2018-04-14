Болельщика ЦСКА, который ударил ножом сына-фаната «Спартака», приговорили к четырем годам тюрьмы 

Житель Кировской области приговорен к четырем годам тюрьмы. Он ударил ножом сына в грудь во время просмотра футбольного матча. Инцидент произошел в ноябре 2017 года.

Мужчина является фанатом ЦСКА, его сын – «Спартака».

«Установлено, что во время трансляции футбольного матча между 54-летним осужденным, который является фанатом ЦСКА, и его сыном – болельщиком «Спартака» – произошел конфликт. В ходе ссоры отец нанес сыну удар ножом в грудь, причинив тяжкие телесные повреждения», – сообщает «Р-спорт» со ссылкой на региональные СМИ.

Потерпевший был доставлен в больницу сразу после инцидента, где ему была оказана медицинская помощь. Он остался жив.