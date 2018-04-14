Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Болельщика ЦСКА, который ударил ножом сына-фаната «Спартака», приговорили к четырем годам тюрьмы 

Болельщика ЦСКА, который ударил ножом сына-фаната «Спартака», приговорили к четырем годам тюрьмы 

14 апреля 2018, 01:26
28

Житель Кировской области приговорен к четырем годам тюрьмы. Он ударил ножом сына в грудь во время просмотра футбольного матча. Инцидент произошел в ноябре 2017 года.

Мужчина является фанатом ЦСКА, его сын – «Спартака».

«Установлено, что во время трансляции футбольного матча между 54-летним осужденным, который является фанатом ЦСКА, и его сыном – болельщиком «Спартака» – произошел конфликт. В ходе ссоры отец нанес сыну удар ножом в грудь, причинив тяжкие телесные повреждения», – сообщает «Р-спорт» со ссылкой на региональные СМИ.

Потерпевший был доставлен в больницу сразу после инцидента, где ему была оказана медицинская помощь. Он остался жив.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
pato08
1523658942
Из-за таких людей, точнее нелюдей, складывается плохое мнение о футбольных болельщиках!
Ответить
bset
1523660826
Надеюсь, футбол тут не причем. Иначе это перебор. А так, скорей всего по синьке просто не разобрались. И клубы тут ни при чем.
Ответить
mialkov
1523668058
Банальная бытовуха без привязки к реальному футболу. Об этом писали еще в 17-м году. Автора - в топку! А лучше, за разжигание вражды - на лесоповал в Магадан...
Ответить
a_who
1523680459
Наверняка прибухнули напару , слово за слово...
Ответить
anatolich72
1523683586
Обычная бытовуха, зачем это к футболу привязывать и при этом говорить о двух самых популярных командах России.
Ответить
Полная Канистра
1523683878
меньше пить надо семейка хренова
Ответить
Чоткий
1523691484
Красава мужик!!! Туда всех спартачей!!!!
Ответить
Мультибановый хрякозавр
1523710846
Теперь бы ещё выяснить, что сынишка свиноболельщик хрюкнул на своего батю
Ответить
zigbert
1523729643
Таких историй можно привести множество, у которых причина явно не футбольная.
Ответить
Братья Васильевы
1523776882
О спорт, ты - мир.
Ответить
Главные новости
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
2
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
4
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
2
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
4
Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
11:12
2
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
10:55
5
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
11
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
5
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
1
Все новости
Все новости
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
11
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
5
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
11
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
7
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
12
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+