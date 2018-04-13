Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главные новости дня. «Реал» сыграет с «Баварией» в полуфинале ЛЧ, «МЮ» может купить полузащитника «Зенита»

    Игнашевич и Березуцкие могут завершить карьеру летом.

    УЕФА может наказать ЦСКА за поведение фанатов в игре с «Арсеналом».

    Набабкин вошел в команду недели в Лиге Европы.

    Стали известны результаты жеребьевки полуфиналов Лиги Европы.

    Прошла жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов.

    «Реал» летом лишится Крооса и Модрича.

    «Бавария» подтвердила, что Ковач возглавит клуб летом.

    Гвардиола сообщил, что в его распоряжении осталось 14 игроков.

    Сарри может сменить Конте в «Челси».

    «Манчестер Юнайтед» интересуется Паредесом.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.04.2018 21:07
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100705

      zigbert 14 апреля 2018, 20:27

      Обе команды достойны выхода в финал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 14 апреля 2018, 08:15

      Нормально,крутая игра будет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Bandit7 14 апреля 2018, 07:28

      Реал возьмет кубок в третий раз подряд

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 13 апреля 2018, 23:43

      РЕАЛ - ЧЕМПИОН

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4847

      neveldomha 13 апреля 2018, 22:42

      О даааааааааааааа!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      AEerr 13 апреля 2018, 22:35

      интересно!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11