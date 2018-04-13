Главные новости дня. «Реал» сыграет с «Баварией» в полуфинале ЛЧ, «МЮ» может купить полузащитника «Зенита»

Игнашевич и Березуцкие могут завершить карьеру летом.

УЕФА может наказать ЦСКА за поведение фанатов в игре с «Арсеналом».

Набабкин вошел в команду недели в Лиге Европы.

Стали известны результаты жеребьевки полуфиналов Лиги Европы.

Прошла жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов.

«Реал» летом лишится Крооса и Модрича.

«Бавария» подтвердила, что Ковач возглавит клуб летом.

Гвардиола сообщил, что в его распоряжении осталось 14 игроков.

Сарри может сменить Конте в «Челси».

«Манчестер Юнайтед» интересуется Паредесом.