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  • Главные новости дня. «Реал» сыграет с «Баварией» в полуфинале ЛЧ, «МЮ» может купить полузащитника «Зенита»

Главные новости дня. «Реал» сыграет с «Баварией» в полуфинале ЛЧ, «МЮ» может купить полузащитника «Зенита»

13 апреля 2018, 21:07
6

Игнашевич и Березуцкие могут завершить карьеру летом.

УЕФА может наказать ЦСКА за поведение фанатов в игре с «Арсеналом».

Набабкин вошел в команду недели в Лиге Европы.

Стали известны результаты жеребьевки полуфиналов Лиги Европы.

Прошла жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов.

«Реал» летом лишится Крооса и Модрича.

«Бавария» подтвердила, что Ковач возглавит клуб летом.

Гвардиола сообщил, что в его распоряжении осталось 14 игроков.

Сарри может сменить Конте в «Челси».

«Манчестер Юнайтед» интересуется Паредесом.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (6)
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AEerr
1523648136
интересно!
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neveldomha
1523648567
О даааааааааааааа!!!!!!!
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Михас007
1523652207
РЕАЛ - ЧЕМПИОН
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Bandit7
1523680115
Реал возьмет кубок в третий раз подряд
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VeniaminS
1523682943
Нормально,крутая игра будет!
Ответить
zigbert
1523726826
Обе команды достойны выхода в финал.
Ответить
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