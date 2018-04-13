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    УЕФА может наказать ЦСКА из-за файеров и бросание предметов на поле болельщиками в матче с «Арсеналом»

    Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против ЦСКА по итогам ответного четвертьфинального матча Лиги Европы с «Арсеналом» (2:2), состоявшегося в четверг, 12 апреля, в Москве.

    Армейцы могут понести наказание за использование болельщиками пиротехнических средств, бросание ими посторонних предметов на поле и блокировку фанатами лестничных проходов.

    Дело будет рассмотрено 31 мая управлением по контролю, этике и дисциплине УЕФА.

    Источник: УЕФА

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    13.04.2018 15:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 13 апреля 2018, 18:18

      ...а ещё Муса кричал--черно.опые англичане козлы,и всё это на чистейшем курганском диалекте.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 13 апреля 2018, 16:41

      это же россия у нас всегда так

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 13 апреля 2018, 16:12

      А что,шапку-ушанка не подходит Англичан?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 13 апреля 2018, 15:35

      ЦСКА могут наказать, а то что Рамос в подтрибунке бегал этого никто не видел и еще самое будет играть, вместо дисквалификации и нарушения правил УЕФА

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +421

      LMI 13 апреля 2018, 15:30

      Да пофигу уже

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > LMI 13 апреля 2018, 16:34

      А так ли уж пофигу? В следующем году ведь тоже играть не в ЛЧ, так в ЛЕ и наказания могут переноситься. Я уж не говорю о денежном штрафе.

      -1
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