УЕФА может наказать ЦСКА из-за файеров и бросание предметов на поле болельщиками в матче с «Арсеналом»

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против ЦСКА по итогам ответного четвертьфинального матча Лиги Европы с «Арсеналом» (2:2), состоявшегося в четверг, 12 апреля, в Москве.

Армейцы могут понести наказание за использование болельщиками пиротехнических средств, бросание ими посторонних предметов на поле и блокировку фанатами лестничных проходов.

Дело будет рассмотрено 31 мая управлением по контролю, этике и дисциплине УЕФА.