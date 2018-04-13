«Реал» встретится с «Баварией», «Ливерпуль» – с «Ромой» в 1/2 финала Лиги чемпионов

Тут что , ребята , о футболе говорим или просто бросаем грязь в сторону РЕАЛА?
Реал-действующий чемпион (даже чемпион последних двух лет) ЛЧ ;
Реал прошел самый трудный путь среди нынешних полуфинфлистов;
В матче с ЮВЕ не засчитан чистый гол Иско;(никто об этом не говорит , никто не говорит что судья хотел тащить Юве)Если бы судья был бы честным, и засчитал бы чистый гол , вообше никаких вопросов не возникли бы;
Третий гол Ювентуса- Навас поймал мяч , Матьюди выбивает мяч из рук вратарья , прямо в вратарской площадке.Это нарушение правил. (никто об этом не говорит)
Это все поблажка Ювентусу
А какое поблажка была Реалу?
Никакого.
Пенальти в последней минуте? Там же Бенаит и толкает , и бьет ногами в живот соперника , валит его на газон. Дорогие знатоки футбола , по вашему еще какой или какие нарушение он сделать должен был бы чтобы вы признались пенальти был. Я уверен на все 100 если даже там он руками вытащил мяч , и то вы сказали бы мол последняя минута , не должен был показать на точку.Если судья не показывает при 100 процентном пенальти на точку в пользу клуба которого вы ненавидете по вашему это честность? Если хоть чуть-чуть сможете стать честным , сможете и вслух говорить то ест вслух признать честную победу РЕАЛА.
Я знаю много минусов получу за этот коммент , из тех в 8/1 финала болели за ПСЖ , в 4/1 финала за Юве , те же люди в 2/1 финале переоденутся в форму Баварии.
Ребята будьте честными.
Сегодня, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка полуфинальной стадии плей-офф Лиги чемпионов.
По ее итогам мюнхенская «Бавария» получила в соперники мадридский «Реал», а «Ливерпулю» досталась «Рома».
Бавария (Германия) – Реал (Испания)
Ливерпуль (Англия) – Рома (Италия)
Первые матчи пройдут 24 и 25 апреля, ответные состоятся 1 и 2 мая.
Финал турнира состоится 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».