«Реал» встретится с «Баварией», «Ливерпуль» – с «Ромой» в 1/2 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка полуфинальной стадии плей-офф Лиги чемпионов.

По ее итогам мюнхенская «Бавария» получила в соперники мадридский «Реал», а «Ливерпулю» досталась «Рома».

Бавария (Германия) – Реал (Испания)

Ливерпуль (Англия) – Рома (Италия)

Первые матчи пройдут 24 и 25 апреля, ответные состоятся 1 и 2 мая.

Финал турнира состоится 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».