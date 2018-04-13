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    «Реал» встретится с «Баварией», «Ливерпуль» – с «Ромой» в 1/2 финала Лиги чемпионов

    Сегодня, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка полуфинальной стадии плей-офф Лиги чемпионов.

    По ее итогам мюнхенская «Бавария» получила в соперники мадридский «Реал», а «Ливерпулю» досталась «Рома».

    Бавария (Германия) – Реал (Испания)

    Ливерпуль (Англия) – Рома (Италия)

    Первые матчи пройдут 24 и 25 апреля, ответные состоятся 1 и 2 мая.

    Финал турнира состоится 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».

    Источник: УЕФА

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    13.04.2018 14:16
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    Комментарии94
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      Рейтинг: +617

      nelez 14 апреля 2018, 14:20

      Тут что , ребята , о футболе говорим или просто бросаем грязь в сторону РЕАЛА?
      Реал-действующий чемпион (даже чемпион последних двух лет) ЛЧ ;
      Реал прошел самый трудный путь среди нынешних полуфинфлистов;
      В матче с ЮВЕ не засчитан чистый гол Иско;(никто об этом не говорит , никто не говорит что судья хотел тащить Юве)Если бы судья был бы честным, и засчитал бы чистый гол , вообше никаких вопросов не возникли бы;
      Третий гол Ювентуса- Навас поймал мяч , Матьюди выбивает мяч из рук вратарья , прямо в вратарской площадке.Это нарушение правил. (никто об этом не говорит)
      Это все поблажка Ювентусу
      А какое поблажка была Реалу?
      Никакого.
      Пенальти в последней минуте? Там же Бенаит и толкает , и бьет ногами в живот соперника , валит его на газон. Дорогие знатоки футбола , по вашему еще какой или какие нарушение он сделать должен был бы чтобы вы признались пенальти был. Я уверен на все 100 если даже там он руками вытащил мяч , и то вы сказали бы мол последняя минута , не должен был показать на точку.Если судья не показывает при 100 процентном пенальти на точку в пользу клуба которого вы ненавидете по вашему это честность? Если хоть чуть-чуть сможете стать честным , сможете и вслух говорить то ест вслух признать честную победу РЕАЛА.
      Я знаю много минусов получу за этот коммент , из тех в 8/1 финала болели за ПСЖ , в 4/1 финала за Юве , те же люди в 2/1 финале переоденутся в форму Баварии.
      Ребята будьте честными.

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      Рейтинг: +906

      Football06 > nelez 14 апреля 2018, 23:57

      Ты всё написал зря, пенальти рассмотрел судейский арбитраж и расценил это как отрицательный момент, ты посмотри на ЧМ уже нету Английских судей это и доказали всем.. Так что не надо нести чушь, Бенатиа сыграл в мяч а потом было касание в игрока, Васкес симулировал и падал до касания на видео всё чётко видно))

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      Рейтинг: +617

      nelez > Football06 18 апреля 2018, 21:47

      А гол Иско , а гол Матьюди. Кстати судейский арбитраж я не знаю , но при повторе всем , даже члепому видно что Бенатиа не трогает мяч. Коленой бьет в плечо а ногой в живот. Там Васкесу оставалось просто толкнуть мяч в ворота и стать героем матча. Никто не стал бы симулировать в такрм положении. Найди у себя честность.

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 апреля 2018, 21:48

      Совершенно не предсказуемые пары. В обоих 50/50. Статистические данные роли не сыграют. Расчёт произойдёт по "гамбургскому счёту".

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      Рейтинг: +182

      KsiroN 13 апреля 2018, 19:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я считаю Бавария сильно переоцененный клуб в этом сезоне, и с Реалом у них вообще нет шансов.

      -5
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > soccerfanivan 14 апреля 2018, 01:58

      Очень боюсь как бы судья и с баварией не спас. Все таки в прошлом году так и было. Но если уже и в этом году такое повторится, не знаю стоит ли вообще смотреть эту лигу пенок и красных карточек имени реала.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 апреля 2018, 19:19

      Забавно как ту у всех подгорает с типо левого пендаля в ворота Юве. Не болею за Реал, но как же можно быть такими ограниченными и ведомыми? Кто-то сказал что левый пеналь и все подхватили... Посмотрите повтор, основания для пенальти были, удар в корпус игроку, тот теряет возможность забить, что это как не пендаль??? К тому же, что-то никто не кричит про отменённый чистый гол Реала, который мог куда раньше снять все вопросы и никто почему-то не кричит про отменённый чистый гол Сити в ворота Ливерпуля, который мог последних подкосить и в полуфинале могла вместо них быть другая команда.

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > ivanthebest 13 апреля 2018, 21:23

      Ты , товарищ, это ,сьезди ка в Италию и болелам Юве пропой свои видения,
      а нас здесь не агитируй

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      Рейтинг: +142

      MaxiLeon > ivanthebest 13 апреля 2018, 22:14

      это ты не болеешь за Реал ?

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > ivanthebest 14 апреля 2018, 02:01

      Куда он там мог забивать? Вообще в не той позиции был. Защитник юве сначала коснулся мяча а потом уже был контакт. За такое в апл вообще ничего бы не сделали, а тут же ЛЧ превратили в цирк и балет.

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      Рейтинг: +906

      Football06 > ivanthebest 14 апреля 2018, 09:04

      В Ютубе есть видео посмотри.. Кстати судьи уже посмотрели этот эпизод и единогласно решено что никакого пенальти не было в помине

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 13 апреля 2018, 19:16

      Сможет ли Bayern остановить оборзевший Real?
      Полагаю ,и небезосновательно,что многое будет зависеть от судей,
      а также будут ли наконец задействованы видеоповторы.
      Но немцы,они ушлые, с ними не забалуешь.

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > soccerfanivan 13 апреля 2018, 21:47

      Правильно мыслишь....Борзота Реала повторяется из года в год.
      Особенно ,если еще помнишь,наглая победа над ПСЖ ,это было очевидное-невероятное! Доколе?

      1
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      Рейтинг: +180

      лёха м 13 апреля 2018, 19:05

      рома и ливер красавцы

      6
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      Рейтинг: +617

      nelez > лёха м 14 апреля 2018, 00:20

      Oсобенно Рома после 4/1 финала

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 13 апреля 2018, 19:04

      Бавария слаба, слабейшая из тех что я помню. Реал должен проходить. Думаю где-то 4-1 за 2 матча
      Ливер против Ромы очень интересный матч... Обе команды не супер, но если найдут свою игру - не остановить. Предполагаю развитие событий как в матче Барсы с Ромой (много голов подряд от каждой из команд) и в этой перестрелке ставлю на Ливер... скажем 5-3 суммарно

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      Рейтинг: +142

      SERG63 13 апреля 2018, 18:57

      Пора Баварии сказать о себе ПОГРОМЧЕ!!!

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 13 апреля 2018, 18:55

      Бавария-Реал Арсенал-Атлетико досрочные финалы

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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 13 апреля 2018, 18:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Финал Зидан против Клоппа - это же мечта не будем уточнять кого. Неужели сбудется?

      -4
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