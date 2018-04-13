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    «Челси» может пригласить Сарри на место Конте

    Руководство «Челси» рассматривает возможность приглашения на должность главного тренера Маурицио Сарри, который сейчас работает в «Наполи». В лондонском клубе он может заменить другого итальянского специалиста – Антонио Конте.

    Ранее сообщалось, что Конте покинет «Челси» летом, в этой связи клуб активно ищет того, кто сможет его заменить. Сарри привлек внимание британцев своими успехами на протяжении последних лет в «Наполи».

    Известно, что в его контракте есть пункт, по которому сумма отступных составляет 7 миллионов фунтов стерлингов. «Наполи» предлагал Сарри обновить контракт на улучшенных условиях, но специалист не торопится ставить под ним подпись из-за разногласия по трансферной политике.

    Источник: Mirror.co.uk

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    13.04.2018 10:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 апреля 2018, 19:49

      Сарри не сильнее Конте, и далеко не факт, что более удобен руководству. Не знаю, не знаю. Не думаю, что Челси при нём станет явно сильнее. Опять будет хороший первый сезон, и спад на второй. у Челси это прямо как по расписанию последнее время.
      Наполи хорошо играет, все так хвалят Маурицио, но есть одно "но" - вся крутость его Наполи заканчивается, когда появляется достойный соперник.

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      Рейтинг: +100704

      zigbert 13 апреля 2018, 14:01

      Конечно Наполи при Сарри вышел на другой уровень.

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      Рейтинг: +148

      Sarco 13 апреля 2018, 12:08

      Ну если не Конте пусть , Сарри ,а не Энирике всякие .

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      Рейтинг: +383

      Docentusa 13 апреля 2018, 11:52

      Нах он нужен!!!

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