«Челси» может пригласить Сарри на место Конте

Сарри не сильнее Конте, и далеко не факт, что более удобен руководству. Не знаю, не знаю. Не думаю, что Челси при нём станет явно сильнее. Опять будет хороший первый сезон, и спад на второй. у Челси это прямо как по расписанию последнее время.
Наполи хорошо играет, все так хвалят Маурицио, но есть одно "но" - вся крутость его Наполи заканчивается, когда появляется достойный соперник.
Руководство «Челси» рассматривает возможность приглашения на должность главного тренера Маурицио Сарри, который сейчас работает в «Наполи». В лондонском клубе он может заменить другого итальянского специалиста – Антонио Конте.
Ранее сообщалось, что Конте покинет «Челси» летом, в этой связи клуб активно ищет того, кто сможет его заменить. Сарри привлек внимание британцев своими успехами на протяжении последних лет в «Наполи».
Известно, что в его контракте есть пункт, по которому сумма отступных составляет 7 миллионов фунтов стерлингов. «Наполи» предлагал Сарри обновить контракт на улучшенных условиях, но специалист не торопится ставить под ним подпись из-за разногласия по трансферной политике.