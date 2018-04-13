«Челси» может пригласить Сарри на место Конте

Руководство «Челси» рассматривает возможность приглашения на должность главного тренера Маурицио Сарри, который сейчас работает в «Наполи». В лондонском клубе он может заменить другого итальянского специалиста – Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что Конте покинет «Челси» летом, в этой связи клуб активно ищет того, кто сможет его заменить. Сарри привлек внимание британцев своими успехами на протяжении последних лет в «Наполи».

Известно, что в его контракте есть пункт, по которому сумма отступных составляет 7 миллионов фунтов стерлингов. «Наполи» предлагал Сарри обновить контракт на улучшенных условиях, но специалист не торопится ставить под ним подпись из-за разногласия по трансферной политике.