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    Коста травмировал подколенное сухожилие и может пропустить матч с «Арсеналом»

    Нападающий «Атлетико» Диего Коста получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Спортинга» (0:1) и был заменен на 52-й минуте встречи.

    «Атлетико» вернулся в Мадрид, где Коста прошел дополнительные медицинские обследования. Врачи диагностировали травму подколенного сухожилия левого бедра. Точные сроки восстановления испанца станут известны позднее.

    Напомним, что сегодня состоялась жеребьевка полуфинала Лиги Европы. «Атлетико» сыграет против «Арсенала». Первый матч состоится через 13 дней, 26 апреля.

    Источник: ФК «Атлетико Мадрид»

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    13.04.2018 20:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4025

      raritet 14 апреля 2018, 12:49

      Если еще в день матча у Гризмана понос то шансы у Венгера уже повыше.

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    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 13 апреля 2018, 20:23

      Извините, но это не так и плохо для нас

      0
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