Вообще я телетрансляцию смотрел жеребьевки и помню, что он сказал Киев в ЭТОМ ГОДУ столица европейского футбола так как принимает финал лч. Бомбардир клоуны, пропаганду анти Украинских настроений пытаются посеять среди простых фанатов
Мэр Киева Виталий Кличко поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, который состоится в столице Украины в НСК «Олимпийский».
«Киев – столица европейского футбола. Мы впервые принимаем такой матч, и это крайне важное событие для нашей страны.
Как мэр, который стремится сделать город столицей спорта, надеюсь, что гости оценят уровень нашего дружелюбия и гостеприимства. Киев – очень красивый город, тем более в мае», – цитирует Кличко ФФА.
В 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Баварией». «Рома» – с «Ливерпулем». Финал турнира состоится 26 мая.