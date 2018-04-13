Кличко назвал Киев столицей европейского футбола

Мэр Киева Виталий Кличко поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, который состоится в столице Украины в НСК «Олимпийский».

«Киев – столица европейского футбола. Мы впервые принимаем такой матч, и это крайне важное событие для нашей страны.

Как мэр, который стремится сделать город столицей спорта, надеюсь, что гости оценят уровень нашего дружелюбия и гостеприимства. Киев – очень красивый город, тем более в мае», – цитирует Кличко ФФА.

В 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Баварией». «Рома» – с «Ливерпулем». Финал турнира состоится 26 мая.