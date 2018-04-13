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Кличко назвал Киев столицей европейского футбола

13 апреля 2018, 19:58
11

Мэр Киева Виталий Кличко поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, который состоится в столице Украины в НСК «Олимпийский».

«Киев – столица европейского футбола. Мы впервые принимаем такой матч, и это крайне важное событие для нашей страны.

Как мэр, который стремится сделать город столицей спорта, надеюсь, что гости оценят уровень нашего дружелюбия и гостеприимства. Киев – очень красивый город, тем более в мае», – цитирует Кличко ФФА.

В 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Баварией». «Рома» – с «Ливерпулем». Финал турнира состоится 26 мая.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Украина
Комментарии (11)
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Федя Кабак
1523639398
Конечно, а Рязань тогда столица мирового футбола
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Mario84
1523640185
А так же хоккея, баскетбола, тенниса, да что там, даже кёрлинга.
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zabvo9406
1523641023
Столица европейского футбола ВПЕРВЫЕ принимает такой мачт!!!!!! Слово ДИБИЛОИД для кличко это похвала!!!
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Сармат Ростов
1523641919
Финалистов перед игрой заставят прыгать. Как пить дать. И кричать: "хто не скаче, той - москаль ")))
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dddolphin
1523645446
Ну, хоть слова правильно расставил и мысль закончил. Похвально. В цитатник не попадет это высказывание. Прогресс, для мэра столицы европейского футбола.
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Бардюр
1523646022
Пора киевлянам готовиться к земле.
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neveldomha
1523648428
Киев это и есть те самые Васюки.
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Makaweli
1523648957
Ну да, и как сказал порошенко у Украины сильнейшая армия в Европе!
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olegiovchenko
1523669167
А чё не родиной?
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кузнецов артем
1523698922
Вообще я телетрансляцию смотрел жеребьевки и помню, что он сказал Киев в ЭТОМ ГОДУ столица европейского футбола так как принимает финал лч. Бомбардир клоуны, пропаганду анти Украинских настроений пытаются посеять среди простых фанатов
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