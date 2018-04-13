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    Кличко назвал Киев столицей европейского футбола

    Мэр Киева Виталий Кличко поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, который состоится в столице Украины в НСК «Олимпийский».

    «Киев – столица европейского футбола. Мы впервые принимаем такой матч, и это крайне важное событие для нашей страны.

    Как мэр, который стремится сделать город столицей спорта, надеюсь, что гости оценят уровень нашего дружелюбия и гостеприимства. Киев – очень красивый город, тем более в мае», – цитирует Кличко ФФА.

    В 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Баварией». «Рома» – с «Ливерпулем». Финал турнира состоится 26 мая.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.04.2018 19:58
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 14 апреля 2018, 12:42

      Вообще я телетрансляцию смотрел жеребьевки и помню, что он сказал Киев в ЭТОМ ГОДУ столица европейского футбола так как принимает финал лч. Бомбардир клоуны, пропаганду анти Украинских настроений пытаются посеять среди простых фанатов

      0
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      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 14 апреля 2018, 04:26

      А чё не родиной?

      0
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 13 апреля 2018, 22:49

      Ну да, и как сказал порошенко у Украины сильнейшая армия в Европе!

      2
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      Рейтинг: +4847

      neveldomha 13 апреля 2018, 22:40

      Киев это и есть те самые Васюки.

      1
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      Рейтинг: +365

      Бардюр 13 апреля 2018, 22:00

      Пора киевлянам готовиться к земле.

      0
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 13 апреля 2018, 21:50

      Ну, хоть слова правильно расставил и мысль закончил. Похвально.
      В цитатник не попадет это высказывание. Прогресс, для мэра столицы европейского футбола.

      2
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      Рейтинг: +314

      Neverov1 13 апреля 2018, 21:04

      надо же такую фигню ляпнуть...Мутко с Уткиным вместе взятых по тупости фраз сразу переплюнул...

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 13 апреля 2018, 20:51

      Финалистов перед игрой заставят прыгать. Как пить дать. И кричать: "хто не скаче, той - москаль ")))

      1
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 13 апреля 2018, 20:37

      Столица европейского футбола ВПЕРВЫЕ принимает такой мачт!!!!!! Слово ДИБИЛОИД для кличко это похвала!!!

      5
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      Рейтинг: +715

      Mario84 13 апреля 2018, 20:23

      А так же хоккея, баскетбола, тенниса, да что там, даже кёрлинга.

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