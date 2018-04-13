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    Венгер не выиграл ни одного из пяти матчей в России

    В минувший четверг состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором ЦСКА принимал «Арсенал». Игра завершилась со счетом 2:2 (первый матч – 1:4).

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер провел свой пятый матч в тренерской карьере в России. Ни в одном из них он не смог обыграть российскую команду (два поражения и три ничьих). Разница мячей – 3:7.

    В 1994 году «Монако» под его руководством сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), в 2000-м «Арсенал» уступил спартаковцам (1:4), в сентябре 2003-го поделил очки с «Локомотивом» (0:0) и в октябре 2006 года уступил в Москве ЦСКА (0:1). Все эти встречи состоялись в рамках Лиги чемпионов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.04.2018 09:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +239

      nirita 13 апреля 2018, 13:21

      Даже такого не смогли пройти. Герои.

      0
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 13 апреля 2018, 11:20

      Это уже не невезение, а четкая последовательность )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 13 апреля 2018, 10:55

      английский Черчесов...

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 13 апреля 2018, 10:38

      всё равно уже ничего не изменишь, летом будет новый тренер!

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 13 апреля 2018, 10:25

      Если не возьмет лигу, нужно уходить

      1
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 13 апреля 2018, 10:18

      Но тем не менее Венгер в полуфинале Лиги Европы. ЦСКА боролся до последнего, молодцы парни.

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      Рейтинг: +364

      neofizer 13 апреля 2018, 09:53

      не судьба..

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