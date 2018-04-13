Венгер не выиграл ни одного из пяти матчей в России

В минувший четверг состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором ЦСКА принимал «Арсенал». Игра завершилась со счетом 2:2 (первый матч – 1:4).

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер провел свой пятый матч в тренерской карьере в России. Ни в одном из них он не смог обыграть российскую команду (два поражения и три ничьих). Разница мячей – 3:7.

В 1994 году «Монако» под его руководством сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), в 2000-м «Арсенал» уступил спартаковцам (1:4), в сентябре 2003-го поделил очки с «Локомотивом» (0:0) и в октябре 2006 года уступил в Москве ЦСКА (0:1). Все эти встречи состоялись в рамках Лиги чемпионов.