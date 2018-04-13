Чех: «Арсенал» сам загнал себя в ситуацию, в которой мы не хотели оказаться»

Голкипер «Арсенала» Петр Чех считает, что футболисты лондонского клуба сами усложнили себе жизнь в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против ЦСКА.

«Мы начали игру медленно и долго пытались подстроиться под ритм. Мы не смогли сразу сделать то, что хотели, и не создавали моментов. Первый гол изменил все. ЦСКА почувствовал, что у него есть шанс совершить камбэк. Мы сами загнали себя в ту ситуации, в которой не хотели оказаться. Мы играли плохо, пока у ЦСКА все получалось. В прошлом матче ЦСКА включился не сразу, в этом – мы.

В последние 20 минут мы были под большим давлением, но показали свою лучшую игру сегодня. Мы забили гол, который был отменен, но потом смогли дождаться еще одной контратаки и забить второй. В такие моменты нужно искать возможность переломить ход игры, и мы смогли.

Они хорошо атаковали. Мы знали, что у них есть все качества, чтобы пройти дальше. Сегодня они показали это сегодня. Конечно, когда играешь дома, ты выглядишь увереннее, но сегодня им было нечего терять. ЦСКА не надо было думать, а надо было просто забивать.

Выступление в Лиге Европы – большая ответственность для всех нас, потому что мы понимаем, что не имеем шансов попасть в Лигу чемпионов через АПЛ и должны воспользоваться шансом квалифицироваться туда через победу в Лиге Европы.

Кроме того, играем ради трофея, который еще не выигрывали. Это возможность взять его. Прогрессировать надо не только на поле, но и выигрывая титулы. Это важно для «Арсенала». Мы хотим закончить сезон с трофеем», – сказал Чех.

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА – «Арсенал» завершился со счетом 2:2. Результат первой игры – 1:4.

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