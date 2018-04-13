«Арсенал» впервые за 18 лет пробился в полуфинал Лиги Европы

В минувший четверг в Москве состоялся ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы, в котором ЦСКА принимал «Арсенал». Игра завершилась со счетом 2:2 (первая игра – 4:1).

Благодаря этому результату «Арсенал» впервые за 18 лет вышел в полуфинал второго по значимости еврокубка. В сезоне-1999/2000 лондонцы дошли до финала Кубка УЕФА, где уступили «Галатасараю» в серии послематчевых пенальти.

Стоит отметить, что всего под руководством нынешнего главного тренера Арсена Венгера «Арсенал» выходил в 1/2 финала еврокубков семь раз.