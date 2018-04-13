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    «Арсенал» впервые за 18 лет пробился в полуфинал Лиги Европы

    В минувший четверг в Москве состоялся ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы, в котором ЦСКА принимал «Арсенал». Игра завершилась со счетом 2:2 (первая игра – 4:1).

    Благодаря этому результату «Арсенал» впервые за 18 лет вышел в полуфинал второго по значимости еврокубка. В сезоне-1999/2000 лондонцы дошли до финала Кубка УЕФА, где уступили «Галатасараю» в серии послематчевых пенальти.

    Стоит отметить, что всего под руководством нынешнего главного тренера Арсена Венгера «Арсенал» выходил в 1/2 финала еврокубков семь раз.

    Источник: Gracenote Live

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    13.04.2018 07:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100704

      zigbert 13 апреля 2018, 13:35

      Удачи Арсеналу.

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 13 апреля 2018, 11:15

      нужно сказать, что с такой игрой и такими игрочишками, уровня нашего Тосно, делать на этом этапе Арсеналу нечего. Такого отвратного футбола в исполнении некоторых недоумков из Арсенала я давненько не видел. Просто наш ЦСКА тоже никакой. А по игре . Если передать пешехода Озила в ЦСКА то армейцы бы прошли Арсенал. Чем-то Арсенал мне напомнил Зенит периода зазвездения игроков . Выходили после кубка УЕФА на поле Шинника с таким видом как будто сами боги спустились с Олимпа... я еще подумал: как правило владельцы вот таких морд часто получают и точно - для подтверждения моих мыслей осталось 90 минут и счет 4: 1 , и злой взгляд Дика Адвоакаата.

      0
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 13 апреля 2018, 08:58

      А мы впервые за сколько лет дошли 1/4, это тоже достижение

      2
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      Рейтинг: +161

      gandyv 13 апреля 2018, 08:37

      А знаете почему 18 лет не пробивался в 1/2 ЛЕ? Потому, что всегда играл в Лиге Чемпионов. Заголовок просто огонь.

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      Рейтинг: +929

      ДСА 13 апреля 2018, 07:57

      У ЦСКА достижения повыше.

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