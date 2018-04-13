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  • «Арсенал» впервые за 18 лет пробился в полуфинал Лиги Европы

«Арсенал» впервые за 18 лет пробился в полуфинал Лиги Европы

13 апреля 2018, 07:39
5

В минувший четверг в Москве состоялся ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы, в котором ЦСКА принимал «Арсенал». Игра завершилась со счетом 2:2 (первая игра – 4:1).

Благодаря этому результату «Арсенал» впервые за 18 лет вышел в полуфинал второго по значимости еврокубка. В сезоне-1999/2000 лондонцы дошли до финала Кубка УЕФА, где уступили «Галатасараю» в серии послематчевых пенальти.

Стоит отметить, что всего под руководством нынешнего главного тренера Арсена Венгера «Арсенал» выходил в 1/2 финала еврокубков семь раз.

Источник: Gracenote Live
Лига Европы Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (5)
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ДСА
1523595437
У ЦСКА достижения повыше.
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gandyv
1523597860
А знаете почему 18 лет не пробивался в 1/2 ЛЕ? Потому, что всегда играл в Лиге Чемпионов. Заголовок просто огонь.
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Stavropolets
1523599122
А мы впервые за сколько лет дошли 1/4, это тоже достижение
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raritet
1523607343
нужно сказать, что с такой игрой и такими игрочишками, уровня нашего Тосно, делать на этом этапе Арсеналу нечего. Такого отвратного футбола в исполнении некоторых недоумков из Арсенала я давненько не видел. Просто наш ЦСКА тоже никакой. А по игре . Если передать пешехода Озила в ЦСКА то армейцы бы прошли Арсенал. Чем-то Арсенал мне напомнил Зенит периода зазвездения игроков . Выходили после кубка УЕФА на поле Шинника с таким видом как будто сами боги спустились с Олимпа... я еще подумал: как правило владельцы вот таких морд часто получают и точно - для подтверждения моих мыслей осталось 90 минут и счет 4: 1 , и злой взгляд Дика Адвоакаата.
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zigbert
1523615710
Удачи Арсеналу.
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