Венгер: «ЦСКА – очень хорошая команда»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА (2:2). Напомним, что в первой встрече лондонская команда выиграла со счетом 4:1.

– Ожидали ли вы такой сложной игры после уверенной победы 4:1 дома?

– Еще по первой игре было ясно, что ЦСКА – очень хорошая команда. И счет 1:4 – это еще не поражение, ничего не было потеряно. Мы не были полностью сфокусированы на этой игре. И после счета 0:2 нам стало тяжело, стало опасно. Но все же в концовке мы смогли организовать контратаки и забить.

– Вы не удовлетворены тем, как команда провела первый тайм?

– Конечно, я не могу быть удовлетворен. Мы проигрывали 0:2, не реализовывали план на игру. У ЦСКА было преимущество, мы позволяли им создавать моменты.

– Можно ли сказать, что вашей команде повезло, что вы не пропустили третий гол?

– В итоге ты получаешь то, чего заслуживаешь. Как только мы забили первый гол, это стало ударом для ЦСКА. Нам стало проще играть, соперник стал раскрываться, пошли контратаки. Но итоговый результат заслуженный, если брать оба матча.

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