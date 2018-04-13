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Венгер: «ЦСКА – очень хорошая команда»

13 апреля 2018, 01:06
7

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА (2:2). Напомним, что в первой встрече лондонская команда выиграла со счетом 4:1.

– Ожидали ли вы такой сложной игры после уверенной победы 4:1 дома?

– Еще по первой игре было ясно, что ЦСКА – очень хорошая команда. И счет 1:4 – это еще не поражение, ничего не было потеряно. Мы не были полностью сфокусированы на этой игре. И после счета 0:2 нам стало тяжело, стало опасно. Но все же в концовке мы смогли организовать контратаки и забить.

– Вы не удовлетворены тем, как команда провела первый тайм?

– Конечно, я не могу быть удовлетворен. Мы проигрывали 0:2, не реализовывали план на игру. У ЦСКА было преимущество, мы позволяли им создавать моменты.

– Можно ли сказать, что вашей команде повезло, что вы не пропустили третий гол?

– В итоге ты получаешь то, чего заслуживаешь. Как только мы забили первый гол, это стало ударом для ЦСКА. Нам стало проще играть, соперник стал раскрываться, пошли контратаки. Но итоговый результат заслуженный, если брать оба матча.

ЦСКА почти обыграл «Арсенал». Я поверил в чудеса!

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы ЦСКА Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (7)
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Chaborz.1990
1523571572
Жаль ЦСКА,хоть бы выиграли минимально.
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Dammit
1523576081
ЦСКА отлично отыграли матч, жаль, что не победили. Но, по крайней мере, это был такой матч, когда за российскую команду в еврокубках не было стыдно, а совсем наоборот.Браво, старались, бились против заведомо более сильного противника после разгрома в первом матче, и почти всё получилось. Молодцы.
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Мары
1523576832
Честно не ожидал, что после шестидесяти с лишним минут матча, Цска будет вести 2-0.Даже зародилась какая то надежда, но .... Не могут пока наши команды поддерживать сумасшедший темп на протяжении большей части матча.Максимум один тайм, а дальше провал. В любом случае спасибо за увлекательный матч.
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Moisey
1523601001
Действительно хороший и интересный матч получился. ЦСКА порадовал. Головин вел игру, парень явно выделяется среди всех игроков российской команды. Вечер получился хорошим
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babenko1977
1523607695
Спасибо ЦСКА за игру
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Decorhome
1523613731
В первом тайме судья должен был ставить пенальти в ворота Арсенала. Неизвестно чем бы все завершилось если бы это произошло
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zigbert
1523615307
Для Арсенала решающим стал первый ответный гол.
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