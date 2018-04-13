Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер: «ЦСКА – очень хорошая команда»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА (2:2). Напомним, что в первой встрече лондонская команда выиграла со счетом 4:1.

    – Ожидали ли вы такой сложной игры после уверенной победы 4:1 дома?

    – Еще по первой игре было ясно, что ЦСКА – очень хорошая команда. И счет 1:4 – это еще не поражение, ничего не было потеряно. Мы не были полностью сфокусированы на этой игре. И после счета 0:2 нам стало тяжело, стало опасно. Но все же в концовке мы смогли организовать контратаки и забить.

    – Вы не удовлетворены тем, как команда провела первый тайм?

    – Конечно, я не могу быть удовлетворен. Мы проигрывали 0:2, не реализовывали план на игру. У ЦСКА было преимущество, мы позволяли им создавать моменты.

    – Можно ли сказать, что вашей команде повезло, что вы не пропустили третий гол?

    – В итоге ты получаешь то, чего заслуживаешь. Как только мы забили первый гол, это стало ударом для ЦСКА. Нам стало проще играть, соперник стал раскрываться, пошли контратаки. Но итоговый результат заслуженный, если брать оба матча.

    ЦСКА почти обыграл «Арсенал». Я поверил в чудеса!

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.04.2018 01:06
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100704

      zigbert 13 апреля 2018, 13:28

      Для Арсенала решающим стал первый ответный гол.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 13 апреля 2018, 13:02

      В первом тайме судья должен был ставить пенальти в ворота Арсенала. Неизвестно чем бы все завершилось если бы это произошло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 13 апреля 2018, 11:21

      Спасибо ЦСКА за игру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      Moisey 13 апреля 2018, 09:30

      Действительно хороший и интересный матч получился. ЦСКА порадовал. Головин вел игру, парень явно выделяется среди всех игроков российской команды. Вечер получился хорошим

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 13 апреля 2018, 02:47

      Честно не ожидал, что после шестидесяти с лишним минут матча, Цска будет вести 2-0.Даже зародилась какая то надежда, но ....
      Не могут пока наши команды поддерживать сумасшедший темп на протяжении большей части матча.Максимум один тайм, а дальше провал.
      В любом случае спасибо за увлекательный матч.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 13 апреля 2018, 02:34

      ЦСКА отлично отыграли матч, жаль, что не победили. Но, по крайней мере, это был такой матч, когда за российскую команду в еврокубках не было стыдно, а совсем наоборот.Браво, старались, бились против заведомо более сильного противника после разгрома в первом матче, и почти всё получилось. Молодцы.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 13 апреля 2018, 01:19

      Жаль ЦСКА,хоть бы выиграли минимально.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11