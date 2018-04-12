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  • Арустамян: «На самом деле ЦСКА мог забить «Арсеналу» трижды еще в Лондоне»

Арустамян: «На самом деле ЦСКА мог забить «Арсеналу» трижды еще в Лондоне»

12 апреля 2018, 17:48
10

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян высказал свою точку зрения по поводу предстоящего ответного поединка 1/4 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Арсеналом». Он считает, что будет очень здорово, если армейцы сумеют поразить ворота «канониров» и при этом не пропустить в первом тайме.

«Насколько велика вероятность, что ЦСКА сможет повторить успех «Ромы»? Мне кажется, было бы круто, если бы ЦСКА повторил и успех «Ювентуса» – забил три мяча в ворота «Арсенала». Не знаю. Я очень хочу в это верить. Я понимаю, что сейчас есть такая тенденция, что можно отыграть и три мяча самым невероятным образом. Но тут все будет зависеть от первого тайма. Если ЦСКА забьет в первом тайме и не пропустит, то это будет круто.

Надо понимать, что и «Ювентус», и особенно «Рома» сыграли в обороне в ответных матчах безупречно. Безупречно! В этом весь вопрос: сумеет ли ЦСКА сыграть безупречно сегодня, чтобы пройти дальше. Ведь забить три мяча в ворота «Арсенала» можно было еще и в Лондоне на самом деле. Но ведь нужно и не пропустить от «Арсенала» – вот в чем вопрос», – сказал Арустамян.

Встреча ЦСКА – «Арсенал» состоится сегодня, 12 апреля, и начнется в 22:05 по московскому времени. Первый матч в Лондоне завершился победой хозяев со счетом 4:1.

Источник: Sport24
Лига Европы ЦСКА Арсенал Арустамян Нобель
Комментарии (10)
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neofizer
1523544856
верим..
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bset
1523545088
И Арсенал мог еще 4 забить вдогонку. Тут всегда палка о двух концах. Понятно, что преимущество будет Арсенала. Надо, чтобы нам повезло и у нас все залетело, а у Арсенала не залетело ничего. Вот тогда шансы есть. Но такие шансы могут и в обратную сторону быть.
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Федя Кабак
1523546148
Арустамяну бы сборную тренировать)любит поболтать
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Mr Green
1523546234
да не хуже кони смотрелись, просто с такой обороной сзади и с мусой-витиньо впереди играть очень сложно, тем более против Арсенала
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OfaZavr
1523548443
слабо вериться в это, состав у ЦСКА не имеет таких возможностей как у Ромы и Ювентуса для таких подвигов, да и вряд ли возможно что Арсенал не забьет.
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Мары
1523553176
Давайте будем честными. И Цска мог раза три забить и Арсенал к своим четырём ещё четыре положить. Разные Лиги и разный уровень.Ведь дело даже не в футболистах.Собраться и играть на максимуме может каждый клуб, но собраться и играть на одном уровне все 90 минут наши просто не могут.Не приучены, а значит опыта такого не имеют.
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atillla
1523555319
Мог забить три, только про то, что пропустить десяток слов нет. Смешно.
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Полная Канистра
1523557067
бредит во сне ни как заболел арумян
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zigbert
1523611202
Мечты остались мечтами.
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