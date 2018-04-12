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    Арустамян: «На самом деле ЦСКА мог забить «Арсеналу» трижды еще в Лондоне»

    Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян высказал свою точку зрения по поводу предстоящего ответного поединка 1/4 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Арсеналом». Он считает, что будет очень здорово, если армейцы сумеют поразить ворота «канониров» и при этом не пропустить в первом тайме.

    «Насколько велика вероятность, что ЦСКА сможет повторить успех «Ромы»? Мне кажется, было бы круто, если бы ЦСКА повторил и успех «Ювентуса» – забил три мяча в ворота «Арсенала». Не знаю. Я очень хочу в это верить. Я понимаю, что сейчас есть такая тенденция, что можно отыграть и три мяча самым невероятным образом. Но тут все будет зависеть от первого тайма. Если ЦСКА забьет в первом тайме и не пропустит, то это будет круто.

    Надо понимать, что и «Ювентус», и особенно «Рома» сыграли в обороне в ответных матчах безупречно. Безупречно! В этом весь вопрос: сумеет ли ЦСКА сыграть безупречно сегодня, чтобы пройти дальше. Ведь забить три мяча в ворота «Арсенала» можно было еще и в Лондоне на самом деле. Но ведь нужно и не пропустить от «Арсенала» – вот в чем вопрос», – сказал Арустамян.

    Встреча ЦСКА – «Арсенал» состоится сегодня, 12 апреля, и начнется в 22:05 по московскому времени. Первый матч в Лондоне завершился победой хозяев со счетом 4:1.

    Источник: Sport24

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    12.04.2018 17:48
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100703

      zigbert 13 апреля 2018, 12:20

      Мечты остались мечтами.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 апреля 2018, 21:17

      бредит во сне ни как заболел арумян

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      atillla 12 апреля 2018, 20:48

      Мог забить три, только про то, что пропустить десяток слов нет. Смешно.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 апреля 2018, 20:12

      Давайте будем честными.
      И Цска мог раза три забить и Арсенал к своим четырём ещё четыре положить.
      Разные Лиги и разный уровень.Ведь дело даже не в футболистах.Собраться и играть на максимуме может каждый клуб, но собраться и играть на одном уровне все 90 минут наши просто не могут.Не приучены, а значит опыта такого не имеют.

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 апреля 2018, 18:54

      слабо вериться в это, состав у ЦСКА не имеет таких возможностей как у Ромы и Ювентуса для таких подвигов, да и вряд ли возможно что Арсенал не забьет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +961

      Mr Green 12 апреля 2018, 18:17

      да не хуже кони смотрелись, просто с такой обороной сзади и с мусой-витиньо впереди играть очень сложно, тем более против Арсенала

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 12 апреля 2018, 18:15

      Арустамяну бы сборную тренировать)любит поболтать

      1
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      Рейтинг: +695

      fan-man > Федя Кабак 12 апреля 2018, 20:36

      да он же за армейцев болеет

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 апреля 2018, 17:58

      И Арсенал мог еще 4 забить вдогонку. Тут всегда палка о двух концах. Понятно, что преимущество будет Арсенала. Надо, чтобы нам повезло и у нас все залетело, а у Арсенала не залетело ничего. Вот тогда шансы есть. Но такие шансы могут и в обратную сторону быть.

      2
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      Рейтинг: +364

      neofizer 12 апреля 2018, 17:54

      верим..

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