Арустамян: «На самом деле ЦСКА мог забить «Арсеналу» трижды еще в Лондоне»

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян высказал свою точку зрения по поводу предстоящего ответного поединка 1/4 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Арсеналом». Он считает, что будет очень здорово, если армейцы сумеют поразить ворота «канониров» и при этом не пропустить в первом тайме.

«Насколько велика вероятность, что ЦСКА сможет повторить успех «Ромы»? Мне кажется, было бы круто, если бы ЦСКА повторил и успех «Ювентуса» – забил три мяча в ворота «Арсенала». Не знаю. Я очень хочу в это верить. Я понимаю, что сейчас есть такая тенденция, что можно отыграть и три мяча самым невероятным образом. Но тут все будет зависеть от первого тайма. Если ЦСКА забьет в первом тайме и не пропустит, то это будет круто.

Надо понимать, что и «Ювентус», и особенно «Рома» сыграли в обороне в ответных матчах безупречно. Безупречно! В этом весь вопрос: сумеет ли ЦСКА сыграть безупречно сегодня, чтобы пройти дальше. Ведь забить три мяча в ворота «Арсенала» можно было еще и в Лондоне на самом деле. Но ведь нужно и не пропустить от «Арсенала» – вот в чем вопрос», – сказал Арустамян.

Встреча ЦСКА – «Арсенал» состоится сегодня, 12 апреля, и начнется в 22:05 по московскому времени. Первый матч в Лондоне завершился победой хозяев со счетом 4:1.