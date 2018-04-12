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    Венгер: «Выход «Ромы» в полуфинал ЛЧ после 1:4 – это предупреждение перед нашим матчем с ЦСКА»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА.

    «Лига Европы очень важна для нас. Все это знают. В АПЛ у нас очень, очень, очень маленькие шансы на то, чтобы подняться выше. Лига Европы – одна из больших целей этого сезона.

    «Рома» отыгралась после 1:4? Вчерашний вечер – это хорошее предупреждение для нас», – сказал Венгер.

    Матч ЦСКА – «Арсенал» пройдет сегодня и начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Skysports

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    12.04.2018 15:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +381

      Portoz 12 апреля 2018, 18:35

      да ладно,коням вничью сгонять бы,а так проиграют

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 12 апреля 2018, 18:01

      Было бы неплохо обуть бритов за их мелкие пакости.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      Антимат 12 апреля 2018, 17:36

      На воду дует.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 12 апреля 2018, 16:32

      Старый начал видеть знаки)))) Пора уходить!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 12 апреля 2018, 16:23

      конечно онне расслабитьсся

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +355

      kvm5 12 апреля 2018, 15:44

      Рома не ЦСКА

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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > kvm5 12 апреля 2018, 16:43

      Барселона не Арсенал

      1
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      Рейтинг: +36

      AEerr 12 апреля 2018, 15:37

      интересно!

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