Венгер: «Выход «Ромы» в полуфинал ЛЧ после 1:4 – это предупреждение перед нашим матчем с ЦСКА»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА.

«Лига Европы очень важна для нас. Все это знают. В АПЛ у нас очень, очень, очень маленькие шансы на то, чтобы подняться выше. Лига Европы – одна из больших целей этого сезона.

«Рома» отыгралась после 1:4? Вчерашний вечер – это хорошее предупреждение для нас», – сказал Венгер.

Матч ЦСКА – «Арсенал» пройдет сегодня и начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.