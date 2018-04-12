Мустафи опасается, что ЦСКА сыграет так, как «Рома» против «Барселоны»

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи опасается в предстоящем четвертьфинальном матче Лиги Европы с ЦСКА такого же развития событий, как в недавней игре Лиги чемпионов, где «Рома» смогла выбить «Барселону» из розыгрыша турнира.

«Для нас матч «Рома» – «Барселона» станет прекрасным уроком перед завтрашней встречей. Нельзя расслабляться ни на секунду, иначе грозит вылет из Лиги Европы.

Видел игру в Риме, она была просто потрясающей», – сказал Мустафи.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы ЦСКА – «Арсенал» состоится в четверг, 12 апреля, в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.