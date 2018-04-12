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    Мустафи опасается, что ЦСКА сыграет так, как «Рома» против «Барселоны»

    Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи опасается в предстоящем четвертьфинальном матче Лиги Европы с ЦСКА такого же развития событий, как в недавней игре Лиги чемпионов, где «Рома» смогла выбить «Барселону» из розыгрыша турнира.

    «Для нас матч «Рома» – «Барселона» станет прекрасным уроком перед завтрашней встречей. Нельзя расслабляться ни на секунду, иначе грозит вылет из Лиги Европы.

    Видел игру в Риме, она была просто потрясающей», – сказал Мустафи.

    Ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы ЦСКА – «Арсенал» состоится в четверг, 12 апреля, в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: УЕФА

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    12.04.2018 07:53
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 апреля 2018, 14:22

      Нужен кураж, и быстрый гол, лучше 2. Удачи!!!

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 апреля 2018, 12:19

      Опасаться Мустафи не стоит если в воротах будет Конифеев.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 апреля 2018, 10:42

      правильно что опасаетесь, недооценивать нельзя никого.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 12 апреля 2018, 09:36

      правильно думает

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 апреля 2018, 09:17

      Сыграть достойно и победить!А пройдут дальше или нет,это как получится.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 апреля 2018, 09:09

      Ждем, дрожи Лондон

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 12 апреля 2018, 09:01

      ЦСКА 2-1 Арсенал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100703

      zigbert > Stavropolets 13 апреля 2018, 10:30

      Почти угадал.

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 12 апреля 2018, 08:50

      пусть не ссыт)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 12 апреля 2018, 08:16

      Чуть помедленнее, кони...
      Чуть помедленнеееееее.....

      3
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 12 апреля 2018, 08:03

      Как подумал ,что ЦСКА выигрывает 4-0 ,так сразу и откинулся,,,,)))

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