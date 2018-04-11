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  • Паредес: «Ювентус» или «Реал»? Нелегкий выбор. Буду думать в конце сезона»

Паредес: «Ювентус» или «Реал»? Нелегкий выбор. Буду думать в конце сезона»

11 апреля 2018, 18:15
39

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес заявил, что подумает о своем будущем по завершении нынешнего сезона.

По информации СМИ, к аргентинцу проявляют интерес «Ювентус» и «Реал».

«У меня много друзей в Турине. Так что это облегчило бы мой переход в «Ювентус», в Мадриде играют много чемпионов, и это будет очень большой мотивацией для такого молодого игрока, как я. Сейчас мне нужно сосредоточиться на концовке сезона с «Зенитом», после чего посмотрим.

Знаю, что мною интересуются два больших клуба, таких как «Ювентус» и «Реал», но я спокоен и стараюсь не отвлекаться. Выбор между «старой синьорой» и сливочными будет нелегким. Я должен получить предложения от обоих клубов, а затем сделать выбор.

Когда впервые заговорили об интересе «Ювентуса», болельщики «Ромы» услышали об этом и не дали трансферу состояться. Они сказали, что нельзя переходить в другую итальянскую команду. Хотя в то время я бы выбрал «Ювентус», – сказал Паредес.

Напомним, 23-летний хавбек перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 33 матча, забил пять голов и сделал восемь результативных передач.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Реал Зенит Паредес Леандро
Комментарии (39)
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Garrincha58
1523460044
какой Реал какой Ювентус что за бред у Падереса в голове кто ему это внушает
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Одинокий волк Маквейд
1523460179
В Зените какой-то вирус бродит.
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кузнецов артем
1523460379
Из под тебя Шатов забивает какой тебе Реал или Ювентус, тебе и в Зените не место
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Сибирь за Спартак
1523460616
Неплохой игрок, но не звезда.
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Полная Канистра
1523461036
команда Окжетпес тоже тобой интересуется если чего там
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Братья Васильевы
1523461366
Размечтался о кренделях небесных.
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OfaZavr
1523463920
ага размечтался, это журналисты эти утки пустили а он и поверил))
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Сарик
1523463934
Походе парень газом надышался, и глюки начались)
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qwera 1969
1523468639
В пердив тебя с такой игрой.... И земляков своих забери с собой.... Записку напиши Манчини, как мы круто кинули Зенит.... Уроды!!!!!
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zigbert
1523469314
Что то мыслями о Зените совсем не поделился.
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