Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Паредес: «Ювентус» или «Реал»? Нелегкий выбор. Буду думать в конце сезона»

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес заявил, что подумает о своем будущем по завершении нынешнего сезона.

    По информации СМИ, к аргентинцу проявляют интерес «Ювентус» и «Реал».

    «У меня много друзей в Турине. Так что это облегчило бы мой переход в «Ювентус», в Мадриде играют много чемпионов, и это будет очень большой мотивацией для такого молодого игрока, как я. Сейчас мне нужно сосредоточиться на концовке сезона с «Зенитом», после чего посмотрим.

    Знаю, что мною интересуются два больших клуба, таких как «Ювентус» и «Реал», но я спокоен и стараюсь не отвлекаться. Выбор между «старой синьорой» и сливочными будет нелегким. Я должен получить предложения от обоих клубов, а затем сделать выбор.

    Когда впервые заговорили об интересе «Ювентуса», болельщики «Ромы» услышали об этом и не дали трансферу состояться. Они сказали, что нельзя переходить в другую итальянскую команду. Хотя в то время я бы выбрал «Ювентус», – сказал Паредес.

    Напомним, 23-летний хавбек перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 33 матча, забил пять голов и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2018 18:15
    Рекомендуем
    Комментарии39
    ...
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 12 апреля 2018, 19:18

      ерунда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 12 апреля 2018, 16:53

      Иди к нам в Динамо Ставрополь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 12 апреля 2018, 13:19

      Мордовия Саранская, а не Реал и Ювентус.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 12 апреля 2018, 10:07

      что то слабо вериться в интерес топ клубов к игроку среднего уровня...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 12 апреля 2018, 00:30

      Паредес: "Пойду туда где заплатят столько, сколько запрошу и со 100% гарантией места в основе".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 12 апреля 2018, 00:04

      В ФИФУ что ли думает за кого сыграть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 11 апреля 2018, 23:06

      Выбор будет легко сделать - иди туда, где больше п.е.д.а.р.е.с.о.в. )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 11 апреля 2018, 22:37

      Ага в реал)))) ну и бред же пишут , Кокорина барса тоже ждёт

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +173

      Зенит 12 > Derzkiy1 12 апреля 2018, 18:16

      Сеголня не 1 апреля хорош разыгрывать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 11 апреля 2018, 22:16

      Ключевая фраза: "Я должен получить предложения от обоих клубов..." Так получи сначала!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 11 апреля 2018, 21:04

      33 матча и 13 результативных действий...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11