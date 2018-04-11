Паредес: «Ювентус» или «Реал»? Нелегкий выбор. Буду думать в конце сезона»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес заявил, что подумает о своем будущем по завершении нынешнего сезона.

По информации СМИ, к аргентинцу проявляют интерес «Ювентус» и «Реал».

«У меня много друзей в Турине. Так что это облегчило бы мой переход в «Ювентус», в Мадриде играют много чемпионов, и это будет очень большой мотивацией для такого молодого игрока, как я. Сейчас мне нужно сосредоточиться на концовке сезона с «Зенитом», после чего посмотрим.

Знаю, что мною интересуются два больших клуба, таких как «Ювентус» и «Реал», но я спокоен и стараюсь не отвлекаться. Выбор между «старой синьорой» и сливочными будет нелегким. Я должен получить предложения от обоих клубов, а затем сделать выбор.

Когда впервые заговорили об интересе «Ювентуса», болельщики «Ромы» услышали об этом и не дали трансферу состояться. Они сказали, что нельзя переходить в другую итальянскую команду. Хотя в то время я бы выбрал «Ювентус», – сказал Паредес.

Напомним, 23-летний хавбек перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 33 матча, забил пять голов и сделал восемь результативных передач.