«МЮ» предлагает Погба и 200 миллионов за переход Неймара

Руководство «Манчестер Юнайтед» ищет пути приобретения форварда «ПСЖ» Неймара. Англичане готовы предложить за него полузащитника Поля Погба, а также 200 миллионов евро.

Известно, что сам Неймар хотел бы поработать с Жозе Моуринью. О реальности этого варианта развития событий говорит и тот факт, что отношения между португальским специалистом и Полем Погба на протяжении текущего сезона только ухудшались.

В «ПСЖ» готовы отпустить Неймара в любой другой клуб, который будет способен заплатить за этот трансфер 400 миллионов евро. Напомним, что бразилец перешел в парижский клуб прошлым летом из «Барселоны» за 222 миллиона евро.