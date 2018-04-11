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    «МЮ» предлагает Погба и 200 миллионов за переход Неймара

    Руководство «Манчестер Юнайтед» ищет пути приобретения форварда «ПСЖ» Неймара. Англичане готовы предложить за него полузащитника Поля Погба, а также 200 миллионов евро.

    Известно, что сам Неймар хотел бы поработать с Жозе Моуринью. О реальности этого варианта развития событий говорит и тот факт, что отношения между португальским специалистом и Полем Погба на протяжении текущего сезона только ухудшались.

    В «ПСЖ» готовы отпустить Неймара в любой другой клуб, который будет способен заплатить за этот трансфер 400 миллионов евро. Напомним, что бразилец перешел в парижский клуб прошлым летом из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

    Источник: Don Balon

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    11.04.2018 09:04
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 13 апреля 2018, 01:21

      Опа опа опа па!Гуталин разменной монетой становится.

      0
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 11 апреля 2018, 14:50

      Дебилы

      -2
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      Рейтинг: +352

      mauxa 11 апреля 2018, 13:51

      Ложь, пи**ёшь и провокация.. какие 400 млн? у него контракт через год заканчивается...

      0
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      Рейтинг: +1811

      gor77 11 апреля 2018, 12:20

      Очень мало больших футболистов, которые переходили из одного клуба в другой. Максимум 2 или 4 клуба за всю свою карьеру: Уэйн Руни, Роналду, Месси, Томас Мюллер, Джанлуиджи Буффон и ещё несколько. А если заработать себе на жизнь, то для Неймара это нормально. Хотя пока это всего лишь слухи и предположения. Так что, ждём-с! ))))

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 11 апреля 2018, 10:55

      продавать его и немедленно! не припомню его достойную с результатом игру!

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 11 апреля 2018, 10:08

      Может МЮ уже пора менять подход к комплектованию состава? Растить молодых нужно, а не соседям уподобляться. Только память команды Фергюсона позорят.

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 11 апреля 2018, 10:05

      Неймар хочет поработать с Моуринье? Ну и хохма)))) Петушок при первом же взбрыкивании отправиться на скамейку, ибо Жозе с такими не церемонится, хоть за него миллиард заплатят.

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 11 апреля 2018, 10:04

      Да ему там ноги переломают...это ему не Испания..

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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 11 апреля 2018, 09:54

      Топ проститутка! ) Ценник по 400!,,,,,,.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 апреля 2018, 09:54

      Неймару в АПЛ будет трудно его чемпионат Ла Лига или Серия А

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