Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«МЮ» предлагает Погба и 200 миллионов за переход Неймара

11 апреля 2018, 09:04
13

Руководство «Манчестер Юнайтед» ищет пути приобретения форварда «ПСЖ» Неймара. Англичане готовы предложить за него полузащитника Поля Погба, а также 200 миллионов евро.

Известно, что сам Неймар хотел бы поработать с Жозе Моуринью. О реальности этого варианта развития событий говорит и тот факт, что отношения между португальским специалистом и Полем Погба на протяжении текущего сезона только ухудшались.

В «ПСЖ» готовы отпустить Неймара в любой другой клуб, который будет способен заплатить за этот трансфер 400 миллионов евро. Напомним, что бразилец перешел в парижский клуб прошлым летом из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

Источник: Don Balon
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед ПСЖ Неймар Погба Поль
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
I_R_O_N_M_A_N
1523427124
Чушь какая-то, ещё не известно сколько времени бразилец будет форму набирать и какая она в итоге у него будет, плюс в Англии боюсь его могут снова очень быстро поломать, да и атмосферу в коллективе он явно не улучшит... Лучше Маура к нему в ПСЖ, хоть за бесплатно!)
Ответить
zigbert
1523427923
Все это слухи и не более того.
Ответить
Alex3920486
1523430241
Да ему там ноги переломают...это ему не Испания..
Ответить
Чермындыр
1523430329
Неймар хочет поработать с Моуринье? Ну и хохма)))) Петушок при первом же взбрыкивании отправиться на скамейку, ибо Жозе с такими не церемонится, хоть за него миллиард заплатят.
Ответить
Viper for CSKA
1523430490
Может МЮ уже пора менять подход к комплектованию состава? Растить молодых нужно, а не соседям уподобляться. Только память команды Фергюсона позорят.
Ответить
САДЫЧОК
1523433308
продавать его и немедленно! не припомню его достойную с результатом игру!
Ответить
gor77
1523438448
Очень мало больших футболистов, которые переходили из одного клуба в другой. Максимум 2 или 4 клуба за всю свою карьеру: Уэйн Руни, Роналду, Месси, Томас Мюллер, Джанлуиджи Буффон и ещё несколько. А если заработать себе на жизнь, то для Неймара это нормально. Хотя пока это всего лишь слухи и предположения. Так что, ждём-с! ))))
Ответить
mauxa
1523443871
Ложь, пи**ёшь и провокация.. какие 400 млн? у него контракт через год заканчивается...
Ответить
Антибиотик111
1523447452
Дебилы
Ответить
mutabor0992
1523571679
Опа опа опа па!Гуталин разменной монетой становится.
Ответить
Главные новости
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
Экс-форвард ЦСКА из России возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
11:12
1
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
10:55
4
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
8
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
5
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
6
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Виейра нашел работу в Африке
Вчера, 17:26
«Милан» заплатит 45+20 миллионов за вингера сборной Бельгии
Вчера, 11:36
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
Вчера, 00:30
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
17 августа
5
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
16 августа
16
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
16 августа
6
У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова
15 августа
1
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«ПСЖ» договорился о покупке вингера за 55 миллионов
15 августа
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
15 августа
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
14 августа
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14 августа
1
Определен лучший футболист России
14 августа
4
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
14 августа
3
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
14 августа
17
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
14 августа
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
13 августа
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
13 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
13 августа
7
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
13 августа
2
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
13 августа
3
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13 августа
6
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
13 августа
1
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
12 августа
5
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
12 августа
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+