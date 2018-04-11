Мане не торопится говорить о «Ливерпуле» в финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане считает, что его команде на данный момент по силам обыграть любую команду в полуфинале Лиги чемпионов.

«Когда выигрываешь, повышаешь свою уверенность.

Пока рано говорить о финале – впереди еще одно противостояние. Будет сложно, но все возможно, ведь нам по силам победить любую команду», – сказал игрок после финального свистка.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» завершился со счетом 1:2. Результат первой встречи – 0:3.

Момент, который отобрал у «Ман Сити» полуфинал Лиги чемпионов