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    Мане не торопится говорить о «Ливерпуле» в финале Лиги чемпионов

    Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане считает, что его команде на данный момент по силам обыграть любую команду в полуфинале Лиги чемпионов.

    «Когда выигрываешь, повышаешь свою уверенность.

    Пока рано говорить о финале – впереди еще одно противостояние. Будет сложно, но все возможно, ведь нам по силам победить любую команду», – сказал игрок после финального свистка.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» завершился со счетом 1:2. Результат первой встречи – 0:3.

    Момент, который отобрал у «Ман Сити» полуфинал Лиги чемпионов

    Источник: УЕФА

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    11.04.2018 06:16
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