Черчесов: «Для меня главное дела. Если я что-то делаю, то меня должны оценить по делу»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как проходил процесс его назначения на нынешнюю должность. Также специалист подчеркнул, что для него главное не слова, а дела, по которым его должны оценивать.

«Я реально не знаю нюансов. Со мной встретились, пообщались, я свое мнение описал. Есть вопросы, на которые я ответил сразу. Все. Мы пожали друг другу руки и расстались. Через месяц мне позвонили. Я не знаю, что в течение этого месяца происходило. Я ни с кем не ходил разговаривать за этот месяц, хотя мне звонили то один, то второй. Я ждал ответа. Мне сказали бы да – я приступаю к работе, нет – тогда рассматриваю другие варианты. Я первый раз с Виталием Леонтьевичем Мутко встретился, когда он меня позвал на встречу. Понятно, что я знаю, кто он такой, он знает меня, но тогда мы встретились впервые. На все вопросы, которые были заданы я ответил.

Есть слова, а есть дела. Для меня главное дела. Если я что-то делаю, то меня должны оценить по делу. На сегодняшний день дела со словами не расходятся ни у меня, ни у Мутко. Ни разу я от него не услышал слова «нет» ни по одному организационному вопросу или еще что-то», – сказал Черчесов в интервью журналисту Илье Казакову в передаче «Foot’Больные люди».