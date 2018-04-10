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    Черчесов: «Для меня главное дела. Если я что-то делаю, то меня должны оценить по делу»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как проходил процесс его назначения на нынешнюю должность. Также специалист подчеркнул, что для него главное не слова, а дела, по которым его должны оценивать.

    «Я реально не знаю нюансов. Со мной встретились, пообщались, я свое мнение описал. Есть вопросы, на которые я ответил сразу. Все. Мы пожали друг другу руки и расстались. Через месяц мне позвонили. Я не знаю, что в течение этого месяца происходило. Я ни с кем не ходил разговаривать за этот месяц, хотя мне звонили то один, то второй. Я ждал ответа. Мне сказали бы да – я приступаю к работе, нет – тогда рассматриваю другие варианты. Я первый раз с Виталием Леонтьевичем Мутко встретился, когда он меня позвал на встречу. Понятно, что я знаю, кто он такой, он знает меня, но тогда мы встретились впервые. На все вопросы, которые были заданы я ответил.

    Есть слова, а есть дела. Для меня главное дела. Если я что-то делаю, то меня должны оценить по делу. На сегодняшний день дела со словами не расходятся ни у меня, ни у Мутко. Ни разу я от него не услышал слова «нет» ни по одному организационному вопросу или еще что-то», – сказал Черчесов в интервью журналисту Илье Казакову в передаче «Foot’Больные люди».

    Источник: YouTube

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    10.04.2018 14:40
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 10 апреля 2018, 20:18

      С Мутко у них полное взаимопонимание .

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 10 апреля 2018, 18:55

      Не умеешь ты дела делать усатик.Пустое место.Уйди лучше сейчас,хотя духа не хватит

      0
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      Рейтинг: +73

      ПсеФдоним 10 апреля 2018, 18:28

      Пля, почему меня все его высказывания раздражают?! Бред сивой кобылы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 апреля 2018, 18:23

      ну если по делам оценивать то тогда вперед на выход.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 10 апреля 2018, 16:51

      Бессвязная трепотня! Слабейший тренер

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 10 апреля 2018, 16:36

      Тебя уже давно оценили

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 10 апреля 2018, 16:24

      Так ты бесценный...

      1
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 10 апреля 2018, 15:54

      Вот именно если что то делаешь)))))А ты нихрена не делаешь

      1
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      Рейтинг: +28706

      silver29 10 апреля 2018, 15:35

      Так пусть черчесов спросит мутка, можно ли ему свалить до начала ЧМ ? и услышит любимое "да". Вообще черчесов неадекватно воспринимает обстановку, ему видите ли предложили, а он то способен выполнять работу ? что он предложил ? какие его реальные дела ?

      4
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 10 апреля 2018, 15:22

      осталось недолго ждать. И по делам Твоим Тебе воздастся.

      1
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