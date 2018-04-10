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  • Черчесов: «Для меня главное дела. Если я что-то делаю, то меня должны оценить по делу»

Черчесов: «Для меня главное дела. Если я что-то делаю, то меня должны оценить по делу»

10 апреля 2018, 14:40
16

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как проходил процесс его назначения на нынешнюю должность. Также специалист подчеркнул, что для него главное не слова, а дела, по которым его должны оценивать.

«Я реально не знаю нюансов. Со мной встретились, пообщались, я свое мнение описал. Есть вопросы, на которые я ответил сразу. Все. Мы пожали друг другу руки и расстались. Через месяц мне позвонили. Я не знаю, что в течение этого месяца происходило. Я ни с кем не ходил разговаривать за этот месяц, хотя мне звонили то один, то второй. Я ждал ответа. Мне сказали бы да – я приступаю к работе, нет – тогда рассматриваю другие варианты. Я первый раз с Виталием Леонтьевичем Мутко встретился, когда он меня позвал на встречу. Понятно, что я знаю, кто он такой, он знает меня, но тогда мы встретились впервые. На все вопросы, которые были заданы я ответил.

Есть слова, а есть дела. Для меня главное дела. Если я что-то делаю, то меня должны оценить по делу. На сегодняшний день дела со словами не расходятся ни у меня, ни у Мутко. Ни разу я от него не услышал слова «нет» ни по одному организационному вопросу или еще что-то», – сказал Черчесов в интервью журналисту Илье Казакову в передаче «Foot’Больные люди».

Источник: YouTube
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (16)
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alexa1995
1523360684
Ну если поделу, то последняя победа была с Ю. Кореей. Так что и по делам все плохо.
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spam2009
1523362426
ну дел та ты пока не делал нормальных, игра беспросветный позор, вот и оценивают тебя так
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Бабушка Зильзиля
1523362676
Мутко получается безотказный, раз ни разу я от него не услышал слова «нет»))
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ljrljr0505
1523362954
осталось недолго ждать. И по делам Твоим Тебе воздастся.
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ZENIT84,
1523364874
Вот именно если что то делаешь)))))А ты нихрена не делаешь
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subbotaspartak
1523366687
Так ты бесценный...
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Stavropolets
1523367361
Тебя уже давно оценили
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Федя Кабак
1523368268
Бессвязная трепотня! Слабейший тренер
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OfaZavr
1523373815
ну если по делам оценивать то тогда вперед на выход.
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ПсеФдоним
1523374088
Пля, почему меня все его высказывания раздражают?! Бред сивой кобылы
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