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    Черчесов: «Нам надо понять, что один футболист ни в ту, ни в другую сторону ничего не решает»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью журналисту Илье Казакову в программе «Foot’больные люди» заявил, что его не раздражают вопросы об отсутствии или присутствии в национальной команде того или иного футболиста.

    – Про кого из футболистов вопрос больше всего раздражает?

    – Раздражает – неправильное слово. Часто меня про персоналии спрашивают. Или у нас так принято... Ну не может один футболист, кто бы это ни был, решать какой-то вопрос ни в ту, ни в другую сторону. Есть организация, есть системность. Если системности нет, тем более в нашей команде, что и до меня было и во время меня, наверное, и потом будет… А мы говорим «вот этого нет, и поэтому» или «вот этот был бы, было бы так». Ребята, так не бывает. Нам надо понять, что один человек ни в ту, ни в другую сторону ничего не решает.

    Источник: YouTube

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    10.04.2018 12:19
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 апреля 2018, 18:00

      один может и не решает, но вызывать или не вызывать обязан только по спортивному принципу а не по личному отношению.

      1
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      Рейтинг: +169

      Волховский 10 апреля 2018, 15:09

      Там где тренеры детских, юношеских команд не доработали - тренер сборной не исправит. ЧМ - 2018 все объективно рассудит. Уже не долго.

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 10 апреля 2018, 14:42

      черчесов бери бабки и вали в отставку

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 10 апреля 2018, 13:12

      Как задолбал этот физрук!у тебя ни одного игрока нет

      0
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      Рейтинг: +11240

      alp 10 апреля 2018, 12:48

      это точно тренер?

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > alp 10 апреля 2018, 17:59

      очень сомневаюсь, хотя они разные бывают))

      1
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 10 апреля 2018, 12:44

      Это ты Месси или Роналдо скажи , что один футболист ничего не решает,Черномырдин №2))

      3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 10 апреля 2018, 12:27

      инвалид слова и мысли,,, спасибо РФС, от всего сердца, за лицезрение этого недоразвитого нарцисса,,,

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 апреля 2018, 12:24

      Футболист в хорошей форме никогда не бывает лишним !

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