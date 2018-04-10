Черчесов: «Нам надо понять, что один футболист ни в ту, ни в другую сторону ничего не решает»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью журналисту Илье Казакову в программе «Foot’больные люди» заявил, что его не раздражают вопросы об отсутствии или присутствии в национальной команде того или иного футболиста.

– Про кого из футболистов вопрос больше всего раздражает?

– Раздражает – неправильное слово. Часто меня про персоналии спрашивают. Или у нас так принято... Ну не может один футболист, кто бы это ни был, решать какой-то вопрос ни в ту, ни в другую сторону. Есть организация, есть системность. Если системности нет, тем более в нашей команде, что и до меня было и во время меня, наверное, и потом будет… А мы говорим «вот этого нет, и поэтому» или «вот этот был бы, было бы так». Ребята, так не бывает. Нам надо понять, что один человек ни в ту, ни в другую сторону ничего не решает.