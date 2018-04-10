«Арсенал» заинтересовался 15-летним игроком «Барселоны»

Скаутская служба «Арсенала» пристально следит за успехами 15-летнего футболиста молодежного состава «Барселоны» Роберта Наварро.

Атакующий полузащитник каталонского клуба ранее привлек внимание еще одного английского клуба – «Манчестер Сити». На днях стало известно, что «горожане» отказались от возможности приглашения футболиста в свою академию.

В «Барселоне» готовы предложить новый контракт своему игроку, но тот может отказаться подписывать его, покинув Каталонию в ближайший четверг, когда ему исполнится 16 лет.