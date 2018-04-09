Гончаренко не планирует бесконечно давать шансы Чалову

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 25-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:2) оценил игру нападающего Федора Чалова.

В данной встрече форвард вышел на замену и забил первый гол с мая 2017 года.

«Шансы не могут бесконечно даваться. Надо забивать голы. Если по началу сезона он не забивал ничего, то сейчас использовал то время, что ему было предоставлено.

Говорить о том, что он будет следующую игру, пока нельзя. Потому что нам надо думать над использованием всех футболистов», – передает слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

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