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    Гончаренко не планирует бесконечно давать шансы Чалову

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 25-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:2) оценил игру нападающего Федора Чалова.

    В данной встрече форвард вышел на замену и забил первый гол с мая 2017 года.

    «Шансы не могут бесконечно даваться. Надо забивать голы. Если по началу сезона он не забивал ничего, то сейчас использовал то время, что ему было предоставлено.

    Говорить о том, что он будет следующую игру, пока нельзя. Потому что нам надо думать над использованием всех футболистов», – передает слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    «Динамо» – ужасный соперник для ЦСКА. Только факты

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2018 22:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 10 апреля 2018, 06:31

      он в следующем матче лучше мусу поставит

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 10 апреля 2018, 00:34

      Всех четырех? Или сколько у вас их там осталось?))))

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 10 апреля 2018, 00:27

      а что есть варианты? У Мусы аренда скоро закончится...

      1
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 9 апреля 2018, 23:54

      за-то у вас черный жеребец забивает в каждом матче.он должен играть.))

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 апреля 2018, 23:34

      Аахахах ну да, не зря же ратировал в матче с Динамо. На матч с Арсеналом будете основой отгребать, а потом ехать взламывать автобус Семака , потом оживший Амкар, Краснсодар , Зенит, Арсенал с Дзюбой и в конце уже будет проходной Анжи. Кайф будете с Локо, Краснодаром Зенитом бороться за места с 2 по 5 ведь свой проходной матч с Динамо вы решили слить

      0
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      Рейтинг: +10424

      ivany4 9 апреля 2018, 23:10

      Насколько помню, еще два года назад это была восходящая звезда и надежда цска.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 апреля 2018, 22:57

      Да не норм же сыграл, открывался отлично.

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