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Гончаренко не планирует бесконечно давать шансы Чалову

9 апреля 2018, 22:30
7

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 25-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:2) оценил игру нападающего Федора Чалова.

В данной встрече форвард вышел на замену и забил первый гол с мая 2017 года.

«Шансы не могут бесконечно даваться. Надо забивать голы. Если по началу сезона он не забивал ничего, то сейчас использовал то время, что ему было предоставлено.

Говорить о том, что он будет следующую игру, пока нельзя. Потому что нам надо думать над использованием всех футболистов», – передает слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

«Динамо» – ужасный соперник для ЦСКА. Только факты

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор Гончаренко Виктор
Комментарии (7)
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FanatSerj
1523303845
Да не норм же сыграл, открывался отлично.
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ivany4
1523304647
Насколько помню, еще два года назад это была восходящая звезда и надежда цска.
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кузнецов артем
1523306080
Аахахах ну да, не зря же ратировал в матче с Динамо. На матч с Арсеналом будете основой отгребать, а потом ехать взламывать автобус Семака , потом оживший Амкар, Краснсодар , Зенит, Арсенал с Дзюбой и в конце уже будет проходной Анжи. Кайф будете с Локо, Краснодаром Зенитом бороться за места с 2 по 5 ведь свой проходной матч с Динамо вы решили слить
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Аэратор
1523307264
за-то у вас черный жеребец забивает в каждом матче.он должен играть.))
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Nerlinger
1523309239
а что есть варианты? У Мусы аренда скоро закончится...
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El_Chori
1523309665
Всех четырех? Или сколько у вас их там осталось?))))
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серега кашин
1523331062
он в следующем матче лучше мусу поставит
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