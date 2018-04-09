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    РФПЛ. ЦСКА проиграл «Динамо»

    В заключительном матче 25-го тура РФПЛ ЦСКА дома уступил «Динамо» – 1:2.

    Два гола у гостей забил Александр Ташаев. Это первый дубль в карьере футболиста.

    В составе хозяев отметился Федор Чалов, забивший первый гол за армейцев с мая 2017 года.

    После этого результата ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице, «Динамо» поднялось на 10-ю позицию.

    Чемпионат России. РФПЛ. 25-й тур

    ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Ташаев, 11; 0:2 – Ташаев, 49; 1:2 – Чалов, 60.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников (Кучаев, 78), Натхо, Вернблум, Дзагоев, Миланов, Муса (Чалов, 58), Витиньо (Головин, 57).

    «Динамо»: Шунин, Цаллагов (Соснин, 66), Козлов, Рыков, Морозов, Шунич, Рауш (Темников, 73), Ташаев, Соу, Панченко, Луценко (Обольский, 72).

    Предупреждения: Вернблум, 68; Дзагоев, 80 – Соу, 39; Морозов, 45; Ташаев, 83.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2018 21:23
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    Комментарии65
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 апреля 2018, 10:04

      молодцы Динамо, очень хорошо бились до конца и смогли сохранить победный счет!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2075

      upiter622 10 апреля 2018, 08:25

      Что происходит,не пойму?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 10 апреля 2018, 05:24

      Теперь только борются за 3-е место.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 апреля 2018, 03:30

      Досадное поражение коней.....а Динамо с победой !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 10 апреля 2018, 03:22

      Ржу,не могу!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4454

      Snek 9 апреля 2018, 23:04

      Если сказать по существу, то ЦСКА сильно проседает из-за нехватки состава.
      Но эта проблема по факту решаться не будет каким-то колоссальным закупом, а-ля Зенит.
      В остатке имеем, что имеем.
      Ташаев провёл отличный матч, почему Марков на скамейке? Он же в Тосно зажигал так, а Динамо в него не верит до сих пор почему-то... зачем брали?
      Головина берегли для матча с Арсеналом? Гончаренко молодец, но выше головы не прыгнуть, пора бы уже понять, что ЛЕ закончилась для армейцев, достаточно достойно сыграть крайний матч и бороться хотя бы за серебро.
      Провалы в обороне? Нет ничего удивительного, она слишком возрастная, Игнашевич несколько лет назад уже говорил о проблемах со зрением, не думаю, что у не выросли новые глаза. Березуцкие играют немного, но быстро выдыхаются, концентрация у них низкая, видимо, физически им уже тяжело...
      Флаги работали слабо, в опорной зоне что-то просматривалось, но через неё мало играли, поэтому что Дзагоев, что Вернблум были считай в пролёте.
      Нападающие "угольки", никакущие, Мусса, ещё что-то демонстрирует, а Витиньо совсем скатился.

      3
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      Рейтинг: +31

      Geffon > Snek 9 апреля 2018, 23:10

      По поводу Маркова:

      - Второй матч подряд Марков в запасе.
      - Дмитрий Хохлов: Он восстанавливался после травмы и никак не может здоровым подойти к игре. Тренировался в общей группе, но вчера у него проблемы снова возникли.

      -2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Snek 9 апреля 2018, 23:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      дебилушка да ты капитан очевидность ! масло масляное ! ой ой как ты мы без твоего коммента не догадались что цска днище !

      -4
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      Рейтинг: +4454

      Snek > Geffon 10 апреля 2018, 10:47

      Хотелось бы, чтобы Марков и Ташаев дошли до кондиции и сыграли на ЧМ, а то, что-то в передней линии совсем тухло сейчас.

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 9 апреля 2018, 23:01

      ну спираль закручивается.Не всё так ясно кто и как.Только время расставит всё на свои места.Только не понимаю,почему никто не пишет ,что игру купили и гинер все рулит.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 9 апреля 2018, 22:58

      обосанные !

      -1
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      Рейтинг: +9

      sport1906 9 апреля 2018, 22:55

      Интересные матчи, заpаботок на ставках -> bets-info.ru

      -1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > sport1906 9 апреля 2018, 23:02

      иди ты на хутор бабочек ловить!

      -1
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 9 апреля 2018, 22:55

      Не вопросов нет,сегодня не ЦСКА потерял очки а Динамо их честно за работало!!! Было ощущение что Динамо играло с командой из фнл

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