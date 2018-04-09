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РФПЛ. ЦСКА проиграл «Динамо»

9 апреля 2018, 21:23
67

В заключительном матче 25-го тура РФПЛ ЦСКА дома уступил «Динамо» – 1:2.

Два гола у гостей забил Александр Ташаев. Это первый дубль в карьере футболиста.

В составе хозяев отметился Федор Чалов, забивший первый гол за армейцев с мая 2017 года.

После этого результата ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице, «Динамо» поднялось на 10-ю позицию.

Чемпионат России. РФПЛ. 25-й тур

ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ташаев, 11; 0:2 – Ташаев, 49; 1:2 – Чалов, 60.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников (Кучаев, 78), Натхо, Вернблум, Дзагоев, Миланов, Муса (Чалов, 58), Витиньо (Головин, 57).

«Динамо»: Шунин, Цаллагов (Соснин, 66), Козлов, Рыков, Морозов, Шунич, Рауш (Темников, 73), Ташаев, Соу, Панченко, Луценко (Обольский, 72).

Предупреждения: Вернблум, 68; Дзагоев, 80 – Соу, 39; Морозов, 45; Ташаев, 83.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо
Комментарии (67)
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slavа0508
1523298291
Ай да Динамо,,,,ай да молодцы!!!!!!
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Shogun
1523298371
Ну может сейчас до Гончаренко и дойдет, что от этих 2х бестолковых негров толку нет, один моменты засирает только так, достаточно матч с Арсеналом вспомнить, другой, как дегенерат, старается с 40ка метров гол забить, а Динамо грамотно сыграли на контре и в итоге 2 атаки 2 гола и наигрывайте уже Чалова, при Слуцком нормально парень играл и забивал
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Krossmen73
1523298448
С победой Динамо!!!Привет от болельщиков СПАРТАКА!!!!
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Боцман59rus
1523298520
одни не могли, вторые не умели, но выиграли,,,, что называется ротация по белоруски, минус три очка - получите, распишитесь,,, ах да, афроббразильцы дно, шведа назад, в опорную
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Старикан
1523298559
В кои веки Динамо сработало на Спартак...
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mialkov
1523298595
Динамовцам - поздравления, армейцам - сочувствие. Что-то разладилось у них. Дзагоев, к сожалению, стал выглядеть все слабее и слабее...
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Krossmen73
1523298782
Сколько можно мучить армейцев???Гиннер определись что ты хочешь от команды?Или раскошеливайся на покупку толковых игроков(причём во все линии),либо продай клуб тому кто в этом действительно заинтересован.А то получается какой-то полудохлый конь: и не едет и не сдыхает!(армейцы не обижайтесь!)
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Полная Канистра
1523298908
орали муса вернулся ура муса а он пшиком оказался хуже оланаре
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cska-62
1523299087
При всём моём уважении к Гончаренко, потерянные три очка на финише чемпионата на его совести. Идея поберечь Головина была бы оправдана, если бы матч в Лондоне не завершился разгромом с совершенно эфемерными шансами разгромить дома «Арисенал» с разницей в три мяча… Играть, конечно, нужно, нужно стараться, но рассчитывать на проход дальше в Лиге Европы наивно, отдавая впустую очки в куда более важных на сегодняшний день матчах. Проигрывая по ходу встречи 0:2, Гончаренко выпустил Головина и Чалова вместо просто никаких Мусы и Витиньо, Чалов забил один ответный мяч и ещё дважды имел возможности сравнять счёт, но немного ему не хватило голевого чутья и мастерства. За счёт длительных замен и артистизма с лежаниями на поле динамовцы сбили наступательный порыв ЦСКА, и не позволили армейцам даже отыграться. Увы. После первого тайма со стремительными контратаками бело-голубые физически «подсели». Но сломали атакующий порыв армейцев на те 35 минут встречи, когда вышли на поле Головин и Чалов.
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a_who
1523299191
2:1 в пользу Спартака и Локо )))
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