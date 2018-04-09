РФПЛ. ЦСКА проиграл «Динамо»

В заключительном матче 25-го тура РФПЛ ЦСКА дома уступил «Динамо» – 1:2.

Два гола у гостей забил Александр Ташаев. Это первый дубль в карьере футболиста.

В составе хозяев отметился Федор Чалов, забивший первый гол за армейцев с мая 2017 года.

После этого результата ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице, «Динамо» поднялось на 10-ю позицию.

Чемпионат России. РФПЛ. 25-й тур

ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ташаев, 11; 0:2 – Ташаев, 49; 1:2 – Чалов, 60.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников (Кучаев, 78), Натхо, Вернблум, Дзагоев, Миланов, Муса (Чалов, 58), Витиньо (Головин, 57).

«Динамо»: Шунин, Цаллагов (Соснин, 66), Козлов, Рыков, Морозов, Шунич, Рауш (Темников, 73), Ташаев, Соу, Панченко, Луценко (Обольский, 72).

Предупреждения: Вернблум, 68; Дзагоев, 80 – Соу, 39; Морозов, 45; Ташаев, 83.

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