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  • Орлов: «Если Манчини не возьмет денег с «Зенита» – это будет благородно»

Орлов: «Если Манчини не возьмет денег с «Зенита» – это будет благородно»

9 апреля 2018, 11:39
19

Известный футбольный телекомментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов оценил слова главного тренера команды из Санкт-Петербурга Роберто Манчини, который не собирается брать неустойку в случае досрочного увольнения.

После 25 туров «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице. Манчини возглавил сине-бело-голубых перед началом нынешнего сезона.

– По данным СМИ, Манчини является фаворитом среди кандидатов на пост главного тренера сборной Италии. Они же сообщили, что в воскресенье Роберто прилетел в Рим и, как ожидается, проведет переговоры о работе в сборной Италии по футболу. Манчини в Риме?

– Мне ничего не известно об этом. Я не в курсе.

– Манчини сказал в субботу, что ему не нужны деньги «Зенита». Если примет решение оставить клуб, то не будет требовать неустойку. Что это?

– Красивый, даже благородный жест. Кстати, у него так же было вроде и в Турции, в «Галатасарае», когда он сказал, что ему не нужна неустойка.

– Какой итог этого сезона можно будет считать если не успехом, то хотя бы не провалом?

– Подождите, еще месяц играть. 13 мая последний тур, чего сейчас гадать. Вот через месяц и задайте мне этот вопрос.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Орлов Геннадий
Комментарии (19)
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Stavropolets
1523265998
Ну и хорошо
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zigbert
1523266163
Это делает ему честь.
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Чикомас
1523267370
Ну да...он же не за бабками ехал. Автограф Гены или фото с Боярским- и хорош, можно домой....
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polt
1523267814
Орлов-крыса, сбежавшая с тонущего Зенита.
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Nerlinger
1523272839
Манчини САМ ЕЩЁ ДОЛЖЕН ДОПЛАТИТЬ Зениту!!!
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ilichkadr
1523272951
Если говорить по совести, то Манчини должен еще и приплатить за свою бездарность в приобретении аргентинцев на перспективу.
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dok66
1523287987
Обещать - не значит сделать ! Гена - не будь наивняком !
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Бриг
1523288732
Пусть лучше берет. А Фурсенко компенсирует из своих.
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val-berezko
1523291633
Создается впечатление,что кто-то намеренно разваливает Российский футбол. Все эти мудко, фурсенки -и им подобные(черчесовы) и др. занимаются не футболом,а баблболом. Сидит замечательный тренер- Кононов-поставил игру Краснодара-поставте его,если считаете что Семак малоопытен. Нет- опять хотят мафиозо-легче договорится в баблбол сыграть. Своих игроков гнобят,а Африка прцветает в Москве и др.городах,да еще права начинают качать(Локо). Так СВОЙ футбол не поднять!
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ЮНик
1523304776
Это будет непрофессионально:)
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