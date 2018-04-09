Орлов: «Если Манчини не возьмет денег с «Зенита» – это будет благородно»

Известный футбольный телекомментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов оценил слова главного тренера команды из Санкт-Петербурга Роберто Манчини, который не собирается брать неустойку в случае досрочного увольнения.

После 25 туров «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице. Манчини возглавил сине-бело-голубых перед началом нынешнего сезона.

– По данным СМИ, Манчини является фаворитом среди кандидатов на пост главного тренера сборной Италии. Они же сообщили, что в воскресенье Роберто прилетел в Рим и, как ожидается, проведет переговоры о работе в сборной Италии по футболу. Манчини в Риме?

– Мне ничего не известно об этом. Я не в курсе.

– Манчини сказал в субботу, что ему не нужны деньги «Зенита». Если примет решение оставить клуб, то не будет требовать неустойку. Что это?

– Красивый, даже благородный жест. Кстати, у него так же было вроде и в Турции, в «Галатасарае», когда он сказал, что ему не нужна неустойка.

– Какой итог этого сезона можно будет считать если не успехом, то хотя бы не провалом?

– Подождите, еще месяц играть. 13 мая последний тур, чего сейчас гадать. Вот через месяц и задайте мне этот вопрос.