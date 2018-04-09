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    Орлов: «Если Манчини не возьмет денег с «Зенита» – это будет благородно»

    Известный футбольный телекомментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов оценил слова главного тренера команды из Санкт-Петербурга Роберто Манчини, который не собирается брать неустойку в случае досрочного увольнения.

    После 25 туров «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице. Манчини возглавил сине-бело-голубых перед началом нынешнего сезона.

    – По данным СМИ, Манчини является фаворитом среди кандидатов на пост главного тренера сборной Италии. Они же сообщили, что в воскресенье Роберто прилетел в Рим и, как ожидается, проведет переговоры о работе в сборной Италии по футболу. Манчини в Риме?

    – Мне ничего не известно об этом. Я не в курсе.

    – Манчини сказал в субботу, что ему не нужны деньги «Зенита». Если примет решение оставить клуб, то не будет требовать неустойку. Что это?

    – Красивый, даже благородный жест. Кстати, у него так же было вроде и в Турции, в «Галатасарае», когда он сказал, что ему не нужна неустойка.

    – Какой итог этого сезона можно будет считать если не успехом, то хотя бы не провалом?

    – Подождите, еще месяц играть. 13 мая последний тур, чего сейчас гадать. Вот через месяц и задайте мне этот вопрос.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    09.04.2018 11:39
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 9 апреля 2018, 23:12

      Это будет непрофессионально:)

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 9 апреля 2018, 19:33

      Создается впечатление,что кто-то намеренно разваливает Российский футбол. Все эти мудко, фурсенки -и им подобные(черчесовы) и др. занимаются не футболом,а баблболом. Сидит замечательный тренер- Кононов-поставил игру Краснодара-поставте его,если считаете что Семак малоопытен. Нет- опять хотят мафиозо-легче договорится в баблбол сыграть. Своих игроков гнобят,а Африка прцветает в Москве и др.городах,да еще права начинают качать(Локо). Так СВОЙ футбол не поднять!

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 9 апреля 2018, 18:45

      Пусть лучше берет. А Фурсенко компенсирует из своих.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 апреля 2018, 18:33

      Обещать - не значит сделать ! Гена - не будь наивняком !

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 апреля 2018, 18:25

      если правда, то молодец раз так поступит, хоть что-то болельщики скажут доброе о нем после его ухода из клуба.

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      Рейтинг: +361

      sergan113 9 апреля 2018, 18:18

      Да если и возьмет, что с того? Наперед наука. Миллер не обеднеет, пусть из своих заплатит.

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 9 апреля 2018, 17:38

      Обещать не жениться, сдерёт по полной если только Зенит клюнет на его вот эту утку.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 апреля 2018, 15:20

      полный наивняк

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 9 апреля 2018, 15:15

      Этот Манчини хапуга. Слабо верится, что он просто так уйдет, без денег

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 9 апреля 2018, 15:14

      Да уж , не возьмёт .... а зачем он сюда приходил , неужели работать ...

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