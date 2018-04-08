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    Ари мечтает сыграть со сборной России на ЧМ-2018

    Нападающий «Локомотива» Ари заявил, что мечтает сыграть со сборной России на чемпионате мира-2018.

    В ближайшее время 32-летний бразилец получит паспорт гражданина РФ.

    – Есть ощущение, что можете помочь сборной России?

    – Честно говоря, сейчас сконцентрирован на «Локомотиве». А так, я еще занимаюсь вопросами гражданства. Если тренер меня вызовет, то буду рад. В данный момент сфокусирован на клубе.

    – Сами ставите перед собой задачу попасть в сборную России?

    – Конечно, это моя мечта сыграть со сборной на чемпионате мира. Знаю, что для этого мне нужно более чем хорошо выступать за клуб. Сейчас я недоволен собой, что не получается забить, особенно после матча с «Амкаром». Впрочем, если не получается отличиться самому, стараюсь принести максимальную пользу команде в коллективной игре.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.04.2018 22:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 9 апреля 2018, 17:07

      Лучше Ари , чем Заболотный

      0
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      Рейтинг: +1351

      15112007 9 апреля 2018, 09:46

      Ещё сыграет.

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 8 апреля 2018, 23:21

      Давно Ари не забивал, не порядок.

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 8 апреля 2018, 22:17

      Забивай постоянно и вызовут

      0
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