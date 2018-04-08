Ари мечтает сыграть со сборной России на ЧМ-2018

Нападающий «Локомотива» Ари заявил, что мечтает сыграть со сборной России на чемпионате мира-2018.

В ближайшее время 32-летний бразилец получит паспорт гражданина РФ.

– Есть ощущение, что можете помочь сборной России?

– Честно говоря, сейчас сконцентрирован на «Локомотиве». А так, я еще занимаюсь вопросами гражданства. Если тренер меня вызовет, то буду рад. В данный момент сфокусирован на клубе.

– Сами ставите перед собой задачу попасть в сборную России?

– Конечно, это моя мечта сыграть со сборной на чемпионате мира. Знаю, что для этого мне нужно более чем хорошо выступать за клуб. Сейчас я недоволен собой, что не получается забить, особенно после матча с «Амкаром». Впрочем, если не получается отличиться самому, стараюсь принести максимальную пользу команде в коллективной игре.