Гранквист: «В матче с «Зенитом» старались сыграть как можно лучше, чтобы помочь Мусаеву»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (2:1) в гостевом матче 25-го тура чемпионата России. Напомним, что эта встреча стала дебютной для главного тренера «быков» Мурада Мусаева. Специалист ранее сменил Игоря Шалимова.

— На этот успех повлияла смена главного тренера команды?

— Трудно говорить, как мы сыграли бы в Санкт-Петербурге при Шалимове. Я могу сказать о работе с ним только хорошее. Очень жаль, что мы показывали не те результаты, которые хотелось, и его уволили. В матче с «Зенитом» старались сыграть как можно лучше, чтобы помочь Мусаеву. Он с нами проработал всего четыре дня, но уже внес определенные тактические коррективы. С его стороны была просьба контролировать мяч и активно действовать в защите и нападении. Считаю, что во втором тайме мы хорошо с этим справились.

— На что может рассчитывать «Краснодар» в оставшейся части сезона?

— Мы стремимся побеждать в каждом матче и показывать атакующий футбол. Сейчас у нас остаются шансы занять самые высокие места. И мы хотим достойно закончить этот чемпионат.