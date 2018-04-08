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  • Симонов: «Зенит» просто гробит второй подряд сезон. Увольте Манчини и назначьте Слуцкого на концовку»

Симонов: «Зенит» просто гробит второй подряд сезон. Увольте Манчини и назначьте Слуцкого на концовку»

8 апреля 2018, 00:52
18

Журналист Дмитрий Симонов высказал предположение, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини покинет команду летом. Кроме того, он предложил петербуржцам не дожидаться конца сезона и уволить итальянца уже сейчас.

«Все понятно – летом Манчини на выход. Но «Зенит» сейчас просто теряет время и гробит второй подряд сезон.

Увольте Манчини и назначьте Слуцкого на концовку», – написал Симонов на своей странице в твиттере.

После 25 туров «Зенит», проведший 24 матча, занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ. Сегодня сине-бело-голубые проиграли на своем поле «Краснодару» (1:2).

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Слуцкий Леонид Манчини Роберто
Комментарии (18)
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Чермындыр
1523139235
Слуцкого? АХАХАХа
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deinego77@yandex.ru
1523140563
Нет не годится Слуцкий для зенита не тот уровень! Зениту нужны топ тренеры.Фурсенко недавно сказал что зенит будет рвать всех с Краснодаром не получилось будем ждать других матчей может зенит прорвёт и он станет чемпионом но в это я не верю.P.S. Жду от Геннадия Сергеевича отзыв о игре!
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ALEX ML
1523142528
А Вы друзья как не садитесь всё в ........................................
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a-rakhmatov
1523149019
Дожили до того, что кроме Слуцкого некого предложить в качестве тренера....
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Полная Канистра
1523152429
лёня на всех парах летит в аэропорт чтобы улететь быстрее от этого болота услышав эту новость
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bolela_16
1523165523
продать всех, купить новых еще круче...
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Zenmaster
1523171920
Так кто же против ??? Думаю большинство болел Зенита , с ВЕЛИКОЙ РАДОСТЬЮ воспримут весть -- сверкнули пятки Мудачини !!!
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Spartak Piter
1523172626
Да да слуцкого))) это еще тот бес)) тренил хорошо, только когда но нет покупал судей. И в остальном обсер полный
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zigbert
1523181025
Если уволят Манчини лучше поставить своего питерского.
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OfaZavr
1523197854
не думаю что Слуцкий наилучший вариант и вряд ли результат будет с ним быстро поэтому концовку уже не спасти.
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