Симонов: «Зенит» просто гробит второй подряд сезон. Увольте Манчини и назначьте Слуцкого на концовку»

Журналист Дмитрий Симонов высказал предположение, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини покинет команду летом. Кроме того, он предложил петербуржцам не дожидаться конца сезона и уволить итальянца уже сейчас.

«Все понятно – летом Манчини на выход. Но «Зенит» сейчас просто теряет время и гробит второй подряд сезон.

Увольте Манчини и назначьте Слуцкого на концовку», – написал Симонов на своей странице в твиттере.

После 25 туров «Зенит», проведший 24 матча, занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ. Сегодня сине-бело-голубые проиграли на своем поле «Краснодару» (1:2).