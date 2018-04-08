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    Симонов: «Зенит» просто гробит второй подряд сезон. Увольте Манчини и назначьте Слуцкого на концовку»

    Журналист Дмитрий Симонов высказал предположение, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини покинет команду летом. Кроме того, он предложил петербуржцам не дожидаться конца сезона и уволить итальянца уже сейчас.

    «Все понятно – летом Манчини на выход. Но «Зенит» сейчас просто теряет время и гробит второй подряд сезон.

    Увольте Манчини и назначьте Слуцкого на концовку», – написал Симонов на своей странице в твиттере.

    После 25 туров «Зенит», проведший 24 матча, занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ. Сегодня сине-бело-голубые проиграли на своем поле «Краснодару» (1:2).

    Источник: Twitter

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    08.04.2018 00:52
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 апреля 2018, 17:30

      не думаю что Слуцкий наилучший вариант и вряд ли результат будет с ним быстро поэтому концовку уже не спасти.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 апреля 2018, 13:21

      Журналист Дмитрий Симонов на людях крякает, а сам понимает, что со Слуцким один путь - в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 12:50

      Если уволят Манчини лучше поставить своего питерского.

      3
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 8 апреля 2018, 10:30

      Да да слуцкого))) это еще тот бес)) тренил хорошо, только когда но нет покупал судей. И в остальном обсер полный

      3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 8 апреля 2018, 10:18

      Так кто же против ??? Думаю большинство болел Зенита , с ВЕЛИКОЙ РАДОСТЬЮ воспримут весть -- сверкнули пятки Мудачини !!!

      1
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 8 апреля 2018, 09:38

      Слуцкий???? Все может быть,но только не зенит.он уважает ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 8 апреля 2018, 08:32

      продать всех, купить новых еще круче...

      3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 8 апреля 2018, 07:15

      Шатов плохо никогда не играл, парень старательный.

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 8 апреля 2018, 06:20

      Чушь!!!

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 апреля 2018, 04:53

      лёня на всех парах летит в аэропорт чтобы улететь быстрее от этого болота услышав эту новость

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