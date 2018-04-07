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    Галактионов подал в отставку с поста главного тренера «Ахмата»

    Главный тренер «Ахмата» Михаил Галактионов ушел со своего поста. Как сообщил президент грозненского Магомед Даудов, специалист попросил об отставке после поражения в субботу от «Рубина» в матче 25 тура РФПЛ.

    «После матча 25 тура с «Рубином» главный тренер нашей команды Михаил Галактионов попросил об отставке. Несмотря на невпечатляющие результаты в весенней части сезона, на данном этапе клуб не планировал расстаться со специалистом, которому не так давно предложил длительный контракт. С другой стороны, понять Михаила Михайловича тоже можно. В ситуации, когда нет результата, это оказывает определенное внутреннее давление на тренера.

    После прилета команды домой из Казани, выслушав и пообщавшись с Михаилом Михайловичем, я принял отставку. Убежден, что Галактионова ждет большая тренерская карьера, которая только начинается. Он хорошо обученный, грамотный специалист, но на сегодня судьба распорядилась так. Мы расстаемся друзьями и будем переживать – мы за него, он за клуб. Благодарен Михаилу Михайловичу за проделанную работу, желаю ему всего наилучшего в личной жизни и в карьере!» – сказал Даудов.

    Напомним, Галактионов возглавлял «Ахмат» с октябре 2017 года.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    07.04.2018 23:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 12:35

      Не радует Терек своей игрой. Теперь еще и отставка тренера.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 8 апреля 2018, 10:31

      Чтото неладное в Тереке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 8 апреля 2018, 03:26

      Галактиононов со сборной Италии мог бы больших высот достигнуть. Зачем им Манчини, который самый богатый клуб России стремится на четвёртое место вытянуть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 апреля 2018, 00:09

      Что то не так в Грозном... может старое название вернуть????

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert > Nerlinger 8 апреля 2018, 12:33

      В этом есть некий смысл.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 8 апреля 2018, 00:03

      нормальные мужики сами уходят а манчини ссыт

      3
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