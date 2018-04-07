Галактионов подал в отставку с поста главного тренера «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Михаил Галактионов ушел со своего поста. Как сообщил президент грозненского Магомед Даудов, специалист попросил об отставке после поражения в субботу от «Рубина» в матче 25 тура РФПЛ.

«После матча 25 тура с «Рубином» главный тренер нашей команды Михаил Галактионов попросил об отставке. Несмотря на невпечатляющие результаты в весенней части сезона, на данном этапе клуб не планировал расстаться со специалистом, которому не так давно предложил длительный контракт. С другой стороны, понять Михаила Михайловича тоже можно. В ситуации, когда нет результата, это оказывает определенное внутреннее давление на тренера.

После прилета команды домой из Казани, выслушав и пообщавшись с Михаилом Михайловичем, я принял отставку. Убежден, что Галактионова ждет большая тренерская карьера, которая только начинается. Он хорошо обученный, грамотный специалист, но на сегодня судьба распорядилась так. Мы расстаемся друзьями и будем переживать – мы за него, он за клуб. Благодарен Михаилу Михайловичу за проделанную работу, желаю ему всего наилучшего в личной жизни и в карьере!» – сказал Даудов.

Напомним, Галактионов возглавлял «Ахмат» с октябре 2017 года.