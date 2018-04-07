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Галактионов подал в отставку с поста главного тренера «Ахмата»

7 апреля 2018, 23:52
8

Главный тренер «Ахмата» Михаил Галактионов ушел со своего поста. Как сообщил президент грозненского Магомед Даудов, специалист попросил об отставке после поражения в субботу от «Рубина» в матче 25 тура РФПЛ.

«После матча 25 тура с «Рубином» главный тренер нашей команды Михаил Галактионов попросил об отставке. Несмотря на невпечатляющие результаты в весенней части сезона, на данном этапе клуб не планировал расстаться со специалистом, которому не так давно предложил длительный контракт. С другой стороны, понять Михаила Михайловича тоже можно. В ситуации, когда нет результата, это оказывает определенное внутреннее давление на тренера.

После прилета команды домой из Казани, выслушав и пообщавшись с Михаилом Михайловичем, я принял отставку. Убежден, что Галактионова ждет большая тренерская карьера, которая только начинается. Он хорошо обученный, грамотный специалист, но на сегодня судьба распорядилась так. Мы расстаемся друзьями и будем переживать – мы за него, он за клуб. Благодарен Михаилу Михайловичу за проделанную работу, желаю ему всего наилучшего в личной жизни и в карьере!» – сказал Даудов.

Напомним, Галактионов возглавлял «Ахмат» с октябре 2017 года.

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Галактионов Михаил
Комментарии (8)
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СОКОЛ САРАТОВ
1523134998
нормальные мужики сами уходят а манчини ссыт
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Nerlinger
1523135379
Что то не так в Грозном... может старое название вернуть????
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vitvik
1523147197
Галактиононов со сборной Италии мог бы больших высот достигнуть. Зачем им Манчини, который самый богатый клуб России стремится на четвёртое место вытянуть?
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пряник929
1523172673
Чтото неладное в Тереке
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zigbert
1523180123
Не радует Терек своей игрой. Теперь еще и отставка тренера.
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