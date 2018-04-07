Гранквист: «Манчини – великолепный тренер, а «Зенит» – все равно одна из лучших команд в России»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист заявил, что несмотря на поражение от «быков» в матче 25 тура РФПЛ, «Зенит» все равно остается одной из лучших команд России. Также швед назвал главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини великолепным специалистом.

«Знаю, что Манчини – великолепный тренер. Один из лучших тренеров в мире. Ему трудно играть в футбол, который он хочет, и одновременно выигрывать.

«Зенит» – один из самых больших клубов в России. Сейчас они играют не так, как могут, но все равно это одна из лучших команд в России», – сказал Гранквист.

Напомним, что, проиграв «Краснодару», «Зенит» опустился на пятую строчку в турнирной таблице. Петербуржцам в чемпионате осталось провести шесть матчей.

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