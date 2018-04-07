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    Гранквист: «Манчини – великолепный тренер, а «Зенит» – все равно одна из лучших команд в России»

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист заявил, что несмотря на поражение от «быков» в матче 25 тура РФПЛ, «Зенит» все равно остается одной из лучших команд России. Также швед назвал главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини великолепным специалистом.

    «Знаю, что Манчини – великолепный тренер. Один из лучших тренеров в мире. Ему трудно играть в футбол, который он хочет, и одновременно выигрывать.

    «Зенит» – один из самых больших клубов в России. Сейчас они играют не так, как могут, но все равно это одна из лучших команд в России», – сказал Гранквист.

    Напомним, что, проиграв «Краснодару», «Зенит» опустился на пятую строчку в турнирной таблице. Петербуржцам в чемпионате осталось провести шесть матчей.

    Шатов забил «Зениту». Его гол стоил 10 миллионов

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.04.2018 22:34
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 12:27

      А вот это правильно, любого соперника надо уважать.

      2
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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 8 апреля 2018, 12:00

      Не просто подлизнул а дважды подмахнул. По ходу - решил бабла газпрёмовского по лёгкому срубить. И деньжата не хилые и родина близко и тренер ''великолЭпный'' .

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 8 апреля 2018, 10:54

      Чем больше сильных команд в России -- тем лучше -- хотелось бы ещё добавить !!!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 апреля 2018, 08:46

      просто очень рад победе поэтому почему бы не сказать добрые слова о сопернике.

      5
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      Рейтинг: +459

      77SAM 8 апреля 2018, 00:03

      «А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!»

      0
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      Рейтинг: +390

      fantom23 7 апреля 2018, 23:31

      Так и знал ,что Краснодар победит !!

      0
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      Рейтинг: +25

      Жека-Юг 7 апреля 2018, 23:28

      ФК Краснодар с победой!

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 7 апреля 2018, 22:55

      Манчини может быть и великолепный тренер, когда ему предлагают состав, который имел МанСити в свое время, причем он говорит, что к этому составу ему надо еще игроков купить на 200 млн фунтов, а ему покупают на 300. А когда ему покупают всего на 95 млн евро, да еще связывают лимитом, он оказывается совсем беспомощный тренер, который не знает что делать.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Вомбат 7 апреля 2018, 23:11

      Вообще то в сити ОН купил игроков которые на ЕГО взгляд были нужны причем не сразу весь состав, а в течение двух окон он покупал 4-5 уже классных игроков которых вводил в основу. На счет лимита, когда тренер просит Смолова а ему берут Зоболота и он потом жалуется на напов это что не нормально ? Он бы не стал подписывать напов из чемпа Аргентины я уверен что это купило руководства Зенита. Подсунули ему напов которые забивают на уровне защитников, по сравнению с ними Кокорин на другом уровне играет и у всех он виноват

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Вомбат 7 апреля 2018, 23:31

      Я вот не понимаю фанаты и руководство Зенита думали, что Манчини придет и будет работать с игрокам уровня Заболотного, там не глупые люди работают, они знали на что шли, так что не купив Манчини тех кто ему был нужен они сами себе испротили сезон

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      Рейтинг: +5421

      _Marqella_ > кузнецов артем 8 апреля 2018, 00:12

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      Ты не прав, аргентинцев подписывал именно Манчини, к подписанию русских игроков он не имеет ни какого отношения )) ..

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > _Marqella_ 8 апреля 2018, 00:14

      Из чемпа Аргентины , серьезно ?Он оттуда никогда игроков не брал а тут решился по твоему ?

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      Рейтинг: +5421

      _Marqella_ > кузнецов артем 8 апреля 2018, 00:16

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      не спорь,прими это как факт...

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      кузнецов артем > _Marqella_ 8 апреля 2018, 00:17

      Какой факт ? Он что в Аргентине их просматривал ?Или по твоему скауты за неделю посмотрели и такие ну он норм берем ?

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      _Marqella_ > кузнецов артем 8 апреля 2018, 00:20

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      Как ты любишь спорить...На официальном сайте в начале сезона было интервью кого то из руководства клуба, там это всё было озвучено...

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      Рейтинг: +5421

      _Marqella_ > кузнецов артем 8 апреля 2018, 00:32

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      я потеряла интерес к этой беседе...

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > _Marqella_ 8 апреля 2018, 00:32

      И с чего ты взял что Манчини их не впарили , как Оздоева с Заболотом Набиулиным ? Я тебе могу например рассказать как это могло произойти, Фурсенко захотел этих плохих игроков к себе в состав сказал Зенитовским скаутам показывайте Роберто такие то отчеты и все готово, он думает что хочет их, а на самом деле он купил себе плохих игроков, даже по цене было ясно что это опять трата куда попало, Данни в 2008 покупали за 30, а сейчас они хотят купить норм за 10-20

      0
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      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > _Marqella_ 8 апреля 2018, 00:37

      Ну так если возлагать на Роберто отвественность за покупку Аргентинцев со слов руководства, которое впарило ему Заболота Оздоева Набиулина. Как тут ему не пропасть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 7 апреля 2018, 22:52

      буквально в 2-х словах - чем велик манчини??

      2
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      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > alp 7 апреля 2018, 22:54

      Тем что он может собрать КОМАНДУ, с которой он потом завоюет трофеи

      -1
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > alp 7 апреля 2018, 23:23

      Победа в АПЛ 3 слова )

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 7 апреля 2018, 22:47

      Обычный комплимент, и если на счет команды - согласен, то о тренере возникают только негативные эмоции..

      5
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      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > mialkov 7 апреля 2018, 22:53

      О команде где защитник забил больше напа положительный эмоции, серьезно ? ты статистику смотришь вообще ???

      1
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      ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov > кузнецов артем 7 апреля 2018, 23:07

      Артем, я - спартаковец, но... Питер для меня особое место, моя мать - блокадница. Зенит для меня почти такой же родной, как и Спартак. Поэтому слежу за Зенитом и переживаю вместе с ним.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > mialkov 7 апреля 2018, 23:13

      Тогда бы ты знал что тройка Кузяев Ерохин Паредес забила больше чем четверка Заболот Полоз Дриусси Ригони в этом сезоне

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov > кузнецов артем 7 апреля 2018, 23:14

      А я где-то написал, что не согласен с этим?)))

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > mialkov 7 апреля 2018, 23:15

      Ну ты же согласился с Гранквистом, что Зенит хорошая команда, а Манчини для тебя плохой

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      mialkov > кузнецов артем 7 апреля 2018, 23:32

      Я согласился, что Зенит - одна из лучших команд России, а вот Манчини считаю одним из худших тренеров Зенита за всю историю

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      кузнецов артем > mialkov 7 апреля 2018, 23:39

      Мне вот интересно ты ожидал, что Манчини придет и будет тренировать игроков типо Заболота и тд и что он будет выигрывать с ними трофеи ?

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      mialkov > кузнецов артем 7 апреля 2018, 23:46

      Нет, я весь в Спартаке, и мне по большому счету было все равно как будет ставить игру Манчини, главное (для меня лично) чтобы Спартак был выше в таблице. Но... я не ожидал, что Манчини "убьет" командную игру Зенита до такой степени. А еще большее раздражение от того, что у "великого" Манчини виноваты все, кроме него... ЗЫ. А еще мне нравится игра Краснодара и есть неравнодушие к Ростову.

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      кузнецов артем > mialkov 8 апреля 2018, 00:00

      Если ты весь в Спартаке тогда бы темболее не гнал бы Манчини, у Спартака например покупки делались постепенно и последние уже привели к чемпионству Массимо хотел Самедова и Адриано купить ему купили, а Манчини не купили нужных ему игроков. И у Зенита каждый год перекраивается состав и убивать там нечего и в Зените раньше была трансферная политика постепенного усиления и на один трансфер в 2008 году могли потратить 30 миллионов(для тогдашнего рынка это очень много) а сейчас на одного игрока столько не могут потратить. в 2008 руководство могли тратить на 1 трансфер 30 миллионов а спустя 10 лет когда цены на игроков наверное выросли в 2 раза максимум 23 тратят, а Манчини виноват что он плохо тренирует.Все футболисты Зенита стоят 130 лямов а Халк Витсель и Данни стоили 125. Зато Манчини плохой тренер

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      Рейтинг: +5904

      mialkov > кузнецов артем 8 апреля 2018, 00:07

      Давай не будем говорить о миллионах... Пример - тот же Ростов, когда в 15/16 году выиграл серебро с "копеечным" составом. Еще пример - Лестер... Это ли не заслуга тренеров?

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      кузнецов артем > mialkov 8 апреля 2018, 00:12

      В Ростове Бердыев свой табор претащил из Рубина который, который был чемпионом когда то. У Лестера была какая то игра ? По моему тактика Лестера была ''Закинь на Варди а дальше он разберется''А чего же не говорить о миллионах если одним тренерам Зенита доставались Халк Гарай Витсель Рондон Данни а Манчини это

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      mialkov > кузнецов артем 8 апреля 2018, 00:42

      И у Ростова и у Лестера не было звезд в составе, но тренеры нашли для имеющихся игроков ту игру, которая приносила реальные (а не сиюминутные) результаты. Да, я не люблю "автобусы", но это были воплощенные в игру мысли тренеров. К счастью, Спартак не взял Бердыева, т.к. автобус - не стиль Спартака...

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      кузнецов артем > mialkov 8 апреля 2018, 00:52

      У Ростова часть игроков была чемпионами России в составе Рубина + они всегда работали только с Бердыевым, у них там табор. Так что у Зенита тренеры которые имели 4х игроков по цене как вся команда Манчини лучше ?Кстати говоря после Манчини клубы не пропадают с радаров как у Бердыева, он не строит команду, он приводит игроков на время, а потом уходит вместе с этими игроками

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      mialkov > кузнецов артем 8 апреля 2018, 00:52

      Ладно, спор о "ни о чём". Считаешь Манчини великим - продолжай в том же духе... А я пошел спать

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      кузнецов артем > mialkov 8 апреля 2018, 00:57

      Манчини с этим составом делает все что может, даже Панюкова сегодня выпустил из Зенита2, обидно когда человек работает а его незаслуженно хейтят причем всем футбольным сообществом

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