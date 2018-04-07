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  • Гранквист: «Манчини – великолепный тренер, а «Зенит» – все равно одна из лучших команд в России»

Гранквист: «Манчини – великолепный тренер, а «Зенит» – все равно одна из лучших команд в России»

7 апреля 2018, 22:34
38

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист заявил, что несмотря на поражение от «быков» в матче 25 тура РФПЛ, «Зенит» все равно остается одной из лучших команд России. Также швед назвал главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини великолепным специалистом.

«Знаю, что Манчини – великолепный тренер. Один из лучших тренеров в мире. Ему трудно играть в футбол, который он хочет, и одновременно выигрывать.

«Зенит» – один из самых больших клубов в России. Сейчас они играют не так, как могут, но все равно это одна из лучших команд в России», – сказал Гранквист.

Напомним, что, проиграв «Краснодару», «Зенит» опустился на пятую строчку в турнирной таблице. Петербуржцам в чемпионате осталось провести шесть матчей.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Гранквист Андреас Манчини Роберто
Комментарии (38)
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Боцман59rus
1523130077
нахваливают друг друга и оба уходят,,,
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mialkov
1523130477
Обычный комплимент, и если на счет команды - согласен, то о тренере возникают только негативные эмоции..
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alp
1523130745
буквально в 2-х словах - чем велик манчини??
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Вомбат
1523130946
Манчини может быть и великолепный тренер, когда ему предлагают состав, который имел МанСити в свое время, причем он говорит, что к этому составу ему надо еще игроков купить на 200 млн фунтов, а ему покупают на 300. А когда ему покупают всего на 95 млн евро, да еще связывают лимитом, он оказывается совсем беспомощный тренер, который не знает что делать.
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Жека-Юг
1523132926
ФК Краснодар с победой!
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77SAM
1523135000
«А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!»
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OfaZavr
1523166369
просто очень рад победе поэтому почему бы не сказать добрые слова о сопернике.
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Zenmaster
1523174077
Чем больше сильных команд в России -- тем лучше -- хотелось бы ещё добавить !!!
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Чехов на Садовой
1523178053
Не просто подлизнул а дважды подмахнул. По ходу - решил бабла газпрёмовского по лёгкому срубить. И деньжата не хилые и родина близко и тренер ''великолЭпный'' .
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zigbert
1523179677
А вот это правильно, любого соперника надо уважать.
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