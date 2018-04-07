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    РФПЛ. «Арсенал» взял верх над «Уфой». Горбатенко оформил дубль

    «Арсенал» в родных стенах добыл победу над «Уфой» в матче 25 тура РФПЛ. В составе туляков дубль оформил Игорь Горбатенко, отличившийся на третьей и 72 минутах. За гостей забил Дмитрий Стоцкий.

    Чемпионат России. РФПЛ. 25 тур

    Арсенал (Тула) – Уфа – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Горбатенко, 3; 1:1 – Стоцкий, 16; 2:1 – Горбатенко, 72.

    «Арсенал»: Левашов, Альварес, Беляев, Хагуш, Комбаров (Шевченко, 89), Берхамов, Ткачев (Расич, 90+2), Горбатенко, Сунзу, Кангва (Александров, 76), Дзюба.

    «Уфа»: Беленов, Йокич (Сейдахмет, 80), Табидзе, Неделчару, Никитин, Живоглядов, Пауревич, Стоцкий, Салатич (Карп, 90), Сысуев, Обляков (Игбун, 68).

    Предупреждения: Беляев, 40 – Сысуев, 5; Салатич, 57; Йокич, 64.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2018 20:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 апреля 2018, 23:03

      Поздравляю одного из лучших тренеров РФПЛ (из братской страны!) Миодрага Божовича с очередной победой! Очень опасался ухода Владимира Габулова, но Божович как-то справился. И закрепился на шестой строчке в турнирной таблице с одним из самых скромных по трансфертным ценам составом игроков.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 апреля 2018, 21:42

      Дзюба свои очередные голы приберег для Манчини

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 7 апреля 2018, 21:02

      а дзюбе есть разница, в составе какой команды, играть в ЛЕ ?

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      Рейтинг: +6915

      sochi-2013 7 апреля 2018, 20:57

      Жаль Дзюба не забил гвоздик чью-то крышку.

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