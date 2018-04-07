РФПЛ. «Арсенал» взял верх над «Уфой». Горбатенко оформил дубль

«Арсенал» в родных стенах добыл победу над «Уфой» в матче 25 тура РФПЛ. В составе туляков дубль оформил Игорь Горбатенко, отличившийся на третьей и 72 минутах. За гостей забил Дмитрий Стоцкий.

Чемпионат России. РФПЛ. 25 тур

Арсенал (Тула) – Уфа – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Горбатенко, 3; 1:1 – Стоцкий, 16; 2:1 – Горбатенко, 72.

«Арсенал»: Левашов, Альварес, Беляев, Хагуш, Комбаров (Шевченко, 89), Берхамов, Ткачев (Расич, 90+2), Горбатенко, Сунзу, Кангва (Александров, 76), Дзюба.

«Уфа»: Беленов, Йокич (Сейдахмет, 80), Табидзе, Неделчару, Никитин, Живоглядов, Пауревич, Стоцкий, Салатич (Карп, 90), Сысуев, Обляков (Игбун, 68).

Предупреждения: Беляев, 40 – Сысуев, 5; Салатич, 57; Йокич, 64.

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