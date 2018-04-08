Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Материалы

Арсенал - Уфа

07.04.2018, Суббота, 19:00 мск Тула, стадион Арсенал Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 25 тур Арсенал - Уфа Молодежные команды: 0 - 2
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
11 тур
24 сентября, воскресенье 16:30 Уфа 1:0 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
26 тур
30 апреля, воскресенье 14:30 Уфа 1:0 Арсенал
12 тур
30 октября, воскресенье 14:30 Арсенал 0:2 Уфа
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
23 тур
12 апреля, воскресенье 16:00 Уфа 0:1 Арсенал
16 тур
2 декабря, вторник 19:00 Арсенал 0:1 Уфа
Россия. ФНЛ (2013/2014)
27 тур
16 марта, воскресенье 11:00 Уфа 3:4 Арсенал
8 тур
12 августа, понедельник 19:00 Арсенал 1:0 Уфа
Россия. Кубок ФНЛ 2014, группа A
Групповой этап, 3 тур
16 февраля, воскресенье 13:00 Арсенал 3:1 Уфа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
...
  • ...
    Рейтинг: +374

    ninja1945 7 апреля 2018, 20:26

    Тула надо дожать!!!!!!!!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +911

    Федорыч-НН 7 апреля 2018, 19:19

    Шатов забил, теперь очередь за Дзюбой. Чем чаще они будут забивать, тем большим ничтожеством будет выглядеть Манчини

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 6 апреля 2018, 18:33

    1:1

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 