Дементьев: «Если «Зенит» не попадет в тройку, Манчини надо поставить памятник. В Черкизово, Тушино и на «Арене ЦСКА»

Телекомментатор Кирилл Дементьев высказал мнение по поводу проигрыша «Зенита» «Краснодару» (1:2) в матче 25 тура РФПЛ. По его мнению, в случае непопадания петербуржцев в тройку по итогам сезона, «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА должны поставить итальянцу памятники на своих стадионах.

«Если «Зенит» не попадет в тройку, Манчини надо поставить памятник. В Черкизово, Тушино и на стадионе ЦСКА», – написал Дементьев на своей странице в твиттере.

После 25 туров «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице, имея на одну игру меньше, чем у «Спартака» и «Краснодара». От лидирующего «Локомотива» сине-бело-голубых на данный момент отделяет семь очков, однако железнодорожникам завтра еще предстоит провести свой матч.