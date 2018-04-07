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  • Дементьев: «Если «Зенит» не попадет в тройку, Манчини надо поставить памятник. В Черкизово, Тушино и на «Арене ЦСКА»

Дементьев: «Если «Зенит» не попадет в тройку, Манчини надо поставить памятник. В Черкизово, Тушино и на «Арене ЦСКА»

7 апреля 2018, 20:47
25

Телекомментатор Кирилл Дементьев высказал мнение по поводу проигрыша «Зенита» «Краснодару» (1:2) в матче 25 тура РФПЛ. По его мнению, в случае непопадания петербуржцев в тройку по итогам сезона, «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА должны поставить итальянцу памятники на своих стадионах.

«Если «Зенит» не попадет в тройку, Манчини надо поставить памятник. В Черкизово, Тушино и на стадионе ЦСКА», – написал Дементьев на своей странице в твиттере.

После 25 туров «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице, имея на одну игру меньше, чем у «Спартака» и «Краснодара». От лидирующего «Локомотива» сине-бело-голубых на данный момент отделяет семь очков, однако железнодорожникам завтра еще предстоит провести свой матч.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Спартак ЦСКА Манчини Роберто
Комментарии (25)
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Полная Канистра
1523125712
на фиг Спартаку это пугало
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Garrincha58
1523126013
можно уже завтра подыскивать скульптора и макет
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ufos73
1523126096
Себе поставьте, может бакланов отпугнет ))
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oyabun
1523126243
Вы всё еще не поняли? тогда попробую подвести к выводам. Предыдущий тренер разве был плох по мировым рейтингам? Нет. Манчини плох, если брать отстраненно от нынешней его команды? Нет! Тоже тренер с мировым именем. Дело ведь не в ТРЕНЕРАХ работающих с питерской командой. Они просто козлы отпущения. А суть в самой порочной системе, по которой в Избранную Самим команду закачиваются ЛЮБЫЕ необходимые деньги, строятся золотые стадионы и обеспечивается лояльное судейство. Это расхолаживает и заставляет играть любых футболистов, которые приходят в команду спустя рукава. Зенит - это не коллектив, не семья - это просто сборная солянка из звезд среднего пошиба и ноунеймов. При обределенной доли везения сине-бело-голубые могут иногда и победить в первенстве, но это скорее исключение из правил. Не обижайтесь, питерцы, но при нынешней существующей структуре клуба, он обречен. И тренера тут ни при чем
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Полная Канистра
1523126454
мадам тюссо ждёт его из воска мани суперменом смотрится а нам зачем поляну марать
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Сармат Ростов
1523126637
Уже можно начинать закладку фундаментов)))
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Вомбат
1523126826
Зенит не попадет в тройку. Манчини надо поставить памятник. В виде крана с круглой каменной бабой перед разрушенным зданием, на котором уцелела только вывеска "Зенит". И никаких "если", Дементьев.
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bset
1523130601
Чемпионат не окончен. Может придется еще ставить памятники в Краснодаре и Туле.
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OfaZavr
1523165872
пускай ему Зеня памятник поставит за "плодотворную" работу))
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zigbert
1523178802
Интересное предложение,только скорей всего он покинет свой пост и о нем все забудут.
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