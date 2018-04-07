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    Дементьев: «Если «Зенит» не попадет в тройку, Манчини надо поставить памятник. В Черкизово, Тушино и на «Арене ЦСКА»

    Телекомментатор Кирилл Дементьев высказал мнение по поводу проигрыша «Зенита» «Краснодару» (1:2) в матче 25 тура РФПЛ. По его мнению, в случае непопадания петербуржцев в тройку по итогам сезона, «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА должны поставить итальянцу памятники на своих стадионах.

    «Если «Зенит» не попадет в тройку, Манчини надо поставить памятник. В Черкизово, Тушино и на стадионе ЦСКА», – написал Дементьев на своей странице в твиттере.

    После 25 туров «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице, имея на одну игру меньше, чем у «Спартака» и «Краснодара». От лидирующего «Локомотива» сине-бело-голубых на данный момент отделяет семь очков, однако железнодорожникам завтра еще предстоит провести свой матч.

    Источник: Twitter

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    07.04.2018 20:47
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 8 апреля 2018, 13:55

      ..."памятник" Манчини - это конечно остроумнейшая фантазия Дементьева, и в то же время - "перцовый" стёб над фк .."Зенит"!, думаю - зенитчики и Фурсенко ещё покажут свои "зубы", и "порвут" всех и вся!, лишь бы честь сберегли...

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 12:13

      Интересное предложение,только скорей всего он покинет свой пост и о нем все забудут.

      3
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 8 апреля 2018, 10:17

      Что за бред? По такой логике, Барса должна ставить памятники Зидану и Симеоне, Бавария- Тедеско и Бошу(Штегеру), ПСЖ -Жардиму и Гарсии и т.д. А Лестер в 16-ом году вообще бы разорился на памятниках

      0
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 8 апреля 2018, 10:13

      А что ему памятник? Деньги то уплочены

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 8 апреля 2018, 09:58

      В 5-ку бы заехать с такой игрой...

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 апреля 2018, 08:55

      Да смысл о Зените сейчас говорить ? Команда не о чем.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 апреля 2018, 08:37

      пускай ему Зеня памятник поставит за "плодотворную" работу))

      4
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      Рейтинг: +677

      vodomut 8 апреля 2018, 07:57

      поставить памятник Фуфурсенко рвущего свои трусы в клочья!

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 8 апреля 2018, 02:58

      Фурсенко всегда находил более высококлассных тренеров за большую зарплату.Поэтому «Зенит» всегда на высоте Фурсенко и ни когда не борется за выживание в РФПЛ!

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 8 апреля 2018, 02:51

      Но начал хорошо! Ему дорогущих игроков не докупили, судьи слабо подсуживали. Настоящим тренерам эти факторы необходимы!
      Недостоин наш чемпионат столь-великого тренера. Денег-бы ему за неустойку!...

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