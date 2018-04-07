Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Паредес прокомментировал интерес к себе со стороны «Реала» и «Ювентуса»

Паредес прокомментировал интерес к себе со стороны «Реала» и «Ювентуса»

7 апреля 2018, 06:59
9

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прокомментировал интерес к себе со стороны «Ювентуса» и «Реала». Игрок намерен остаться в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб предлагал за футболиста 35 миллионов евро.

«Да, мне рассказывали об этом. Возникли какие-то новости, мы обсудили их с моим агентом, но ничего конкретного не было. Это обычные вещи в футболе. Я всегда живу сегодняшним днем, думаю только о том, что происходит прямо сейчас. Я никогда не говорю о своем будущем, потому что ничего о нем не знаю.

Останусь ли я в Санкт-Петербурге, если в «Зените» будет другой тренер? Повторюсь, я не умею предсказывать будущее и не знаю, что произойдет летом. Сейчас я играю здесь, мне хорошо, я спокоен. У меня нет причин форсировать свой уход.

Месяц назад в итальянских СМИ появилась информация, что я устал от России. Как только я услышал об этом, то сразу же сказал, что это ложь. Никогда ничего подобного не обсуждал ни с итальянскими, ни с другими изданиями. Меня все устраивает в Санкт-Петербурге, я всем доволен», – сказал Паредес.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Реал Ювентус Зенит Паредес Леандро
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Болельщик Реал Мадрида
1523074334
Что за бред! Игроком интересуется Реал Мадрид, а он намерен остаться в Ленинграде. Какая тупость и чушь Паредеса или нашех СМИ...
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1523076162
когда будет конкретика тогда и посмотрим
Ответить
starche
1523082926
В Реал, то только если мячи таскать.
Ответить
Forlan-LV
1523087272
Да ладно пусть мечтает человек.)) Паредес - Реал Головин-Арсенал Дзагоев-Рома Смолов-Дортмунд... Мечтать не вредно - вредно не мечтать!))
Ответить
OfaZavr
1523089707
интерес на уровне кто-то где-то что-то сказал)) поэтому и не воспринимает серьезно.
Ответить
serppion
1523092931
Спи спокойно, дорогой Зенит. Даже к Халку Реал не присматривался, а Паредес в подметки Халку не годится. Поиграет в Зените, уйдет в Тосно или в Пермь.
Ответить
Аэратор
1523096817
зачем уходить, его и в питере неплохо кормят))
Ответить
Главные новости
Черданцев скептически оценил перспективы «Динамо» с Шварцем
10:28
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти из «Галатасарая» в более именитый клуб
10:14
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
4
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
3
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
9
Все новости
Все новости
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
3
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
2
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
3
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
8
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
4
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
1
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
10
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
11
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
22
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+