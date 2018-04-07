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    Паредес прокомментировал интерес к себе со стороны «Реала» и «Ювентуса»

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прокомментировал интерес к себе со стороны «Ювентуса» и «Реала». Игрок намерен остаться в Санкт-Петербурге.

    Ранее сообщалось, что мадридский клуб предлагал за футболиста 35 миллионов евро.

    «Да, мне рассказывали об этом. Возникли какие-то новости, мы обсудили их с моим агентом, но ничего конкретного не было. Это обычные вещи в футболе. Я всегда живу сегодняшним днем, думаю только о том, что происходит прямо сейчас. Я никогда не говорю о своем будущем, потому что ничего о нем не знаю.

    Останусь ли я в Санкт-Петербурге, если в «Зените» будет другой тренер? Повторюсь, я не умею предсказывать будущее и не знаю, что произойдет летом. Сейчас я играю здесь, мне хорошо, я спокоен. У меня нет причин форсировать свой уход.

    Месяц назад в итальянских СМИ появилась информация, что я устал от России. Как только я услышал об этом, то сразу же сказал, что это ложь. Никогда ничего подобного не обсуждал ни с итальянскими, ни с другими изданиями. Меня все устраивает в Санкт-Петербурге, я всем доволен», – сказал Паредес.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2018 06:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 7 апреля 2018, 13:26

      зачем уходить, его и в питере неплохо кормят))

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 7 апреля 2018, 12:22

      Спи спокойно, дорогой Зенит. Даже к Халку Реал не присматривался, а Паредес в подметки Халку не годится. Поиграет в Зените, уйдет в Тосно или в Пермь.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 апреля 2018, 11:28

      интерес на уровне кто-то где-то что-то сказал)) поэтому и не воспринимает серьезно.

      1
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      Рейтинг: +193

      Forlan-LV 7 апреля 2018, 10:47

      Да ладно пусть мечтает человек.))
      Паредес - Реал
      Головин-Арсенал
      Дзагоев-Рома
      Смолов-Дортмунд...
      Мечтать не вредно - вредно не мечтать!))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      Ден Батонг > Forlan-LV 7 апреля 2018, 11:17

      все реально в нашей жизни
      раз в тысячу лет и метеорит на Челябинск падает

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 7 апреля 2018, 09:35

      В Реал, то только если мячи таскать.

      2
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 7 апреля 2018, 07:42

      когда будет конкретика тогда и посмотрим

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 7 апреля 2018, 07:12

      Что за бред! Игроком интересуется Реал Мадрид, а он намерен остаться в Ленинграде. Какая тупость и чушь Паредеса или нашех СМИ...

      1
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      Рейтинг: +1539

      isa361 > Болельщик Реал Мадрида 7 апреля 2018, 09:17

      Он же пишет что ничего конкретного не поступало.

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