Паредес прокомментировал интерес к себе со стороны «Реала» и «Ювентуса»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прокомментировал интерес к себе со стороны «Ювентуса» и «Реала». Игрок намерен остаться в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб предлагал за футболиста 35 миллионов евро.

«Да, мне рассказывали об этом. Возникли какие-то новости, мы обсудили их с моим агентом, но ничего конкретного не было. Это обычные вещи в футболе. Я всегда живу сегодняшним днем, думаю только о том, что происходит прямо сейчас. Я никогда не говорю о своем будущем, потому что ничего о нем не знаю.

Останусь ли я в Санкт-Петербурге, если в «Зените» будет другой тренер? Повторюсь, я не умею предсказывать будущее и не знаю, что произойдет летом. Сейчас я играю здесь, мне хорошо, я спокоен. У меня нет причин форсировать свой уход.

Месяц назад в итальянских СМИ появилась информация, что я устал от России. Как только я услышал об этом, то сразу же сказал, что это ложь. Никогда ничего подобного не обсуждал ни с итальянскими, ни с другими изданиями. Меня все устраивает в Санкт-Петербурге, я всем доволен», – сказал Паредес.