«Реал» готов купить Паредеса за 35 миллионов

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может продолжить карьеру в Испании. К 23-летнему футболисту проявляет интерес «Реал», утверждает Clarin. По данным источника, мадридцы оценивают аргентинца в 35 миллионов евро. В сделку может быть включен Матео Ковачич. Однако хорватский легионер «галактикос» не хотел бы переезжать в Россию.

Паредес в текущем сезоне провел в чемпионате России 19 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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