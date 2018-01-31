Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Реал» готов купить Паредеса за 35 миллионов

31 января 2018, 13:36
27

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может продолжить карьеру в Испании. К 23-летнему футболисту проявляет интерес «Реал», утверждает Clarin. По данным источника, мадридцы оценивают аргентинца в 35 миллионов евро. В сделку может быть включен Матео Ковачич. Однако хорватский легионер «галактикос» не хотел бы переезжать в Россию.

Паредес в текущем сезоне провел в чемпионате России 19 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Следите за закрытием трансферного окна в режиме онлайн

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Реал Паредес Леандро
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
la verdad
1517395594
Источник очень авторитетный:)))
Ответить
insider_retro
1517396722
Какие-то тёмные силы пытаются мешать Зениту строить команду и адаптировать купленных игроков!! Манчини занимается слаживанием коллектива и сыгранностью команды, а кто-то за его спиной покупает новых игроков и готовит почву для продажи имеющихся!!))) Так они никогда не сыграются!!))) Если все подобные новости являются слухами, то моя ирония неуместна! А если процессы купли-продажи по игрокам имеют место быть, то готов выслушать доводы оппонентов!))
Ответить
SEREZHA7575
1517397039
++
Ответить
Павелий
1517397246
А Марка за 14 минут до этого написала, что Реал никого не собирается покупать зимой.
Ответить
серега кашин
1517397546
да это все очередные фейки
Ответить
кузнецов артем
1517397927
Полный бред. Ковачича Интер все пытается купить а Реал не продавал а тут вдруг решили махнуться с доплатой на Передаса не смешите. Ну и конечно же источник это "новости" бомбардир
Ответить
Dgad
1517398285
Чет не особо верится в это...
Ответить
Тазит
1517399160
Наверное Феде в напарники берут...
Ответить
Derzkiy1
1517402114
Ну и бредятина ... может Шатова на Бейла поменяют
Ответить
OfaZavr
1517413643
Паредеса максимум только в какой-нибудь театр Мадрида могут взять))
Ответить
Главные новости
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
3
РФС составил расписание матчей последних трех туров группового этапа Кубка России
13:39
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
4
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
9
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
10
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
7
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
Все новости
Все новости
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
1
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
8
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
10
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
7
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» купит полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
3
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
6
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
22
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
6
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
12
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
3
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
24
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
20
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
4
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
18
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
8
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+