Глеб: «У Головина есть качества, которые позволят ему играть в «Арсенале»

Экс-футболист «Арсенала» Александр Глеб уверен, что полузащитник ЦСКА Александр Головин смог бы вписаться в игру лондонского клуба в случае его приглашения.

«Головину по большому счету шансов не дали, кроме шикарного удара со штрафного. Да, у него есть качества, которые позволят ему играть в «Арсенале» – быстрый, техничный, хорошо видит поле. Если такой шанс будет, то надо использовать, для него это будет большой возможностью.

Играть вперед – отличное качество. В топ-клубах требуют играть вперед и искать партнера впереди. ЦСКА в российском футболе – один из лидеров. Конечно, это не английский чемпионат. В команде топ-уровня Головину будет легче применить свои качества, поскольку партнеры больше открываются впереди. Эти качества, думаю, раскроются по-новому у него», – сказал Глеб.

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА завершился со счетом 4:1.Ответная встреча состоится в Москве 12 апреля.