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    Глеб: «У Головина есть качества, которые позволят ему играть в «Арсенале»

    Экс-футболист «Арсенала» Александр Глеб уверен, что полузащитник ЦСКА Александр Головин смог бы вписаться в игру лондонского клуба в случае его приглашения.

    «Головину по большому счету шансов не дали, кроме шикарного удара со штрафного. Да, у него есть качества, которые позволят ему играть в «Арсенале» – быстрый, техничный, хорошо видит поле. Если такой шанс будет, то надо использовать, для него это будет большой возможностью.

    Играть вперед – отличное качество. В топ-клубах требуют играть вперед и искать партнера впереди. ЦСКА в российском футболе – один из лидеров. Конечно, это не английский чемпионат. В команде топ-уровня Головину будет легче применить свои качества, поскольку партнеры больше открываются впереди. Эти качества, думаю, раскроются по-новому у него», – сказал Глеб.

    Первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА завершился со счетом 4:1.Ответная встреча состоится в Москве 12 апреля.

    Источник: Sport24

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    06.04.2018 06:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +459

      77SAM 6 апреля 2018, 11:52

      Может и смог бы, да не пригласят.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 апреля 2018, 11:22

      Чего это вы все Головина провожаете в Англию? Предложений нет и в ЦСКА он
      очень нужен. Сваты, нашлись.

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 6 апреля 2018, 09:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да хватит уже пиарить Головина!
      Столько ошибок вчера было, пасы только назад!
      То, что гол забил, да с такой убойной позиции много кто забил бы!
      Парень просто нулевой, только пыль вокруг него поднимаете!

      -5
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 апреля 2018, 08:48

      Goal&Win - у него и фамилия подходящая, фанаты глумиться не будут) не то что AssShaving и Jerkoff !

      1
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 6 апреля 2018, 08:06

      Головину надо уезжать в топ-чемпионат,в цска он уже в потолок уперся,если пересидеть то с ним случится тоже самое что с Дзагоевым, перестанет прогрессировать.

      2
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 6 апреля 2018, 07:05

      Есть качества, есть! В тульском "Арсенале" играть вместе с Дзюбой. Он уже неадекватен от своей значимости: "У ЦСКА есть шансы пройти "Арсенал". И это сразу после разгрома. Ага, у меня тоже есть шансы стать президентом. Ох и много "наиграли" наши "звёздищи" в Англии! Как приезжали так и уезжали. Там не две-три игры "звездануть" надо, а все 50. На поле пахать, а не в пабах бухать.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ЮНик 6 апреля 2018, 11:18

      А ты за какую команду болеешь или просто бзд.шь написать её?

      0
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