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    Венгер – об игре ЦСКА: «Мы не привыкли видеть подобное на «Эмирейтс»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился наблюдениями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА (4:1). Специалист признался, что не ожидал увидеть от российской команды столь открытой и атакующей игры.

    – Это была сложная игра. ЦСКА выглядел неплохо, когда атаковал всякий раз, когда мы теряли мяч. Первый тайм был восхитительным в нашем исполнении, мы играли в высоком темпе. Но я расстроен, что мы пропустили.

    – Как вам игра ЦСКА?

    – Мы играли против технически хорошо оснащенной команды. Мы не привыкли видеть подобное выступление на «Эмирейтс». Команды приезжают сюда и обычно играют на своей половине, но ЦСКА наступал на нас.

    – Выделите кого-нибудь из игроков соперника?

    – Не могу выделить никого персонально.

    Напомним, что ответная встреча ЦСКА – «Арсенал» пройдет 12 апреля в Москве.

    «Арсенал» разгромил ЦСКА. И это нормально

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2018 01:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 6 апреля 2018, 09:28

      Был бы Леня, поставил бы автобус. При определенной доле везения продули бы 1-2. И был бы шанс в ответке...А Гончаренко решил, что перед ним Леон...

      1
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      Рейтинг: +365

      BykAs 6 апреля 2018, 08:06

      Свои моменты надо использовать было, хладнокровнее с последним ударом. Для успокоения (для особо впечатлительных)можно сравнивать себя с мансити - от ливера три безответных , и ничего , переварили как-то.

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion > BykAs 6 апреля 2018, 12:13

      Если бы все моменты использовались, то окончательный счет выглядел бы 18:3. Но, это был бы уже не футбол.

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      ...
      Рейтинг: +365

      BykAs > serppion 7 апреля 2018, 12:35

      Второй тайм не смог смотреть(старею)

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 6 апреля 2018, 06:46

      Теперь можно ехать Красную Площадь посмотреть

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 6 апреля 2018, 05:00

      Оказывается Реал,Барса,МС,приезжая на Эмирейтс играют от обороны. Не замечал,теперь буду знать.))))

      1
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > kykyi 6 апреля 2018, 09:14

      Я думаю Барсу и Реал ещё долго не заметишь на Эмирейтс...

      2
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      Рейтинг: +759

      sevsor 6 апреля 2018, 04:27

      Мистер Венгер как всегда вежлив, тактичен и благороден, настоящий джентельмен, спасибо Арсен...)))

      6
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      Рейтинг: +139

      богатяновский 6 апреля 2018, 01:32

      Венгер : " в цска могу выделить слуцкого он мне понравился такой живой весёлый"

      4
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      Рейтинг: +3461

      acor94 > богатяновский 6 апреля 2018, 10:37

      И похудел сильно к тому же

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 6 апреля 2018, 01:25

      Урок хороший.
      Посмотрим исполнение домашнего задания.
      ЦСКА, учись уже играть от начала - до упора!
      С ув.

      3
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