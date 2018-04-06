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  • Венгер – об игре ЦСКА: «Мы не привыкли видеть подобное на «Эмирейтс»

Венгер – об игре ЦСКА: «Мы не привыкли видеть подобное на «Эмирейтс»

6 апреля 2018, 01:00
11

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился наблюдениями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА (4:1). Специалист признался, что не ожидал увидеть от российской команды столь открытой и атакующей игры.

– Это была сложная игра. ЦСКА выглядел неплохо, когда атаковал всякий раз, когда мы теряли мяч. Первый тайм был восхитительным в нашем исполнении, мы играли в высоком темпе. Но я расстроен, что мы пропустили.

– Как вам игра ЦСКА?

– Мы играли против технически хорошо оснащенной команды. Мы не привыкли видеть подобное выступление на «Эмирейтс». Команды приезжают сюда и обычно играют на своей половине, но ЦСКА наступал на нас.

– Выделите кого-нибудь из игроков соперника?

– Не могу выделить никого персонально.

Напомним, что ответная встреча ЦСКА – «Арсенал» пройдет 12 апреля в Москве.

«Арсенал» разгромил ЦСКА. И это нормально

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Арсенал ЦСКА Венгер Арсен
Комментарии (11)
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Par Mezan
1522967105
Урок хороший. Посмотрим исполнение домашнего задания. ЦСКА, учись уже играть от начала - до упора! С ув.
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богатяновский
1522967574
Венгер : " в цска могу выделить слуцкого он мне понравился такой живой весёлый"
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sevsor
1522978033
Мистер Венгер как всегда вежлив, тактичен и благороден, настоящий джентельмен, спасибо Арсен...)))
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kykyi
1522980055
Оказывается Реал,Барса,МС,приезжая на Эмирейтс играют от обороны. Не замечал,теперь буду знать.))))
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КЭТиК
1522986388
Теперь можно ехать Красную Площадь посмотреть
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BykAs
1522991160
Свои моменты надо использовать было, хладнокровнее с последним ударом. Для успокоения (для особо впечатлительных)можно сравнивать себя с мансити - от ливера три безответных , и ничего , переварили как-то.
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Чикомас
1522996127
Был бы Леня, поставил бы автобус. При определенной доле везения продули бы 1-2. И был бы шанс в ответке...А Гончаренко решил, что перед ним Леон...
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