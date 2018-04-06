Венгер – об игре ЦСКА: «Мы не привыкли видеть подобное на «Эмирейтс»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился наблюдениями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА (4:1). Специалист признался, что не ожидал увидеть от российской команды столь открытой и атакующей игры.

– Это была сложная игра. ЦСКА выглядел неплохо, когда атаковал всякий раз, когда мы теряли мяч. Первый тайм был восхитительным в нашем исполнении, мы играли в высоком темпе. Но я расстроен, что мы пропустили.

– Как вам игра ЦСКА?

– Мы играли против технически хорошо оснащенной команды. Мы не привыкли видеть подобное выступление на «Эмирейтс». Команды приезжают сюда и обычно играют на своей половине, но ЦСКА наступал на нас.

– Выделите кого-нибудь из игроков соперника?

– Не могу выделить никого персонально.

Напомним, что ответная встреча ЦСКА – «Арсенал» пройдет 12 апреля в Москве.

«Арсенал» разгромил ЦСКА. И это нормально