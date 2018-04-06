Венгер – об игре ЦСКА: «Мы не привыкли видеть подобное на «Эмирейтс»

Был бы Леня, поставил бы автобус. При определенной доле везения продули бы 1-2. И был бы шанс в ответке...А Гончаренко решил, что перед ним Леон...
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился наблюдениями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА (4:1). Специалист признался, что не ожидал увидеть от российской команды столь открытой и атакующей игры.
– Это была сложная игра. ЦСКА выглядел неплохо, когда атаковал всякий раз, когда мы теряли мяч. Первый тайм был восхитительным в нашем исполнении, мы играли в высоком темпе. Но я расстроен, что мы пропустили.
– Как вам игра ЦСКА?
– Мы играли против технически хорошо оснащенной команды. Мы не привыкли видеть подобное выступление на «Эмирейтс». Команды приезжают сюда и обычно играют на своей половине, но ЦСКА наступал на нас.
– Выделите кого-нибудь из игроков соперника?
– Не могу выделить никого персонально.
Напомним, что ответная встреча ЦСКА – «Арсенал» пройдет 12 апреля в Москве.
«Арсенал» разгромил ЦСКА. И это нормально