Гончаренко: «Очень плохой результат. «Арсенал» превзошел нас»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался недоволен результатом первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» (1:4).

«Я думал, что после 20-й минуты мы сможем прибавить и выровнять игру. «Арсенал» сильно превзошел нас. Это очень плохой результат, но мы знали, против кого нам предстоит играть. Мы оборонялись недостаточно компактно, у нас было много свободных зон в защите. Это стало причиной, почему нам не удалось сдержать «Арсенал».

Мы играли в открытый футбол, а игра в открытый футбол с такими командами, как «Арсенал», может закончиться катастрофой. Наши молодые игроки получили огромный опыт. Мы можем расти только играя с такими сильными соперниками», – сказал Гончаренко.

Напомним, что ответная встреча ЦСКА – «Арсенал» пройдет 12 апреля в Москве.

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