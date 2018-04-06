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  • Гончаренко: «Очень плохой результат. «Арсенал» превзошел нас»

Гончаренко: «Очень плохой результат. «Арсенал» превзошел нас»

6 апреля 2018, 00:30
13

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался недоволен результатом первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» (1:4).

«Я думал, что после 20-й минуты мы сможем прибавить и выровнять игру. «Арсенал» сильно превзошел нас. Это очень плохой результат, но мы знали, против кого нам предстоит играть. Мы оборонялись недостаточно компактно, у нас было много свободных зон в защите. Это стало причиной, почему нам не удалось сдержать «Арсенал».

Мы играли в открытый футбол, а игра в открытый футбол с такими командами, как «Арсенал», может закончиться катастрофой. Наши молодые игроки получили огромный опыт. Мы можем расти только играя с такими сильными соперниками», – сказал Гончаренко.

Напомним, что ответная встреча ЦСКА – «Арсенал» пройдет 12 апреля в Москве.

«Арсенал» разгромил ЦСКА. И это нормально

Источник: УЕФА
Лига Европы Арсенал ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (13)
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vovan55
1522964334
м-да, собственно всё по факту, выше головы не прыгнешь... проблем с составом куча...
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DOCTOR PENALTY
1522964469
Витя, нахера ты выбрал тактику открытого футбола, да ещё в гостях, да ещё с таким клубом, как Арсенал???...
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Obojaemiy
1522984124
Отрицательный опыт, тоже опыт! молодцы армейцы! Многие получили опыт в такой игре. победы ждать не приходилось.. теперь в Москве покажите красивый футбол!
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нейтральныйкакникто
1522984956
Говорит, даже,как-то с гордостью-Знаем против кого играем , Играли в открытый футбол , Получили огромный опыт.Таких полученных опытов уже и не счесть, а толку-ноль. Ни чему опыт не учит....
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богатяновский
1522992013
Венгер на матче с цска : "остановите остановите вите надо выйти" а витя послушал взял и вышел
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Stavropolets
1522994776
Хоть по полю бегали, старались, молодцы
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maratagliulin
1522995502
Ещё в Москве молодые игроки получат опыт. Дай бог , чтобы опыт был небольшим...Может самим попробовать поделится опытом с молодыми игроками "Арсенала"?
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nemolod
1523004615
По крайней мере не хуже,чем у сборной с Бразилией и Францией!
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zigbert
1523014045
Зачем тогда играли в открытый футбол?
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