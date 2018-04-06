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    Гончаренко: «Очень плохой результат. «Арсенал» превзошел нас»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался недоволен результатом первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» (1:4).

    «Я думал, что после 20-й минуты мы сможем прибавить и выровнять игру. «Арсенал» сильно превзошел нас. Это очень плохой результат, но мы знали, против кого нам предстоит играть. Мы оборонялись недостаточно компактно, у нас было много свободных зон в защите. Это стало причиной, почему нам не удалось сдержать «Арсенал».

    Мы играли в открытый футбол, а игра в открытый футбол с такими командами, как «Арсенал», может закончиться катастрофой. Наши молодые игроки получили огромный опыт. Мы можем расти только играя с такими сильными соперниками», – сказал Гончаренко.

    Напомним, что ответная встреча ЦСКА – «Арсенал» пройдет 12 апреля в Москве.

    «Арсенал» разгромил ЦСКА. И это нормально

    Источник: УЕФА

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    06.04.2018 00:30
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 апреля 2018, 14:27

      Зачем тогда играли в открытый футбол?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 6 апреля 2018, 11:50

      По крайней мере не хуже,чем у сборной с Бразилией и Францией!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 6 апреля 2018, 09:18

      Ещё в Москве молодые игроки получат опыт. Дай бог , чтобы опыт был небольшим...Может самим попробовать поделится опытом с молодыми игроками "Арсенала"?

      0
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 6 апреля 2018, 09:06

      Хоть по полю бегали, старались, молодцы

      1
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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 > Stavropolets 6 апреля 2018, 09:23

      Побегали? Один вопрос... почему старики Березуцкие от штрафной до штрафной быстрее молодняка бегали?

      0
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      Рейтинг: +139

      богатяновский 6 апреля 2018, 08:20

      Венгер на матче с цска : "остановите остановите вите надо выйти" а витя послушал взял и вышел

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > богатяновский 6 апреля 2018, 11:03

      Чего хотел сказать, "красноязычный"?

      0
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      Рейтинг: +139

      богатяновский > vladimir-7 6 апреля 2018, 12:12

      додумай сам тебе подсказка витя - это виктор гончаренко

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 6 апреля 2018, 06:22

      Говорит, даже,как-то с гордостью-Знаем против кого играем , Играли в открытый футбол , Получили огромный опыт.Таких полученных опытов уже и не счесть, а толку-ноль. Ни чему опыт не учит....

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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 6 апреля 2018, 06:08

      Отрицательный опыт, тоже опыт! молодцы армейцы! Многие получили опыт в такой игре. победы ждать не приходилось.. теперь в Москве покажите красивый футбол!

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 апреля 2018, 00:41

      Витя, нахера ты выбрал тактику открытого футбола, да ещё в гостях, да ещё с таким клубом, как Арсенал???...

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > DOCTOR PENALTY 6 апреля 2018, 00:49

      Видать Леня насоветовал...Хочет вернуться.На бургеры не хватает.

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      Рейтинг: +840

      vovan55 6 апреля 2018, 00:38

      м-да, собственно всё по факту, выше головы не прыгнешь... проблем с составом куча...

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