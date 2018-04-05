Evening Standard: «Вест Хэм» не намерен подписывать Смолова

топ-игроков в РФПЛ нет - всех испортили деньги и лимит.Мотивации к росту и развитию никакой....зачем рвать ж.пу за меньшие деньги в Европе и что то доказывать?
По информации Evening Standard, «Вест Хэм» не заинтересован в трансфере нападающего «Краснодара» Федора Смолова.
Во время зимнего трансферного окна сообщалось об интересе лондонского клуба к россиянину. Тогда речь шла об аренде с правом выкупа за 12 миллионов фунтов. Но английское издание утверждает, что «Вест Хэм» никогда не был близок к заключению соглашения со Смоловым и навряд ли заключит его летом.
Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес уже начал поиск других нападающих, которые потенциально могут усилить клуб.