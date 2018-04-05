Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Evening Standard: «Вест Хэм» не намерен подписывать Смолова

    По информации Evening Standard, «Вест Хэм» не заинтересован в трансфере нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

    Во время зимнего трансферного окна сообщалось об интересе лондонского клуба к россиянину. Тогда речь шла об аренде с правом выкупа за 12 миллионов фунтов. Но английское издание утверждает, что «Вест Хэм» никогда не был близок к заключению соглашения со Смоловым и навряд ли заключит его летом.

    Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес уже начал поиск других нападающих, которые потенциально могут усилить клуб.

    Источник: Evening Standard

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2018 19:15
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 6 апреля 2018, 20:08

      топ-игроков в РФПЛ нет - всех испортили деньги и лимит.Мотивации к росту и развитию никакой....зачем рвать ж.пу за меньшие деньги в Европе и что то доказывать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 6 апреля 2018, 13:40

      Сейчас опять матюгальник раскроет. Всем достанется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 апреля 2018, 20:58

      Да мы и не сомневались!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 5 апреля 2018, 20:46

      И будет Федя работать до пенсии на благо нашей страны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      belrus21 5 апреля 2018, 20:38

      Призрачный шанс - ЧМ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      cemetery 5 апреля 2018, 20:34



      Может его агент поищет другие варианты . Прицепились к Вест хему, надо искать и в других лигах тоже

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > cemetery 5 апреля 2018, 20:57

      Он в Чемпионшип не сдался,а вы о АПЛ!Смешно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2075

      upiter622 5 апреля 2018, 20:03

      Я ранее писал и еще раз напишу...КОМУ ОН НА ХРЕН НУЖЕН???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 5 апреля 2018, 19:21

      28 лет Смолову, перспективы его покупать нет, разве что тем кто борется за что то серьезное или готовы его после свободным агентом отпустить. Не знаю кто будет готов после трансферов из Цска покупать игроков из Рфпл да еще и возрастом

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11