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Evening Standard: «Вест Хэм» не намерен подписывать Смолова

5 апреля 2018, 19:15
9

По информации Evening Standard, «Вест Хэм» не заинтересован в трансфере нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Во время зимнего трансферного окна сообщалось об интересе лондонского клуба к россиянину. Тогда речь шла об аренде с правом выкупа за 12 миллионов фунтов. Но английское издание утверждает, что «Вест Хэм» никогда не был близок к заключению соглашения со Смоловым и навряд ли заключит его летом.

Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес уже начал поиск других нападающих, которые потенциально могут усилить клуб.

Источник: Evening Standard
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Вест Хэм Смолов Федор
Комментарии (9)
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кузнецов артем
1522945282
28 лет Смолову, перспективы его покупать нет, разве что тем кто борется за что то серьезное или готовы его после свободным агентом отпустить. Не знаю кто будет готов после трансферов из Цска покупать игроков из Рфпл да еще и возрастом
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upiter622
1522947828
Я ранее писал и еще раз напишу...КОМУ ОН НА ХРЕН НУЖЕН???
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cemetery
1522949671
Может его агент поищет другие варианты . Прицепились к Вест хему, надо искать и в других лигах тоже
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belrus21
1522949899
Призрачный шанс - ЧМ
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порт
1522950384
И будет Федя работать до пенсии на благо нашей страны.
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Pourport
1522951097
Да мы и не сомневались!)
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Viktor781
1523011220
Сейчас опять матюгальник раскроет. Всем достанется.
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SPACE TRUCKIN
1523034517
топ-игроков в РФПЛ нет - всех испортили деньги и лимит.Мотивации к росту и развитию никакой....зачем рвать ж.пу за меньшие деньги в Европе и что то доказывать?
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