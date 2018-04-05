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Варга: «Цена за Головина – от 20 миллионов и выше»

5 апреля 2018, 18:40
19

Футбольный агент Шандор Варга рассказал, сколько, по его мнению, стоит полузащитник ЦСКА Александр Головин.

По информации СМИ, к 21-летнему футболисту проявляет интерес «Арсенал». Ранее сообщалось, что скауты «канониров» просматривали российского хавбека на матче 24 тура РФПЛ против «Ростова».

Напомним, сегодня ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в первом поединке 1/4 финала Лиги Европы. Встреча состоится в Лондоне и начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Скаутская команда у всех английских клубов на высочайшем уровне. Это особенная стадия Лиги Европы и матчу будет приковано повышенное внимание. Надо понимать, что Венгер хочет пройти дальше и это игра не против Головина и не просмотр Головина, а игра против ЦСКА в целом.

Венгер следит за Головиным уже два года. И Арсен просил у меня номер Леонида Слуцкого. Со Стасом Черчесовым тоже общались по его поводу. Тут важны не только футбольные качества, но и человеческие, поскольку атмосфера в раздевалке «Арсенала» всегда была важна для тренера.

Когда я Олега Лужного в 1999 году устраивал в «Арсенал», то Венгер больше интересовался его человеческими качествами, потому, что до этого киевское «Динамо» Лужного выбило «Арсенал» из Лиги чемпионов и никаких вопросов относительно игровых способностей Олега у него не было.

Цена за Головина – от 20 миллионов евро и выше. Не думаю, что клуб АПЛ будет долго думать по поводу цены – это вопрос нескольких секунд. Главное, чтобы игрок понравился”, – сказал Варга.

Источник: Sport24
Лига Европы Арсенал ЦСКА Головин Александр
Комментарии (19)
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babenko1977
1522943170
Много за него
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кузнецов артем
1522943473
Вот если агент говорит 20 то клуб еще больше запросит, а для Русского клуба так еще больше запросили, вот вам и пример почему Зенит купил Оздоева а не хорошего полузащитника в лице Головина.
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_Kesh_Suntar_
1522943579
Хмм,,,, а че так мало! Минимум 30 - 40 миллионов евро! ))
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baden69
1522944442
10-12 еще можно поверить, да и то пока что многовато, а 20 и выше это бред. На такие деньги он еще пока ничего не сделал и не показал. Вот если на ЧМ себя проявит, тогда возможно и кто-нибудь даст эту сумму.
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ufos73
1522945178
С таким ценником сгниет как Дзагоев...
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Igor Belousov
1522945232
можно и больше заломить
Ответить
vladimir-7
1522945975
Клуб АПК долго не будет думать, а вот ПФК ЦСКА ещё подумает и торопиться не нужно, а вообще-то А.Головину нужно ещё окрепнуть в ЦСКА пару-тройку лет.
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Бакланы доедают крышу
1522946552
20 миллионов рублей разве что
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Полная Канистра
1522948859
для агента это просто чистый бизнес продать как можно подороже ему ведь тоже жирный кусок надо
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zigbert
1522950022
Если у самого Головина есть желание,то лучше его отпустить. Конечно для ЦСКА это будет ослабление.
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