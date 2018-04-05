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    Варга: «Цена за Головина – от 20 миллионов и выше»

    Футбольный агент Шандор Варга рассказал, сколько, по его мнению, стоит полузащитник ЦСКА Александр Головин.

    По информации СМИ, к 21-летнему футболисту проявляет интерес «Арсенал». Ранее сообщалось, что скауты «канониров» просматривали российского хавбека на матче 24 тура РФПЛ против «Ростова».

    Напомним, сегодня ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в первом поединке 1/4 финала Лиги Европы. Встреча состоится в Лондоне и начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    «Скаутская команда у всех английских клубов на высочайшем уровне. Это особенная стадия Лиги Европы и матчу будет приковано повышенное внимание. Надо понимать, что Венгер хочет пройти дальше и это игра не против Головина и не просмотр Головина, а игра против ЦСКА в целом.

    Венгер следит за Головиным уже два года. И Арсен просил у меня номер Леонида Слуцкого. Со Стасом Черчесовым тоже общались по его поводу. Тут важны не только футбольные качества, но и человеческие, поскольку атмосфера в раздевалке «Арсенала» всегда была важна для тренера.

    Когда я Олега Лужного в 1999 году устраивал в «Арсенал», то Венгер больше интересовался его человеческими качествами, потому, что до этого киевское «Динамо» Лужного выбило «Арсенал» из Лиги чемпионов и никаких вопросов относительно игровых способностей Олега у него не было.

    Цена за Головина – от 20 миллионов евро и выше. Не думаю, что клуб АПЛ будет долго думать по поводу цены – это вопрос нескольких секунд. Главное, чтобы игрок понравился”, – сказал Варга.

    Источник: Sport24

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    05.04.2018 18:40
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 6 апреля 2018, 11:40

      За что? Он ничего не добился? и даже если добился, то в России, если бы он был ключевым игроком Боруссии, которая заняла второе место в чемпионате германии, то можно и 40 и 60 давать. Но к сожалению он играет в России.

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 6 апреля 2018, 00:26

      Такие цены, в мире, только зенит может потянуть

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 20:40

      Если у самого Головина есть желание,то лучше его отпустить. Конечно для ЦСКА это будет ослабление.

      2
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      Рейтинг: +6914

      sochi-2013 5 апреля 2018, 20:33

      Стоить то он стоит- да кто же даст?

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 апреля 2018, 20:20

      для агента это просто чистый бизнес продать как можно подороже ему ведь тоже жирный кусок надо

      2
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      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу 5 апреля 2018, 19:42

      20 миллионов рублей разве что

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 апреля 2018, 19:32

      Клуб АПК долго не будет думать, а вот ПФК ЦСКА ещё подумает и торопиться
      не нужно, а вообще-то А.Головину нужно ещё окрепнуть в ЦСКА пару-тройку лет.

      0
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > vladimir-7 5 апреля 2018, 19:47

      У Гинера на первом месте бизнес, так что при хорошей цене он тоже будет думать две секунды, а по поводу окрепнуть, расскажи это таким игрокам как Мбапэ)

      -1
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > RotBerg 5 апреля 2018, 21:47

      Причем тут Гинер???разве другой клуб не отпустит игрока по хорошей цене,даже богатый клуб
      А ЦСКА к богатым никогда не относился

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > RotBerg 6 апреля 2018, 08:41

      У тебя в голове всё ещё сидит старая информация про бизнес
      Гинера или ты просто, что-нибудь должен сказать и всё. При чём здесь
      Мбале?

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 5 апреля 2018, 19:20

      можно и больше заломить

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 5 апреля 2018, 19:19

      С таким ценником сгниет как Дзагоев...

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      Рейтинг: +2390

      baden69 5 апреля 2018, 19:07

      10-12 еще можно поверить, да и то пока что многовато, а 20 и выше это бред. На такие деньги он еще пока ничего не сделал и не показал. Вот если на ЧМ себя проявит, тогда возможно и кто-нибудь даст эту сумму.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > baden69 5 апреля 2018, 19:12

      в районе 10 миллионов это Роша из Спартака и Ригони из Зенита для сравнения

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