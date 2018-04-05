Варга: «Цена за Головина – от 20 миллионов и выше»

Футбольный агент Шандор Варга рассказал, сколько, по его мнению, стоит полузащитник ЦСКА Александр Головин.

По информации СМИ, к 21-летнему футболисту проявляет интерес «Арсенал». Ранее сообщалось, что скауты «канониров» просматривали российского хавбека на матче 24 тура РФПЛ против «Ростова».

Напомним, сегодня ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в первом поединке 1/4 финала Лиги Европы. Встреча состоится в Лондоне и начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Скаутская команда у всех английских клубов на высочайшем уровне. Это особенная стадия Лиги Европы и матчу будет приковано повышенное внимание. Надо понимать, что Венгер хочет пройти дальше и это игра не против Головина и не просмотр Головина, а игра против ЦСКА в целом.

Венгер следит за Головиным уже два года. И Арсен просил у меня номер Леонида Слуцкого. Со Стасом Черчесовым тоже общались по его поводу. Тут важны не только футбольные качества, но и человеческие, поскольку атмосфера в раздевалке «Арсенала» всегда была важна для тренера.

Когда я Олега Лужного в 1999 году устраивал в «Арсенал», то Венгер больше интересовался его человеческими качествами, потому, что до этого киевское «Динамо» Лужного выбило «Арсенал» из Лиги чемпионов и никаких вопросов относительно игровых способностей Олега у него не было.

Цена за Головина – от 20 миллионов евро и выше. Не думаю, что клуб АПЛ будет долго думать по поводу цены – это вопрос нескольких секунд. Главное, чтобы игрок понравился”, – сказал Варга.