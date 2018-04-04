Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Уфа» не станет удерживать Семака

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал продление контракта с главным тренером Сергеем Семаком. Новое соглашение рассчитано до 2020 года.

    «За время сотрудничества с Сергеем Семаком до переподписания контракта мы достигли всего, что хотели. Игра нашей команды стала приобретать яркие краски. Мы благодарны Сергею Богдановичу за то, что он и дальше согласился работать с нами. На мой взгляд, Сергей Семак — один из представителей молодого поколения тренеров, который прогрессирует и двигается в правильном направлении.

    Будем ли стараться удержать всеми силами Сергея Семака в случае выхода «Уфы» в еврокубки при наличии предложений из других клубов? На мой взгляд, это неправильная позиция по отношению к специалисту. Если поступает предложение, которое устраивает его и клуб, — это рост. Поэтому никто держать и препятствовать не будет. Мы все профессионалы, работаем и занимаемся футболом. Мало того, есть вещи, связанные с бытом. Если брать Сергея Богдановича, то для него семья — это основной аспект», — сказал Газизов.

    «Уфа» в текущем сезоне занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата россии после 24 туров.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2018 13:11
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +118

      Дави гниду 5 апреля 2018, 17:41

      Читали про отмену крепостного права.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      retiremen 4 апреля 2018, 18:15

      Было же уже! Слышали...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11