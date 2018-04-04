«Уфа» не станет удерживать Семака

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал продление контракта с главным тренером Сергеем Семаком. Новое соглашение рассчитано до 2020 года.

«За время сотрудничества с Сергеем Семаком до переподписания контракта мы достигли всего, что хотели. Игра нашей команды стала приобретать яркие краски. Мы благодарны Сергею Богдановичу за то, что он и дальше согласился работать с нами. На мой взгляд, Сергей Семак — один из представителей молодого поколения тренеров, который прогрессирует и двигается в правильном направлении.

Будем ли стараться удержать всеми силами Сергея Семака в случае выхода «Уфы» в еврокубки при наличии предложений из других клубов? На мой взгляд, это неправильная позиция по отношению к специалисту. Если поступает предложение, которое устраивает его и клуб, — это рост. Поэтому никто держать и препятствовать не будет. Мы все профессионалы, работаем и занимаемся футболом. Мало того, есть вещи, связанные с бытом. Если брать Сергея Богдановича, то для него семья — это основной аспект», — сказал Газизов.

«Уфа» в текущем сезоне занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата россии после 24 туров.