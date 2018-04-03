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Капелло верит в выход сборной России из группы на ЧМ-2018

3 апреля 2018, 16:51
4

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил перспективы национальной команды на успешное выступление на предстоящем ЧМ-2018. Как отметил итальянский специалист, он верит в выход россиян из группы.

«Думаю, что Россия пройдет групповой этап. Надеюсь, переданный команде мой опыт поможет им. Для России было бы здорово, если сборная пройдет как можно дальше на мундиале. Они очень много денег вложили в футбол.

В этой стране живут фантастические люди. Россия хочет оставить приятное впечатление и у них есть все возможности для проведения большого турнира», — сказал Капелло.

Сборная России на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Источник: ФИФА
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Капелло Фабио
Комментарии (4)
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fhnv
1522765700
это просто пипец! поставили планку -выход из группы....помолчали бы лучше уж
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acer2003
1522765752
Его опыт точно поможет! Как мёртвому припарка ((
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Федя Кабак
1522768024
Он просто усатого не видел и его логику)
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sport1608
1522773877
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