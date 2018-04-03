Капелло верит в выход сборной России из группы на ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил перспективы национальной команды на успешное выступление на предстоящем ЧМ-2018. Как отметил итальянский специалист, он верит в выход россиян из группы.

«Думаю, что Россия пройдет групповой этап. Надеюсь, переданный команде мой опыт поможет им. Для России было бы здорово, если сборная пройдет как можно дальше на мундиале. Они очень много денег вложили в футбол.

В этой стране живут фантастические люди. Россия хочет оставить приятное впечатление и у них есть все возможности для проведения большого турнира», — сказал Капелло.



Сборная России на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.