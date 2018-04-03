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    Капелло верит в выход сборной России из группы на ЧМ-2018

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил перспективы национальной команды на успешное выступление на предстоящем ЧМ-2018. Как отметил итальянский специалист, он верит в выход россиян из группы.

    «Думаю, что Россия пройдет групповой этап. Надеюсь, переданный команде мой опыт поможет им. Для России было бы здорово, если сборная пройдет как можно дальше на мундиале. Они очень много денег вложили в футбол.

    В этой стране живут фантастические люди. Россия хочет оставить приятное впечатление и у них есть все возможности для проведения большого турнира», — сказал Капелло.

    Сборная России на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    Источник: ФИФА

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    03.04.2018 16:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -21

      sport1608 3 апреля 2018, 19:44

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      -1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 3 апреля 2018, 18:07

      Он просто усатого не видел и его логику)

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 апреля 2018, 17:29

      Его опыт точно поможет! Как мёртвому припарка ((

      2
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 3 апреля 2018, 17:28

      это просто пипец! поставили планку -выход из группы....помолчали бы лучше уж

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