Газзаев обозначил основные моменты деградации футбола в России

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выделил несколько основных моментов деградации отечественного футбола. По мнению специалиста, в данном виде спорта в стране наблюдается глубокий застой.

«Российский футбол, вместо того чтобы бурно развиваться, сегодня находится в состоянии глубочайшего застоя. Вот лишь несколько показательных фактов.

Первое. За последние 8 лет мы участвовали в одном чемпионате мира, двух чемпионатах Европы и в Кубке конфедераций, а еще на один чемпионат мира вообще не попали. Все пять крупных турниров провалены. Хотя турниры должны были стать катализатором подготовки к домашнему чемпионату мира.

Второе. Громких успехов мы в последний раз добивались еще в прошлом десятилетии, когда ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА. В тот период костяк сборной состоял из игроков этих двух клубов – и сборная в 2008 году завоевала бронзу чемпионата Европы.

Третье. Сборная России находится, даже не хочется говорить, в седьмом десятке рейтинга ФИФА, между Кабо-Верде и Гондурасом. Дальше ничего подобного в истории советского и российского футбола не было.

Четвертое. Отсутствие спортивных результатов напрямую сказывается на интересе населения России к футболу, тех, кто пытается – такое слово я подобрал – пытается болеть за футбол.

Пятое. В декабре 2017 года Российский футбольный союз остался без президента, который-то ли приостановил исполнение обязанностей, то ли просто ушел в бессрочный отпуск. И это накануне чемпионата мира. Кто и как будет отвечать за подготовку сборной?!

Кроме того, согласно уставу РФС, замещать президента должен один из вице-президентов. А затем следует созвать внеочередную Конференцию РФС для выборов нового главы организации.

Однако этого не произошло, и российский футбол, по сути, обезглавлен. На сегодня исполняющим обязанности вопреки уставу является генеральный директор», – сказал Газзаев.