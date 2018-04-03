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  • Газзаев обозначил основные моменты деградации футбола в России

Газзаев обозначил основные моменты деградации футбола в России

3 апреля 2018, 12:14
42

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выделил несколько основных моментов деградации отечественного футбола. По мнению специалиста, в данном виде спорта в стране наблюдается глубокий застой.

«Российский футбол, вместо того чтобы бурно развиваться, сегодня находится в состоянии глубочайшего застоя. Вот лишь несколько показательных фактов.

Первое. За последние 8 лет мы участвовали в одном чемпионате мира, двух чемпионатах Европы и в Кубке конфедераций, а еще на один чемпионат мира вообще не попали. Все пять крупных турниров провалены. Хотя турниры должны были стать катализатором подготовки к домашнему чемпионату мира.

Второе. Громких успехов мы в последний раз добивались еще в прошлом десятилетии, когда ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА. В тот период костяк сборной состоял из игроков этих двух клубов – и сборная в 2008 году завоевала бронзу чемпионата Европы.

Третье. Сборная России находится, даже не хочется говорить, в седьмом десятке рейтинга ФИФА, между Кабо-Верде и Гондурасом. Дальше ничего подобного в истории советского и российского футбола не было.

Четвертое. Отсутствие спортивных результатов напрямую сказывается на интересе населения России к футболу, тех, кто пытается – такое слово я подобрал – пытается болеть за футбол.

Пятое. В декабре 2017 года Российский футбольный союз остался без президента, который-то ли приостановил исполнение обязанностей, то ли просто ушел в бессрочный отпуск. И это накануне чемпионата мира. Кто и как будет отвечать за подготовку сборной?!

Кроме того, согласно уставу РФС, замещать президента должен один из вице-президентов. А затем следует созвать внеочередную Конференцию РФС для выборов нового главы организации.

Однако этого не произошло, и российский футбол, по сути, обезглавлен. На сегодня исполняющим обязанности вопреки уставу является генеральный директор», – сказал Газзаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (42)
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Ауторитетный экспэрт мамо
1522748996
...а у нас в стране ни кто ни за что не отвечает....президента страны переизбрали, а кто будет отвечать за все косяки его руководства? вот и мутко вернут после ЧМ, а наказывать то не кого....все свалят на саламыча (но он за это нехилое бабло получит, он это знает, по этому и согласился быть козлом отпущения), распилят все откаты с кормушки мундиаля и разьедутся по мальдивам вместе с игроками под гимн россии шампанское разливать....надо все силы вложить в детско-юношеский футбол, в детских тренеров ...но правящим кругам интереснее пилить сделки от отбросов западного футбола
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insider_retro
1522751550
Все 5 пунктов пылко, но без самобичевания, заявлены с одной целью - "...созвать внеочередную Конференцию РФС для выборов нового главы организации..." Газзаев, типа, претендент... И сразу всё наладится... И сразу рейтинг ФИФА подправит, а то как будто он не знает, что 4 года не играли рейтинговые матчи...
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sined1951
1522751971
Все, что написал Газзаев, это не главное. Главное-разрушение системы подготовки молодых игроков и отсутствия реальных признаков ее восстановления, секции футбола для детей стали платными.
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dinar7777dinar
1522752640
газзаев прав! в россии футбола нет надо было написать!
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САДЫЧОК
1522754392
газзаев популист и лизоблюд!
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FanatSerj
1522756470
Конечно Газаев получше Мутка будет, но и Газаев уже успел себя полностью дискредитировать на руководящих финансовых должностях. Тренерские заслуги его не трогаем это хорошо, но другое. Опять же "моменты" ну такие ниочемные озвучены, "опустились в рейтинге", а ничего что перед ЧМ2014 мы в этом рейтинге были выше чем Бразилия? и не из за наших заслуг, а то что Бразилия была в жопу в этом рейтинге как хозяйка опущена. Вообще рассказывать не надо что с футболом плохо, это и так понятно, надо чаще говорить, что у нас в управлении футбола творится полная жопа. Гос. корпорации и олигархи письками меряются да деньги отмывают, особенно первые. Вот это и есть главная проблема, начинать надо с самого верха, а не какие то банальные вещи говорить. Так это смахивает больше одних ворюг, променять на других ворюг, которые присосутся к кормушке и так же по кладут болт на реальные проблемы футбола.
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Zenmaster
1522757820
Упадок уже давно -- специалистов нет -- одни хапуги !!!
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ufos73
1522759523
***** ))) 1. 20 лет назад, для нас выход в финальную часть ЧМ или ЧЕ уже был результат.. 2. в 2008 сборная была составлена из дохера клубов, и там не было "костяков" от коней или бомжей. 3. Если не считать 3 игры в КК, то последняя оф игра сборной была на ЧМ 2014, как тут не опуститься то? 4. Когда в нашей стране болел валом ходил на стадионы? А интерес остается высоким... 5. Тут уж без тебя как то разберутся, самый умный что ли? В пух и прах пес! Иди усы сбрей )))
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fanchik
1522762936
Газзаев лучше бы начал с того ,что происходит в детско-юношеским футболе. Проблемы в первую очередь испытывают подрастающее поколение футболистов. Программы развития детско- юношеского спорта и футбола в том числе,реализуются только на бумаге.На самом деле идет медленная "деградация"игровых видов спорта и уровень сборных юношеских команд постепенно падает,откуда же будут подпитываться взрослые команды, если всё становиться печальней и печальней с детско - юношеским спортом.В этом вопросе у Газзаева почему-то" молчок".Наверное у чиновников типа Газзаева, вкладывания больших денег в легионеров , важнее развития внутренних футбольных ресурсов,а также огромное беспокойство "чиновечьего туловища" куда же делась футбольная "голова Мудко",вообщем без нее "застой" .
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OfaZavr
1522769961
эти причины знает почти каждый болельщик и может их назвать а те от кого может что-то зависеть не шевелятся и не пытаются сделать хоть что-нибудь а только на словах проблемы называют и в итоге остается все по прежнему.
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