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    Газзаев обозначил основные моменты деградации футбола в России

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выделил несколько основных моментов деградации отечественного футбола. По мнению специалиста, в данном виде спорта в стране наблюдается глубокий застой.

    «Российский футбол, вместо того чтобы бурно развиваться, сегодня находится в состоянии глубочайшего застоя. Вот лишь несколько показательных фактов.

    Первое. За последние 8 лет мы участвовали в одном чемпионате мира, двух чемпионатах Европы и в Кубке конфедераций, а еще на один чемпионат мира вообще не попали. Все пять крупных турниров провалены. Хотя турниры должны были стать катализатором подготовки к домашнему чемпионату мира.

    Второе. Громких успехов мы в последний раз добивались еще в прошлом десятилетии, когда ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА. В тот период костяк сборной состоял из игроков этих двух клубов – и сборная в 2008 году завоевала бронзу чемпионата Европы.

    Третье. Сборная России находится, даже не хочется говорить, в седьмом десятке рейтинга ФИФА, между Кабо-Верде и Гондурасом. Дальше ничего подобного в истории советского и российского футбола не было.

    Четвертое. Отсутствие спортивных результатов напрямую сказывается на интересе населения России к футболу, тех, кто пытается – такое слово я подобрал – пытается болеть за футбол.

    Пятое. В декабре 2017 года Российский футбольный союз остался без президента, который-то ли приостановил исполнение обязанностей, то ли просто ушел в бессрочный отпуск. И это накануне чемпионата мира. Кто и как будет отвечать за подготовку сборной?!

    Кроме того, согласно уставу РФС, замещать президента должен один из вице-президентов. А затем следует созвать внеочередную Конференцию РФС для выборов нового главы организации.

    Однако этого не произошло, и российский футбол, по сути, обезглавлен. На сегодня исполняющим обязанности вопреки уставу является генеральный директор», – сказал Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2018 12:14
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    Комментарии42
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 21:11

      У Газзаева только констатация фактов и нет предложений для выхода из кризиса.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1137

      MDAR 3 апреля 2018, 18:47

      Харе Пиз....ь. Ты же блин целый депутат, чё сидишь ни чего не делаешь. Отвечаю, а зачем суетиться если бабло на халяву получаешь. Вот и результат, застой.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 апреля 2018, 18:39

      эти причины знает почти каждый болельщик и может их назвать а те от кого может что-то зависеть не шевелятся и не пытаются сделать хоть что-нибудь а только на словах проблемы называют и в итоге остается все по прежнему.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Parker8 3 апреля 2018, 18:25

      Между Кабо-Верде и Гондурасом, звучит конечно сильно

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 апреля 2018, 16:58

      Да уж...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 3 апреля 2018, 16:42

      Газзаев лучше бы начал с того ,что происходит в детско-юношеским футболе. Проблемы в первую очередь испытывают подрастающее поколение футболистов. Программы развития детско- юношеского спорта и футбола в том числе,реализуются только на бумаге.На самом деле идет медленная "деградация"игровых видов спорта и уровень сборных юношеских команд постепенно падает,откуда же будут подпитываться взрослые команды, если всё становиться печальней и печальней с детско - юношеским спортом.В этом вопросе у Газзаева почему-то" молчок".Наверное у чиновников типа Газзаева, вкладывания больших денег в легионеров , важнее развития внутренних футбольных ресурсов,а также огромное беспокойство "чиновечьего туловища" куда же делась футбольная "голова Мудко",вообщем без нее "застой" .

      4
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    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 3 апреля 2018, 16:18

      газаева в сборную

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 апреля 2018, 16:15

      Многие "успехи" достигнуты благодаря Виталику Мутному )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 3 апреля 2018, 15:52

      По сути ответ нужен только на один вопрос, и всё станет понятно: Кому из элиты нужно, чтобы российский футбол развивался? Никому, тк им намного выгоднее так, как есть.

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 апреля 2018, 15:45

      ***** )))
      1. 20 лет назад, для нас выход в финальную часть ЧМ или ЧЕ уже был результат..
      2. в 2008 сборная была составлена из дохера клубов, и там не было "костяков" от коней или бомжей.
      3. Если не считать 3 игры в КК, то последняя оф игра сборной была на ЧМ 2014, как тут не опуститься то?
      4. Когда в нашей стране болел валом ходил на стадионы? А интерес остается высоким...
      5. Тут уж без тебя как то разберутся, самый умный что ли?
      В пух и прах пес! Иди усы сбрей )))

      0
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma > ufos73 3 апреля 2018, 15:49

      Полузащита зенита сделала результат на том че. Че ты несешь?

      1
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Loko_Roma 3 апреля 2018, 15:59

      Какая полузащита? Аршавин и Зырянов? Это костяк??? )))

      -1
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      Рейтинг: +577

      yurdin > ufos73 3 апреля 2018, 16:40

      То есть,Колодину,Павлюченко,Торбинскому,Акинфееву,Игнашевичу и Березуцким вообще можно было на поле не выходить?)))Иди мойся и бороду брей, с тобой всё понятно)))

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > yurdin 3 апреля 2018, 16:59

      Ошибся кому ответ написал ))

      -1
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma > ufos73 3 апреля 2018, 22:22

      а семак, васек?

      0
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      Рейтинг: +2051

      almanev > ufos73 3 апреля 2018, 22:44

      Что-то не то у тебя с третьим пунктом, а Евро-2016 ?

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Loko_Roma 3 апреля 2018, 23:46

      Скока тебе лет? Ты вообще в 2008 футболом интересовался? Васек это Файзулин что ли? А Семак тогда в Рубине играл!

      -3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > almanev 3 апреля 2018, 23:48

      Че то да... Что то пошло не так ))) Похоже память этот позор стерла )))

      -2
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > ufos73 4 апреля 2018, 08:38

      Врете как Троцкий. 20 лет назад мировой рейтинг сборной России был в первой десятке. Да, на ЧМ 1998 мы не попали, но только благодаря судейскому беспределу в играх с Болгарией, и это был единственный крупный турнир, куда не попала сборная. Да, на ЧМ 1994 мы не вышли из группы, но только благодаря Шалимову и Ко, из-за которых на ЧМ поехал второй состав. В 2008 г. в матче 1:4 финала с Голландией на поле выходили 4 игроков ЦСКА и 4 игрока Зенита. Игры на КК считаются официальными. Народ в нашей стране валом валил на стадионы во времена СССР, а потом всплеск посещаемости произошел в 2008-2009 гг. Так что не надо нам лапшу на уши. А усы пусть сбреет не только Газзаев, но и ваш любимый Черчесов.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Вомбат 4 апреля 2018, 09:20

      А при чем тут СССР??? Говорят про Россию! 20лет назад мы были в 4 десятке! Это кстати был 98 год ))) с 94 по 08 мы находились в полной жопе, в районе 30-50 мест, в том числе и благодаря псу... А уж про дурь про 4 игрока я даже отвечать не буду )))

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