Салах выдвинул свои требования «Реалу»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах готов перейти в «Реал». Но сделает он это при двух условиях, которые выдвинул руководству испанского клуба.

Во-первых, он хочет получить гарантии того, что будет иметь стабильное место в стартовом составе команды. Второе требование относится к заработной плате. Египтянин хочет стать вторым в «королевском клубе» по этому показателю после Криштиану Роналду.

Напомним, «Ливерпуль» намерен увеличить отступные за Салаха до 200 миллионов, чтобы оградить игрока от интереса «Реала».