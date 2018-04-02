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    Салах выдвинул свои требования «Реалу»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах готов перейти в «Реал». Но сделает он это при двух условиях, которые выдвинул руководству испанского клуба.

    Во-первых, он хочет получить гарантии того, что будет иметь стабильное место в стартовом составе команды. Второе требование относится к заработной плате. Египтянин хочет стать вторым в «королевском клубе» по этому показателю после Криштиану Роналду.

    Напомним, «Ливерпуль» намерен увеличить отступные за Салаха до 200 миллионов, чтобы оградить игрока от интереса «Реала».

    Источник: Don Balon

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    02.04.2018 08:05
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 3 апреля 2018, 13:26

      сомнительно это все....

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 3 апреля 2018, 13:00

      Салах, ты своей мякиной думай! Такие деньги дают не за твой гонор, а за тебя целиком. А Реал всяких звезд повидал и умеет их задвигать. Забудь про требования. Еще. Ты блистаешь в Ливере, но весь Ливер заточен под тебя. На пару вы оба хороши. Может, Ливерпуль - твоя команда? В Реале всё будет не так. Думай, не скули, выбивай деньги, а не гарантии. Завтра ты уже будешь другим, может, даже хуже.

      1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 3 апреля 2018, 11:06

      А ведь недавно говорил, что Ливерпуль в следующем сезоне будет чемпионом. так сделай его чемпионом!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      vasily52 2 апреля 2018, 21:01

      Не ходи, Салах, в клуб-потрошитель, чья политика уже с давних пор - въехать в рай на чужом х...е.

      3
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 2 апреля 2018, 18:11

      Египтянен, тащи Ливерпуль дальше на горбу,Реалу ты пока не нужен

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 2 апреля 2018, 14:16

      Ну в плане основного состава он прав . Он сейчас хорош , зачем ему Банка , а учитывая что в Реале сидят на банке и бэйл порой и иско и хамес сидел , то тут задумается любой игрок разве что кроме месси , не посадят ли меня на банку ?будь ты хоть Кейном хоть левандовски. Такой вот уже реал не понятый

      2
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 2 апреля 2018, 12:15

      роналду уже пенсионер максимум еще пара лет и все придется повесит бутсы

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 2 апреля 2018, 12:03

      Заголовок такой, как будто Салах взял Роналду в заложники и выдвигает требования))

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 апреля 2018, 11:56

      полный бред, 1000% не было такого, журналисты на выдумки горазды.

      9
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 2 апреля 2018, 11:53

      Бросьте, взгляните на источник. Балон,а это значит утиные истории.

      4
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