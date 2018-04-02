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Салах выдвинул свои требования «Реалу»

2 апреля 2018, 08:05
23

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах готов перейти в «Реал». Но сделает он это при двух условиях, которые выдвинул руководству испанского клуба.

Во-первых, он хочет получить гарантии того, что будет иметь стабильное место в стартовом составе команды. Второе требование относится к заработной плате. Египтянин хочет стать вторым в «королевском клубе» по этому показателю после Криштиану Роналду.

Напомним, «Ливерпуль» намерен увеличить отступные за Салаха до 200 миллионов, чтобы оградить игрока от интереса «Реала».

Источник: Don Balon
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Трансферы Ливерпуль Реал Салах Мохамед
Комментарии (23)
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insider_retro
1522650753
Салах в ударе и на волне!.. Ждём выравнивания желания клуба и требований игрока!:))
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zigbert
1522651044
А как же иначе.Лавка еще никому не делала пользы.Салаху нужны гарантии.
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Hala Madrid
1522655362
Ну это нормальные требования, учитывая потенциал Салаха. По крайней мере это не личные физиотерапевты и право самому решать выходить ли на поле против слабых соперников. Очень надеюсь на грамотное обновление состава этим летом (пару-тройку хороших футболистов, а не одну капризную девочку из Парижа).
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vick-north-west
1522656630
В Реале - хитрая система бонусов за стаж в клубе, за достижения, так что при подписании ему покажут что он 2-й, а с бонусами окажется 10-м. Не ходи, Салах, по сколькой дорожке.
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Nimnul
1522659197
Бросьте, взгляните на источник. Балон,а это значит утиные истории.
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OfaZavr
1522659411
полный бред, 1000% не было такого, журналисты на выдумки горазды.
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Diesel133
1522659810
Заголовок такой, как будто Салах взял Роналду в заложники и выдвигает требования))
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Басмачи
1522660551
роналду уже пенсионер максимум еще пара лет и все придется повесит бутсы
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DeStar
1522667799
Ну в плане основного состава он прав . Он сейчас хорош , зачем ему Банка , а учитывая что в Реале сидят на банке и бэйл порой и иско и хамес сидел , то тут задумается любой игрок разве что кроме месси , не посадят ли меня на банку ?будь ты хоть Кейном хоть левандовски. Такой вот уже реал не понятый
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vasily52
1522692069
Не ходи, Салах, в клуб-потрошитель, чья политика уже с давних пор - въехать в рай на чужом х...е.
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