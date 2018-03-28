«Ливерпуль» намерен увеличить отступные за Салаха до 200 миллионов, чтобы оградить игрока от интереса «Реала»

«Ливерпуль» делает все, чтобы обезопасить себя от ухода нападающего Мохамеда Салаха.

Мерсисайдцы знают об интересе к футболисту со стороны «Реала» и намерены увеличить сумму отступных в его контракте до 200 миллионов евро.

Красные хотят избежать потери одной из своих главных звезд, поэтому, если мадридский клуб обратится с предложением по египтянину, то ему придется расстаться с указанной суммой, чтобы его заполучить.

В нынешнем сезоне Салах провел 41 матч, забил 36 голов и сделал 12 результативных передач.