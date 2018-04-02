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  • Клаэссон: «Надеюсь, к «Зениту» подойдем в лучшем состоянии»

Клаэссон: «Надеюсь, к «Зениту» подойдем в лучшем состоянии»

2 апреля 2018, 06:17
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Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон назвал прошедшую неделю неудачной для своих команд: сборная Швеции проиграла в товарищеском матче команде Чили, а «Краснодар» сыграл вничью с в матче 24-го тура РФПЛ с «Анжи» – 1:1.

– Я очень расстроен. У нас ничего не получалось. Не было распасовки, мяч теряли, контратаки пропускали.

– Как оцените дебют Калинина, какую он роль сыграл в вашем голе?

– Считаю, что для нашей команды очень важно делать прострелы в штрафную. Он сделал то, что нужно. Мяч попал ко мне и я забил.

– Голевая передача за сборную Швеции, гол за клуб. Для вас это удачная неделя?

– Не считаю, что неделя успешная, потому что Чили мы проиграли, а сегодня сыграли вничью. На личный зачет мне все равно.

– Весной «Краснодар» и «Анжи» набрали одинаковое количество очков. Можно ли сказать, что сейчас вы не превосходите махачкалинцев?

– Что касается сегодня, то мы ни чем не лучше «Анжи». Даже по статистике они больше ударов нанесли. Не знаю, что происходит. Нужно что-то делать. Надеюсь, к «Зениту» подойдем в лучшем состоянии. Российские команды привыкли, что мы атакуем через центр. А лучше комбинировать – через центр, через фланги.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Краснодар Швеция Анжи Классон Виктор
Комментарии (1)
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Garrincha58
1522651206
думаю Краснодар выиграет
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