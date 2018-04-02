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    Клаэссон: «Надеюсь, к «Зениту» подойдем в лучшем состоянии»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон назвал прошедшую неделю неудачной для своих команд: сборная Швеции проиграла в товарищеском матче команде Чили, а «Краснодар» сыграл вничью с в матче 24-го тура РФПЛ с «Анжи» – 1:1.

    – Я очень расстроен. У нас ничего не получалось. Не было распасовки, мяч теряли, контратаки пропускали.

    – Как оцените дебют Калинина, какую он роль сыграл в вашем голе?

    – Считаю, что для нашей команды очень важно делать прострелы в штрафную. Он сделал то, что нужно. Мяч попал ко мне и я забил.

    – Голевая передача за сборную Швеции, гол за клуб. Для вас это удачная неделя?

    – Не считаю, что неделя успешная, потому что Чили мы проиграли, а сегодня сыграли вничью. На личный зачет мне все равно.

    – Весной «Краснодар» и «Анжи» набрали одинаковое количество очков. Можно ли сказать, что сейчас вы не превосходите махачкалинцев?

    – Что касается сегодня, то мы ни чем не лучше «Анжи». Даже по статистике они больше ударов нанесли. Не знаю, что происходит. Нужно что-то делать. Надеюсь, к «Зениту» подойдем в лучшем состоянии. Российские команды привыкли, что мы атакуем через центр. А лучше комбинировать – через центр, через фланги.

    Источник: Rusfootball.info

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    02.04.2018 06:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 апреля 2018, 09:40

      думаю Краснодар выиграет

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