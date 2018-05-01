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    Кто выйдет в полуфинал ЛЧ? Делай ставки в Конкурсе прогнозов

    Разбираешься в футболе лучше всех своих друзей и знакомых? Точно знаешь, кто в этом сезоне выйдет в полуфинал Лиги чемпионов? Делай ставки в нашем Конкурсе прогнозов и становись главной звездой сайта.

    Лучших игроков ждут следующие призы:

    1 место – золотая медаль*, 2 тысячи болларов, +500 рейтинга.

    2 место – серебряная медаль, 1,5 тысячи болларов, +300 рейтинга.

    3 место – бронзовая медаль, 1 тысяча болларов, +200 рейтинга.

    4-10 место – золотая звездочка, 500 болларов, +100 рейтинга.

    * Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

    Конкурс прогнозов: Кlaksvikar Ittrotarselag стал победителем сезона «Март-18»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2018 21:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +38

      ilichsityFC 2 мая 2018, 00:41

      да нах, разорю вас хуже Ванги... даже финалистов назвать готов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 15 апреля 2018, 08:36

      (11

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 апреля 2018, 19:22

      Призы серьёзные предложены )))
      Но играю не из за призов,а общение с друзьями, азарт и любимая игра !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 3 апреля 2018, 19:08

      Новый сезон будет насыщен азартом, соперничеством, разочарованием и вдохновением от удачных ставок! Призы - не более, чем обозначение победителя и лидеров!
      А общение в ходе турнира, сблизит игроков, позволит обсудить новости и создаст атмосферу соперничества и порядочности!! Успехов!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      ruslankarakol 2 апреля 2018, 12:56

      Да награждение натуральными призами было бы лучше

      3
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 2 апреля 2018, 12:29

      Где настоящие призы, как раньше? Хотя-бы китайским смартфоном наградили победителя, а то что нам эти боллары!

      2
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      Рейтинг: +351

      simoron81 2 апреля 2018, 10:50

      всем фортуны и удачи)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Des79 2 апреля 2018, 10:13

      Путь победит сильнейший!!!

      3
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