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Кто выйдет в полуфинал ЛЧ? Делай ставки в Конкурсе прогнозов

1 мая 2018, 21:17
8

Разбираешься в футболе лучше всех своих друзей и знакомых? Точно знаешь, кто в этом сезоне выйдет в полуфинал Лиги чемпионов? Делай ставки в нашем Конкурсе прогнозов и становись главной звездой сайта.

Лучших игроков ждут следующие призы:

1 место – золотая медаль*, 2 тысячи болларов, +500 рейтинга.

2 место – серебряная медаль, 1,5 тысячи болларов, +300 рейтинга.

3 место – бронзовая медаль, 1 тысяча болларов, +200 рейтинга.

4-10 место – золотая звездочка, 500 болларов, +100 рейтинга.

* Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (8)
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Des79
1522653230
Путь победит сильнейший!!!
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simoron81
1522655446
всем фортуны и удачи)))
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Альфред фаред
1522661375
Где настоящие призы, как раньше? Хотя-бы китайским смартфоном наградили победителя, а то что нам эти боллары!
Ответить
ruslankarakol
1522662974
Да награждение натуральными призами было бы лучше
Ответить
insider_retro
1522771716
Новый сезон будет насыщен азартом, соперничеством, разочарованием и вдохновением от удачных ставок! Призы - не более, чем обозначение победителя и лидеров! А общение в ходе турнира, сблизит игроков, позволит обсудить новости и создаст атмосферу соперничества и порядочности!! Успехов!!
Ответить
acer2003
1522772520
Призы серьёзные предложены ))) Но играю не из за призов,а общение с друзьями, азарт и любимая игра !
Ответить
Ral13
1523770561
(11
Ответить
ilichsityFC
1525210870
да нах, разорю вас хуже Ванги... даже финалистов назвать готов!
Ответить
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