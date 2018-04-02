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    Конкурс прогнозов: Кlaksvikar Ittrotarselag стал победителем сезона «Март-18»

    На «Бомбардире» завершился очередной сезон Конкурса прогнозов! Победителем сезона «Март-18» стал Кlaksvikar Ittrotarselag, который выигрывает золотую медаль*, 2 тысячи болларов и +500 рейтинга.

    Второе место занял Странник Ан, который получает серебряную медаль, 1,5 тысячи болларов и +300 рейтинга.

    Тройку лидеров замкнул Lev Aleks, выигравший бронзовую медаль, 1 тысячу болларов и +200 рейтинга.

    В десятке сильнейших также оказались sandutzu, А Л Е К С А Н Д Р К, Mr_Murder, Спартак10000, Novograd, sv1969, Urry. Все они получают золотую звездочку, 500 болларов и +100 рейтинга.

    * Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

    100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11», ID команды и версию игры. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

    Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

    Сыграть Вконтакте

    Скачать игру в Google Play

    Скачать игру в App Store

    Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

    Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2018 08:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +225

      Billy Blaidd 2 апреля 2018, 12:32

      Поздравления победителю и призёрам! Молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 2 апреля 2018, 08:59

      Мои поздравления победителю и призерам!
      А всем остальным удачи и победы в новом сезоне.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 апреля 2018, 08:28

      Поздравляю призёров и всех участников!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 2 апреля 2018, 08:25

      Поздравления призерам!!

      4
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