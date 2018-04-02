Конкурс прогнозов: Кlaksvikar Ittrotarselag стал победителем сезона «Март-18»

На «Бомбардире» завершился очередной сезон Конкурса прогнозов! Победителем сезона «Март-18» стал Кlaksvikar Ittrotarselag, который выигрывает золотую медаль*, 2 тысячи болларов и +500 рейтинга.

Второе место занял Странник Ан, который получает серебряную медаль, 1,5 тысячи болларов и +300 рейтинга.

Тройку лидеров замкнул Lev Aleks, выигравший бронзовую медаль, 1 тысячу болларов и +200 рейтинга.

В десятке сильнейших также оказались sandutzu, А Л Е К С А Н Д Р К, Mr_Murder, Спартак10000, Novograd, sv1969, Urry. Все они получают золотую звездочку, 500 болларов и +100 рейтинга.

* Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11», ID команды и версию игры. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru