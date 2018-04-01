В Самаре снегопад, но «Крылья Советов» обещают подготовить поле к матчу со «Спартаком»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о подготовке поля в Самаре к матчу 1/4 финала Кубка России против «Спартака».

– У нас нет никаких опасений по поводу поля. Оно готовится, и постоянно ведутся все необходимые работы: его проветривают, подсушивают, стригут, укатывают. В мороз укрывают пленкой. Подогрев включен.

– В ближайшие дни в Самаре будет небольшой плюс. Это облегчит задачу подготовки газона?

– Да. Работы с полем идут в круглосуточном режиме.

Матч «Крылья Советов» – «Спартак» пройдет 4 апреля.