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    В Самаре снегопад, но «Крылья Советов» обещают подготовить поле к матчу со «Спартаком»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о подготовке поля в Самаре к матчу 1/4 финала Кубка России против «Спартака».

    – У нас нет никаких опасений по поводу поля. Оно готовится, и постоянно ведутся все необходимые работы: его проветривают, подсушивают, стригут, укатывают. В мороз укрывают пленкой. Подогрев включен.

    – В ближайшие дни в Самаре будет небольшой плюс. Это облегчит задачу подготовки газона?

    – Да. Работы с полем идут в круглосуточном режиме.

    Матч «Крылья Советов» – «Спартак» пройдет 4 апреля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.04.2018 14:12
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 2 апреля 2018, 12:00

      Переносить в Москву.
      Купить им абики на метро и кеды.

      0
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      Рейтинг: +662

      pato08 2 апреля 2018, 11:20

      Если будет снег, то надеюсь будут играть ярко-красным мячом, а не желтым!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 2 апреля 2018, 10:45

      Надо переносить матч в Хабаровск.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +481

      belrus21 2 апреля 2018, 09:34

      Это судьба. Не захотели играть в мороз, будете играть в снегослякоть...

      2
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 2 апреля 2018, 09:06

      Самое главное, чтобы не было -15

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      александр3 2 апреля 2018, 08:31

      Крылья Советов не дайте победить спартаку,мы в Вашу команду верим! Удачи и Победы!!!

      -1
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      Рейтинг: +238

      spar57 1 апреля 2018, 18:53

      Главное, чтобы Спартак победил!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 апреля 2018, 18:31

      что-то подсказывает что поле не будет в нормальном состоянии и игра будет очень непростой.

      6
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      Рейтинг: +2161

      Алекc > OfaZavr 1 апреля 2018, 21:59

      Игра в любом случае будут непростой

      5
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      Рейтинг: +471

      ks75 1 апреля 2018, 16:51

      У нас в Самаре не просто снегопад,а самая что ни на есть зима!!!! Снегом все вокруг завалило!!!! Сугробы сплошные! Был бы новый стадион готов,очень бы он пригодился! А на нынешнем стадионе будет не игра ,а месиво в болоте

      4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 апреля 2018, 16:02

      Погода пока не радует и что там будет 4апреля,большой вопрос?

      4
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