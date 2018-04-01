Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В Самаре снегопад, но «Крылья Советов» обещают подготовить поле к матчу со «Спартаком»

В Самаре снегопад, но «Крылья Советов» обещают подготовить поле к матчу со «Спартаком»

1 апреля 2018, 14:12
20

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о подготовке поля в Самаре к матчу 1/4 финала Кубка России против «Спартака».

– У нас нет никаких опасений по поводу поля. Оно готовится, и постоянно ведутся все необходимые работы: его проветривают, подсушивают, стригут, укатывают. В мороз укрывают пленкой. Подогрев включен.

– В ближайшие дни в Самаре будет небольшой плюс. Это облегчит задачу подготовки газона?

– Да. Работы с полем идут в круглосуточном режиме.

Матч «Крылья Советов» – «Спартак» пройдет 4 апреля.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Крылья Советов
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
3ton
1522581640
Спартак опять абасыт трусы и попросит перенести матч .
Ответить
кузнецов артем
1522582401
Если в Самаре есть манеж переносите туда. В таких городах в это время надо играть в манеже если денег нет на крытый стадион
Ответить
ufos73
1522584198
Поле будет болотом, но температура плюсовая, нормального футбола ждать не стоит, борьбы навесы автобус...
Ответить
BarStep
1522585183
Нужно переносить..., например на август...
Ответить
zigbert
1522587777
Погода пока не радует и что там будет 4апреля,большой вопрос?
Ответить
ks75
1522590698
У нас в Самаре не просто снегопад,а самая что ни на есть зима!!!! Снегом все вокруг завалило!!!! Сугробы сплошные! Был бы новый стадион готов,очень бы он пригодился! А на нынешнем стадионе будет не игра ,а месиво в болоте
Ответить
OfaZavr
1522596696
что-то подсказывает что поле не будет в нормальном состоянии и игра будет очень непростой.
Ответить
spar57
1522598011
Главное, чтобы Спартак победил!!!
Ответить
александр3
1522647061
Крылья Советов не дайте победить спартаку,мы в Вашу команду верим! Удачи и Победы!!!
Ответить
belrus21
1522650893
Это судьба. Не захотели играть в мороз, будете играть в снегослякоть...
Ответить
Главные новости
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
7
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
3
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
Все новости
Все новости
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
1
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Кубок России. Гол Мелкадзе помог «Ахмату» справиться с «Факелом» (2:1)
Вчера, 22:57
1
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
«Так нельзя просто!»: ЦСКА взбесил ветерана матчем против «Акрона»
Вчера, 22:30
3
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
Вчера, 21:35
9
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
Вчера, 20:29
33
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
РФС составил расписание матчей клубов РПЛ в Кубке России в октябре и ноябре
Вчера, 13:39
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
Вчера, 11:56
2
Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
Вчера, 09:53
Где смотреть матч «Рубин» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
Вчера, 09:51
1
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
Вчера, 09:48
Назначены судьи на 2-й тур Пути РПЛ Кубка России
17 августа
3
Где смотреть матч «Ахмат» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
17 августа
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
17 августа
Где смотреть матч ЦСКА – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
17 августа
Где смотреть матч «Родина» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
17 августа
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
14 августа
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
13 августа
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
13 августа
5
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
12 августа
3
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
12 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+